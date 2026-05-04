Íránské útoky poškodily většinu amerických vojenských základen na Blízkém východě
4. 5. 2026
Írán a jeho spojenci poškodili nejméně 16 amerických vojenských zařízení v osmi zemích Blízkého východu, což podle vyšetřování činí některá z těchto zařízení prakticky nepoužitelnými.
Tento závěr je založen na desítkách satelitních snímků a rozhovorech se zdroji ze Spojených států a arabských zemí Perského zálivu. Podle jednoho kongresového asistenta obeznámeného s hodnocením škod tvoří poškozená zařízení většinu vojenských pozic USA v regionu.
"Nikdy jsem nic takového neviděl," řekl další americký zdroj obeznámený se situací.
Satelitní snímky ukázaly, že hlavními cíli Teheránu byly pokročilé radarové systémy, komunikační systémy a letectvo. Mnoho z těchto produktů je drahých a obtížně nahraditelných.
Generální kontrolor Pentagonu Jules Hearst III řekl zákonodárcům, že válka s Íránem zatím stála USA 25 miliard dolarů. Později CNN sdělil zdroj obeznámený se situací, že skutečný odhad nákladů je blíže 40–50 miliardám dolarů.
Američtí spojenci v Perském zálivu, kde se nacházejí americká vojenská zařízení, byli íránskými útoky zasaženi nejvíce a soukromě kritizovali Washington za zahájení války bez konzultace s nimi.
