Je lepší mít nedokonalá veřejnoprávní média než žádná?
29. 4. 2026
Jan Čulík
Fabiano Golgo napsal rozumný, obecný článek o významu veřejnoprávních médií, na základě mezinárodních zkušeností.
Já si ale opravdu nejsem jist, zda jeho argumentace v tomto konkrétním českém případě platí.
Situace je totiž taková, že v důsledku jazykové izolace je desetimilionový český národ brutálně oddělen od vnějšího světa. Jsem toho svědkem každý den, když srovnávám, jak se referuje o mezinárodních událostech všude, jen ne v Česku.
Je asi dobře, že pokud je Babiš a jeho lidi nyní neumlčí, tzv. veřejnoprávní média, která jsou ostře proti Babišově vládě, ji budou kritizovat. To je zapotřebí, média musejí kritizovat každou vládu.
Typickým příkladem je nekriticky šířená izraelská
propaganda v České televizi a v menší míře i v Českém rozhlase (vysílání
Szántovy knihy na pokračování je šokující) a ignorování závažných
izraelských válečných zločinů. Česká veřejnost, jako jediná v Evropě, je
těmito médii brutálně dezorientováan.
Domácí
česká média bohužel také silně přispěla k vytváření islamofobie,
nesmyslné protimuslimské hysterie už od roku 2015 i k nenávisti vůči
imigrantům a uprchlíkům. Nebojují proti předsudkům a dezinformacím.
Nestarají se o chudé lidi. Kdy zahájila domácí česká média debatu o
nesmyslnosti české daňové struktury?
Bohužel, protože byla pražská veřejnoprávní média stoprocentně v kapse předchozích středopravicových vlád, nepoukazovala na indolenci a nekompetenci Fialovy vlády.
Tak vlastně způsobila, že v posledních volbách zvítězil Babiš.
Opravdu potřebujeme média, v nichž se šéfredaktor hrozí nad příspěvkem zaznamenávajícím přiznání izraelských vojáků, že páchali zločiny? A v nichž se šéfredaktor, jak píše Daniel Veselý, pak poprvé v životě podivá v této věci do deníku Guardian?
Jsem přesvědčen, že dnešní tzv. veřejnoprávní média v ČR společnosti vážně škodí, protože v ní vytváření nebezpečnou virtuální informační realitu. Nejsem si jist, zda by byla tragédie, kdyby bylo jejich lhaní zrušeno,
