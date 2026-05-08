Z blogu na webu časopisu Science o odborných časopisech v oboru chemie
8. 5. 2026 / Boris Cvek
Derek Lowe ve svém blogu na stránkách časopisu Science (vedle Nature nejlepší vědecký časopis na světě) shrnul v roce 2021 (dnes je to ještě mnohem horší) hodnotu vědeckých časopisů v oboru chemie.
Něco jsem vybral a s pomocí DeepL přeložil. Zkratky: JACS = Journal of the American Chemical Society, J. Biol. Chem. = Journal of Biological Chemistry, J. Med. Chem. = Journal of Medicinal Chemistry. Cituji:
„Angewandte Chemie: Vzpomínáte na časy, kdy nevycházelo třeba dvě stě článků týdně? To byly časy, to byly časy.
European Journal of Medicinal Chemistry: představte si časopis J. Med. Chem., který vůbec nikdo nečte. Vlastně si to ani nemusíte představovat.
JACS: všechny možné obory chemie v nezměrné rozmanitosti, proložené biologickými články, které byly odmítnuty všemi biologickými časopisy.
J. Biol. Chem.: Vzpomínám si na časy, kdy police na chodbách praskaly pod tíhou vrstev tohoto monstra. Teď si stěžují jen pixely; už to není ono.
J. Med. Chem.: „Z hrobů se ozývá žalostný zvuk / Mé uši naslouchají tomuto volání / Vy živé projekty, podívejte se na zem / Kde brzy budete ležet“. Tedy pokud budete mít štěstí.
Nature Chemistry: soupeří s časopisy jako JACS, Angewandte atd. (nemluvě o Nature a Science) o tu tenkou vrstvu skutečně zajímavých chemických článků. Kolik jich vlastně je?“
Zdroj: Brief and Unfair Reviews of the Chemistry Journals | Science | AAAS
