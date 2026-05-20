Rusko uprostřed dronové války spustilo jaderné manévry

Bělorusko oznamuje zahájení cvičení k bojovému použití jaderných zbraní
20. 5. 202618. května začalo Ministerstvo obrany Běloruska ve spolupráci s ruskou stranou výcvik armády k doručení jaderných zbraní a jejich přípravě k použití.
Ruské a ukrajinské síly zahájily v úterý přes noc přeshraniční útoky drony, zatímco Moskva uprostřed narůstajícího napětí v dlouhodobé válce zahájila třídenní celostátní cvičení s nasazením jaderných zbraní.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko přes noc odpálilo více než 500 dronů a přes 20 balistických a řízených střel, které cílily na více regionů po celé zemi.
Zelenskyj uvedl, že ruské útoky zranily více než dvě desítky civilistů, včetně tří dětí.
Podle ukrajinských představitelů byli čtyři lidé zabiti a několik dalších zraněno při ruských raketových a dronových útocích v severních oblastech Černihiv a Sumy na Ukrajině.
Ruský noční letecký útok také v úterý poškodil přístavní infrastrukturu v ukrajinském městě Izmail.
"Naštěstí nedošlo k žádným obětem ani k významným škodám," uvedli místní úředníci na Telegramu.
Mezitím útoky dronů zasáhly také oblasti Dněpropetrovsk, Mykolajiv a Záporoží, uvedly ukrajinské úřady na Telegramu.
V severovýchodním městě Charkov byli zachráněni dva lidé a jeden člověk může být stále uvězněn pod sutinami po útoku ruského dronu, uvedl starosta Ihor Terechov.
Mezitím moskevský starosta Sergej Sobjanin uvedl, že čtyři drony blížící se k ruskému hlavnímu městu byly zničeny.
Regionální úřady také hlásily útoky dronů v Kursku a Rostově.
V Kursku, na hranici s Ukrajinou, zemřela žena a dva lidé byli zraněni při ukrajinském útoku v pondělí večer, uvedly úřady.
Ukrajinské útoky drony také zasáhly Jaroslavl, domov ruské rafinérské infrastruktury, kde podle guvernéra Michaila Jevrajeva vzplál průmyslový areál.
Nejnovější výměny přicházejí v době, kdy diplomatické snahy o ukončení čtyřleté války zůstávají zablokovány.
V úterý Rusko zahájilo třídenní celonárodní cvičení jaderných zbraní, do kterých se zapojily tisíce vojáků.
Ministerstvo obrany v prohlášení uvedlo, že ruské síly "provádějí cvičení přípravy a použití jaderných sil v případě hrozby agrese" od 19. do 21. května.
Vojenské cvičení probíhá těsně před návštěvou prezidenta Vladimira Putina v Číně a uprostřed nedávno zesílených útoků drony na Ukrajině.
Zdroj v angličtině: ZDE
