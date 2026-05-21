Přímé čínské investice v Evropě se již druhým rokem po sobě zvýšily
21. 5. 2026
čas čtení 2 minuty
Agatha Kratz, Andreas Mischer, Gregor Williams a Armand Meyer ukazují, že čínský export do Evropy také nadále roste, přičemž obzvláště silný růst zaznamenávají odvětví, která již přilákala značné čínské investice, jako jsou baterie, automobily a větrné turbíny.
Autoři docházejí k závěru, že: Přímé čínské investice v Evropě se v roce 2025 zvýšily o 67procent na 16,8 miliardy EUR, což je nejvyšší úroveň za sedm let. V roce 2025 se Evropa podílela téměř čtvrtinou globálních čínských přímých investic, oproti 17 procentům v roce 2024. Aktivity v oblasti fúzí a akvizic byly motorem růstu, meziročně se zvýšily o 89 procent na 7,9 miliardy eur.
Nejvýznamnějším faktorem však zůstaly investice na zelené louce, které vzrostly o 51 procent na rekordních 8,9 miliardy eur. Zatímco Maďarsko zůstalo v loňském roce hlavní destinací pro čínské přímé investice v Evropě, Německo a Francie zaznamenaly oživení investic. Automobilový sektor přilákal v roce 2025 více čínských přímých investic než jakékoli jiné odvětví.
Z celkových 7,6 miliardy eur bylo 93 procent alokováno do dodavatelského řetězce elektromobilů. Navzdory dosažení rekordního maxima v roce 2025 se očekává, že investice na zelené louce zpomalí. Zároveň čínský export do Evropy nadále roste, přičemž obzvláště silný růst zaznamenávají odvětví, která již přilákala významné čínské zahraniční investice, jako jsou baterie, automobily a větrné turbíny.
Zdroj v němčině ZDE
Text připravil Milan Lelek
276
Diskuse