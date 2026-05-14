Výhrůžka Josefa Nerušila

Každopádně bych mohl vzít bod po bodu jeho lži a
výhrůžky, ale jednoduše ukážu, jak ztrácí veškerou důvěryhodnost v
čemkoli, co říká, protože tvrdí, že jeho žena skončila v nemocnici kvůli
mému článku. Nuže, k tomuto článku jsou přiloženy screenshoty jen části
naší komunikace, která je sice v portugalštině, ale každý zájemce si ji
může snadno přeložit pomocí online překladačů. Uvidí pak, že mi ještě
PŘEDTÍM, než jsem článek napsal, říkala, že měla celý týden vysoký tlak
kvůli němu, svému manželovi, nikoli kvůli mně. A pokud byla po mém
článku v nemocnici, je zajímavé, že si se mnou ve stejnou dobu psala na
WhatsAppu, a dokonce přijala kontakt na reportéra Deníku N.
Zde je překlad několika Heleniných vět:
[09:46, 12. 5. 2026] Helen: Článek jsem nečetla a video jsem neviděla — už několik dní mám problémy s vysokým tlakem.
[09:47, 12. 5. 2026] Helen: Co říká? Vyhýbám se všemu, co souvisí s politikou nebo parlamentem.
//
[12:23, 13. 5. 2026] Helen: Ano, telefon mu dát můžeš — a děkuji, že mi všechno říkáš.
[12:23, 13. 5. 2026] Helen: Od včerejška je mi velmi špatně, mám krizi s tlakem.
[12:23, 13. 5. 2026] Helen: Všechno ti později v klidu povím.
[12:25, 13. 5. 2026] Helen: Moc ti děkuji za péči a za podporu.
//
[11:38, 14. 5. 2026] Helen: Děkuji za péči, s níž chráníš mě i děti.
[11:38, 14. 5. 2026] Helen: Viděla jsem na X jedno vlákno, které vypadá velmi přesně.
[11:38, 14. 5. 2026] Helen: Najdu ho a pošlu ti ho.
[11:38, 14. 5. 2026] Helen: Politici nemají zrcadlo a ztrácejí pojem o realitě.
[14:59, 14. 5. 2026] Helen: Byla mi diagnostikována deprese a panické
ataky, včera jsem odjela z domu sanitkou a strávila hodiny v nemocnici s
podezřením na počínající mrtvici.
[15:00, 14. 5. 2026] Helen: Nemám psychickou kapacitu na to, čím on teď prochází.
[15:00, 14. 5. 2026] Helen: Cítím ty útoky — jemu je všechno jedno.
[15:00, 14. 5. 2026] Helen: To „nemá srdce" v článku mě zasáhlo hluboko, protože jsem to opravdu tak cítila.
[15:01, 14. 5. 2026] Helen: Jestli bude žalovat všechny napsané články...
[15:01, 14. 5. 2026] Helen: Byla jsem hospitalizována — ale je mi špatně už několik dní a útoky jsou stále horší.
[15:01, 14. 5. 2026] Helen: Nazývali mě prostitutkou, importovanou prostitutkou, náhradní matkou.
[15:01, 14. 5. 2026] Helen: Od chvíle, kdy vstoupil do toho parlamentu, je to peklo.
[15:02, 14. 5. 2026] Helen: Má velmi špatné poradce a zveřejňuje útoky na lidi, na které by útočit neměl.
[15:02, 14. 5. 2026] Helen: A on útoky dostává také — ale jako poslanec má ochranu — a kdo za to platí, jsme já a moje děti.
Upozorňuji
všechny, že Helen žije v nemožné křižovatce: musí zachraňovat své
manželství a obraz otce svých dětí, a zároveň je nucena udržovat veřejný
obraz, který vyhovuje jeho cílům.
Vážený pane Čulíku,
žádám Vás o okamžité odstranění dvou lživých článků od
Fabiana Golga, publikované na serveru Britské listy, konkrétně:https://www.blisty.cz/art/133386-je-josef-nerusil-ze-strany-spd-skryty-homosexual
a dálehttps://www.blisty.cz/art/133350-snazi-se-josef-nerusil-ze-strany-spd-zakryt-sve-tajemstvi-tim-ze-utoci-na-ostatni.html
Oba články obsahují takovou míru novinářské spekulace, výmyslů
a fabulací (například že nepřispívám na chod domácnosti - naopak
jsem schopen výpisy z účtů za posledních 15 let jednoznačně
prokázat, že veškteré náklady spojené s domácností - nájemné,
energie, telefon Helen, provoz automobilu, finanční částky
zasílané na účet Helen Pelipecki), spekulace o mé sexuální
orientaci, spekulace o mé rodině - že pokud nedojde k okamžitému
stažení článku, podám na Britské listy, spolu se svou ženou Helen
Pelipecki žalobu na ochranu osobnosti.
Rozumím novinářské práci, která byť se mi nelíbí, by byla
založena na korektní novinářské práci - výpovědi, konfrontace a
další (byť výsledná interpretace novináře je zcela
zavádějící). S tím si však Golgo nedal jakoukoliv práci.
Uvědomujete si například, že ve zmíněných článcích cituje
Fabiano Golgo sám sebe? Že celá "svědectví" Ondřeje Lišky a
Tomáše Halíka jsou založena na odkazech na svědectví jeden
druhého (a to pomíjím fakt, že Ondřej Liška se se mnou v životě
nesetkal, jen kdesi cosi slyšel). Podobně i článek Moniky
Elšíkové - koncipovaný jako obyčejná zlá lež, opět bez
jakéhokoliv podkladu, vyjma jakýchsi svědectví?
Pro Vaši informaci, moje žena Helen se ze štvavých článků vůči
naši rodině včera zhroutila a byla s podezřením na srdeční
příhodu hospitalizována. Ve svých 44 (!) letech. I to samozřejmě
bude v případné žalobě proti Britským listům uvedeno, a proto
také jsme připraveni žalobu podat společně.
Podobně disponuji i důkazy, kdy se mně v roce 2021 Fabiano Golgo
snažil vydírat, že zveřejní (údajně) kompromitující informace z
našeho rodinného života, pokud nedostane místo v mém asistentském
(poslaneckém týmu).
Tento dopis považujte za předžalobní výzvu a poslední pokus o
smírné řešení. Omluvu považuji za samozřejmost.
S pozdravem,
Josef Nerušil
P.s.: Jestli mě nyní z dnešního pohledu něco mrzí, že jsme v roce
2021 nedotáhl žalobu pro pomluvu na Fabina Golga do konce. Nyní však
budu zcela důsledný a případnou žalovu do úspěšného konce -
nejenom proto Golgovi, který se prý má skrývat někde v zahraničí,
ale zejména proti Britským listům.
Diskuse