Írán: Washington nedokáže zvrátit ani zvládnout důsledky prohry v této válce
12. 5. 2026
Těžko si vzpomenout na dobu, kdy by Spojené státy utrpěly v nějakém konfliktu totální porážku – tak rozhodující neúspěch, jehož strategické ztráty by nebylo možné ani napravit, ani ignorovat. Katastrofální ztráty utrpěné v Pearl Harboru, na Filipínách a v celém západním Pacifiku v prvních měsících druhé světové války se nakonec podařilo zvrátit. Porážky ve Vietnamu a Afghánistánu byly nákladné, ale nezpůsobily trvalé poškození celkové pozice Ameriky ve světě, protože se odehrály daleko od hlavních dějišť globální konkurence. Počáteční neúspěch v Iráku byl zmírněn změnou strategie, která nakonec zanechala Irák relativně stabilní a neohrožující pro jeho sousedy a udržela dominantní postavení Spojených států v regionu.
Porážka v současné konfrontaci s Íránem bude mít zcela odlišný charakter. Nelze ji ani napravit, ani ignorovat, píše Robert Kagan.
Nebude návratu ke status quo ante, žádného konečného amerického triumfu, který by napravil nebo překonal způsobenou škodu. Hormuzský průliv nebude „otevřený“, jak tomu bylo kdysi. Díky kontrole nad průlivem se Írán stává klíčovým hráčem v regionu a jedním z klíčových hráčů ve světě. Role Číny a Ruska jako spojenců Íránu se posílí; role Spojených států se podstatně oslabí. Konflikt zdaleka neprokázal americkou zdatnost, jak opakovaně tvrdili zastánci války, ale odhalil Ameriku, která je nespolehlivá a neschopná dokončit to, co začala. To vyvolá řetězovou reakci po celém světě, jak se přátelé i nepřátelé přizpůsobí americkému neúspěchu.
Prezident Trump rád mluví o tom, kdo má „trumfy v ruce“, ale není jasné, zda mu ještě nějaké dobré trumfy zbývají. Spojené státy a Izrael 37 dní s drtivou účinností bombardovaly Írán, zabily velkou část vedení země a zničily většinu její armády, přesto se jim nepodařilo svrhnout režim ani z něj vymoci sebemenší ústupek. Nyní Trumpova administrativa doufá, že blokáda íránských přístavů dokáže to, co se nepodařilo masivní síle. Je to samozřejmě možné, ale režim, který se nepodařilo srazit na kolena ani pěti týdny neúprosných vojenských útoků, se pravděpodobně nezlomí pouze v reakci na ekonomický tlak. Ani se nebojí hněvu svého obyvatelstva. Jak nedávno poznamenala íránská odbornice Suzanne Maloneyová: „Režim, který v lednu zmasakroval své vlastní občany, aby umlčel protesty, je nyní plně připraven jim způsobit ekonomické útrapy.“
Riziková kalkulace, která před měsícem donutila Trumpa ustoupit, stále platí. I kdyby Trump splnil svou hrozbu zničit íránskou „civilizaci“ dalšími bombardováními, Írán by stále byl schopen odpálit mnoho raket a dronů, než by jeho režim padl – za předpokladu, že by vůbec padl.
Jen několik úspěšných úderů by mohlo na roky, ne-li desetiletí ochromit ropnou a plynovou infrastrukturu regionu a uvrhnout svět i Spojené státy do dlouhodobé ekonomické krize. I kdyby Trump chtěl bombardovat Írán jako součást strategie ústupu – aby působil tvrdě a zamaskoval tak svůj ústup – nemůže to udělat, aniž by riskoval tuto katastrofu.
Pokud to není šach mat, je tomu velmi blízko. V posledních dnech Trump údajně požádal americké zpravodajské služby, aby posoudily důsledky toho, kdyby prostě vyhlásil vítězství a odešel. Nelze mu to vyčítat. Doufat v pád režimu není zrovna strategie, zvláště když tento režim již přežil opakované vojenské a ekonomické útoky. Může padnout zítra, za šest měsíců, nebo nikdy. Trump nemá tolik času na čekání, protože cena ropy stoupá k 150 nebo dokonce 200 dolarům za barel, roste inflace a začínají se projevovat globální nedostatky potravin a dalších komodit. Potřebuje rychlejší řešení.
Ale jakékoli jiné řešení než faktická kapitulace Ameriky s sebou nese obrovská rizika, která Trump dosud nebyl ochoten podstoupit. Ti, kdo Trumpa lehkomyslně vyzývají, aby „dokončil práci“, málokdy uznávají náklady. Pokud USA nejsou připraveny zapojit se do rozsáhlé pozemní a námořní války s cílem svrhnout současný íránský režim a poté okupovat Írán, dokud se neujme nové vlády; pokud nejsou připraveny riskovat ztrátu válečných lodí doprovázejících tankery přes sporný průliv; pokud nejsou připraveny přijmout devastující dlouhodobé poškození výrobních kapacit regionu, které pravděpodobně vyplyne z íránské odvety – odejít nyní by se mohlo jevit jako nejméně špatná možnost. Z politického hlediska může mít Trump pocit, že má větší šanci přečkat porážku než přežít mnohem větší, delší a nákladnější válku, která by i tak mohla skončit neúspěchem.
Porážka Spojených států je tedy nejen možná, ale i pravděpodobná. Takto by porážka vypadala.
