Channel 4 News v pátek večer o korupčním trapasu zvaném Eurovision Song Contest
15. 5. 2026
Foto: Vídeň: Žádné jeviště pro genocidu
Moderátor, Channel 4 News, pátek 15. května 2026, 19 hodin: Když se soutěž Eurovision Song Contest před 70 lety poprvé konala, jejím cílem bylo spojovat lidi prostřednictvím hudby. Přípravy na letošní velkolepou show však provázely kontroverze, protesty a bojkot ze strany pěti zemí kvůli účasti Izraele. Někteří se dokonce ptají, zda největší pěvecká soutěž na světě tuto bouři přežije. Naše kulturní korespondentka Minnie Stevenson přináší reportáž z Vídně.
Reportérka: Od jízdy na skútrech po jevišti až po muže zcela pokrytého stříbrnou barvou. To vše je pro Eurovizi zcela normální. Ale tady ve Vídni čelí soutěž největší krizi ve své 70leté historii. Eurovize je největší živou hudební událostí na světě, která přiláká přes 160 milionů diváků.
Vzhledem k tomu, že pět zemí letos soutěž bojkotuje kvůli účasti Izraele, několik vysílacích stanic po celé Evropě odmítá soutěž vysílat.
Jak můžete slyšet, v pozadí hraje Waterloo a právě toto napětí mezi politikou a zábavou bylo vždy charakteristické pro Eurovizi.
Tato soutěž již dlouho slouží jako jakási geopolitická náladová tabule. Ale s tím, jak jsou zde z arény vyváděni protestující proti Izraeli, se politika projevuje hlasitě a jasně.
Žádné množství europopu nedokáže přehlušit ten hluk.
Během izraelského vystoupení v semifinále několik demonstrantů vykřikovalo „Svobodu Palestině“, než byli vyvedeni. V důsledku toho je zde tak přísná bezpečnost, že dokonce povolali FBI na podporu rakouské policie. Všechno je tu jako vojenská operace, ale organizátoři trvají na tom, že je vše při starém.
Ředitel: "Letos tu máme 35 skvělých umělců k našemu 70. výročí."
Reportérka: A přiznejme si, že to není vždy nejlepší místo na vážný rozhovor.
Pět vysílacích společností nikdy nebojkotovalo tuto akci stejným způsobem.
Ředitel: Rozhodně ne. A jak říkám, jsou členy naší rodiny. Chybí nám, ale plně je respektujeme. A vím, že i ti členové, kteří tu nejsou, by byli natolik laskaví a řekli: „Neměli bychom se teď soustředit na hudbu?“
Reportérka: A co říkáte lidem, kteří tvrdí, že je to trochu dvojí metr, když dříve bylo Rusko z Eurovize vyloučeno kvůli invazi na Ukrajinu? Proč neděláte totéž s Izraelem?
Ředitel: No, každý případ je jiný a myslím, že i ten nejméně pozorný pozorovatel uvidí, že v prvním případě panoval globální konsenzus, který v druhém případě prostě neexistuje.
Reportérka: Po celém Rakousku vyšli do ulic demonstranti. Mnozí obviňují izraelskou vládu, že soutěž využívá jako způsob umělecké kamufláže války v Gaze.
Demonstrant: Nechceme, aby naše instituce, které volíme a za které platíme, poskytovaly pódium genocidě.
Moderátor: Je to velmi jednoduché. To neakceptujeme. Izrael genocidu popírá a tvrdí, že protesty jsou součástí širší pomlouvačné kampaně proti zemi.
Reportérka: Navzdory rozporům doufá moderátorka Eurovize a hvězda Drag Race UK Tia Coffey, že hudba spojuje.
Moderátor: Lidé samozřejmě mají právo dělat, co se jim zlíbí, ale letos se vrátilo mnoho zemí. Účastní se tedy stále 35 zemí.
(...)
