20. 5. 2026
Ještě nikdy jsem se tak nestyděla za vládu, jako teď, když vitá ministra zahraničí Izraele, ministra fašounské vlády, odpovědné za smrt desetitisíců lidí, píše Monika Le Fay.
Stydím se za obchodní komoru, za poradce prezidenta, kteří jsou závislí na zbrojním průmyslu, nebo podělaní, a dotlačili ho do pozice člověka schvalujícího genocidu.
Stydim se za média, která o tom nemluví. Stydím se za vydavatele kteří tu publikují knihu Netanjahuova bratra o Netanjahuově bratrovi a zvou ho na veletrh Svět knihy.
Tato země se řítí plnou parou vpřed k fašismu a neni to jen vina této vlády, začátek byl nejpozději v době kdy se slušný profesor Fiala fotil u plotu proti uprchlíkům.
Lipavský, který se tu zázračně stavěl proti Putinovi, dnes klidně může pozvat Lavrova. Buďto právo platí pro všechny, nebo pro nikoho.
Shame on you!
Historie si vás bude pamatovat jako takové malé české Čurdy