Írán si udržuje kontrolu nad Hormuzským průlivem. Běžný předpoklad, že se průliv tak či onak znovu otevře, až krize skončí, je neopodstatněný. Írán nemá zájem na návratu ke stavu před krizí. Lidé hovoří o rozkolu mezi zastánci tvrdé linie a umírněnými v Teheránu, ale i umírnění musí pochopit, že si Írán nemůže dovolit průliv pustit, bez ohledu na to, jak výhodnou dohodu by si myslel, že může získat. Za prvé, jak spolehlivá je jakákoli dohoda s Trumpem? Téměř se chlubil, že zopakuje japonský překvapivý útok na Pearl Harbor tím, že schválí zabití íránského vedení uprostřed jednání. Íránci si nemohou být jisti, že se Trump nerozhodne zaútočit znovu během několika měsíců po uzavření dohody. Vědí také, že Izraelci mohou zaútočit znovu, protože se nikdy necítí omezeni v jednání, když vnímají ohrožení svých zájmů.
A zájmy Izraele budou ohroženy. Jak poznamenalo mnoho odborníků na Írán, režim v Teheránu v současné době vyjde z krize mnohem silnější, než byl před válkou, protože si nejen zachoval svůj potenciál v oblasti jaderných zbraní, ale také získal kontrolu nad ještě účinnější zbraní: schopností držet globální energetický trh jako rukojmí. Když Íránci hovoří o „znovuotevření“ průlivu, stále mají v úmyslu udržet si nad ním kontrolu. Írán bude schopen nejen požadovat mýtné za průjezd, ale také omezit tranzit na ty státy, s nimiž má dobré vztahy. Pokud se nějaký stát bude chovat způsobem, který se íránským vládcům nelíbí, budou moci uložit trest pouhým zpomalením, nebo dokonce hrozbou zpomalení, toku nákladních lodí tohoto státu do a z průlivu.
Moc uzavřít nebo kontrolovat tok lodí průlivem je větší a bezprostřednější než teoretická moc íránského jaderného programu. Tato páka umožní vůdcům v Teheránu donutit státy, aby zrušily sankce a normalizovaly vztahy, nebo čelily postihům. Izrael se ocitne izolovanější než kdy jindy, zatímco Írán zbohatne, přezbrojí a zachová si možnosti jaderného zbrojení v budoucnosti.
Může se dokonce ocitnout v situaci, kdy nebude schopen zasáhnout proti íránským proxies: Ve světě, kde Írán ovlivňuje dodávky energie tolika zemí, by Izrael mohl čelit obrovskému mezinárodnímu tlaku, aby neprovokoval Teherán v Libanonu, Gaze nebo kdekoli jinde.
Nový status quo v průlivu také způsobí podstatnou změnu v relativní moci a vlivu jak na regionální, tak na globální úrovni. V regionu se Spojené státy ukážou jako papírový tygr, což donutí státy Perského zálivu a další arabské státy přizpůsobit se Íránu. Jak nedávno napsali odborníci na Írán Reuel Gerecht a Ray Takeyh: „Ekonomiky arabských států Perského zálivu byly vybudovány pod záštitou americké hegemonie. Odstraňte ji – a s ní i svobodu plavby, která s ní souvisí – a státy Perského zálivu budou nevyhnutelně prosit Teherán.“
Nebudou jediní. Všechny národy, které jsou závislé na energii z Perského zálivu, budou muset s Íránem vyjednat vlastní dohody. Jakou jinou možnost budou mít? Pokud Spojené státy se svým mocným námořnictvem nemohou nebo nechtějí průliv otevřít, žádná koalice sil s pouhým zlomkem amerických kapacit to také nedokáže. Anglo-francouzská iniciativa na hlídkování v průlivu po příměří je trochu vtip. Francouzský prezident Emmanuel Macron dal jasně najevo, že tato „koalice“ bude v průlivu působit pouze za mírových podmínek: bude doprovázet lodě, ale pouze pokud doprovod nepotřebují. S Íránem u moci však průliv ještě dlouho nebude opět bezpečný. Čína má pravděpodobně určitý vliv na Teherán, ale ani Čína nemůže sama vynutit otevření průlivu.
Jedním z důsledků této transformace může být rozšiřující se námořní závod velmocí. V minulosti se většina světových národů, včetně Číny, spoléhala na Spojené státy, že takovým mimořádným situacím zabrání a vyřeší je. Nyní jsou státy v Evropě a Asii, které jsou závislé na přístupu k zdrojům Perského zálivu, bezmocné vůči ztrátě dodávek energie, které jsou životně důležité pro jejich ekonomickou a politickou stabilitu. Jak dlouho to budou moci snášet, než začnou budovat vlastní flotily jako prostředek k uplatnění vlivu ve světě, kde si každý hraje sám za sebe a kde se zhroutil pořádek a předvídatelnost?
Americká porážka v Perském zálivu bude mít také širší globální dopady. Celý svět vidí, že pouhých několik týdnů války s druhořadou mocností snížilo americké zásoby zbraní na nebezpečně nízkou úroveň, přičemž není v dohledu žádné rychlé řešení. Otázky, které to vyvolává ohledně připravenosti Ameriky na další velký konflikt, mohou, ale nemusí přimět Si Ťin-pchinga k útoku na Tchaj-wan nebo Vladimira Putina k zesílení jeho agrese proti Evropě. Ale přinejmenším si američtí spojenci ve východní Asii a Evropě musí klást otázku ohledně americké výdrže v případě budoucích konfliktů.
Globální přizpůsobování se postamerickému světu se zrychluje. Kdysi dominantní pozice Ameriky v Perském zálivu je jen první z mnoha obětí.
