Íránské útoky poškodily většinu amerických vojenských základen na Blízkém východě

4. 5. 2026

Většina amerických vojenských zařízení na Blízkém východě byla poškozena Íránem.

Írán a jeho spojenci poškodili nejméně 16 amerických vojenských zařízení v osmi zemích Blízkého východu, což podle vyšetřování činí některá z těchto zařízení prakticky nepoužitelnými.

Tento závěr je založen na desítkách satelitních snímků a rozhovorech se zdroji ze Spojených států a arabských zemí Perského zálivu. Podle jednoho kongresového asistenta obeznámeného s hodnocením škod tvoří poškozená zařízení většinu vojenských pozic USA v regionu.

"Nikdy jsem nic takového neviděl," řekl další americký zdroj obeznámený se situací.

Satelitní snímky ukázaly, že hlavními cíli Teheránu byly pokročilé radarové systémy, komunikační systémy a letectvo. Mnoho z těchto produktů je drahých a obtížně nahraditelných.

Generální kontrolor Pentagonu Jules Hearst III řekl zákonodárcům, že válka s Íránem zatím stála USA 25 miliard dolarů. Později CNN sdělil zdroj obeznámený se situací, že skutečný odhad nákladů je blíže 40–50 miliardám dolarů.

Američtí spojenci v Perském zálivu, kde se nacházejí americká vojenská zařízení, byli íránskými útoky zasaženi nejvíce a soukromě kritizovali Washington za zahájení války bez konzultace s nimi.

