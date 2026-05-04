USA varují Evropu před významnými zpožděními v dodávkách amerických zbraní

4. 5. 2026

Washington varoval evropské spojence před významnými zpožděními v dodávkách amerických zbraní kvůli vyčerpání amerických arzenálů v důsledku války v Íránu.

Takové varování podle FT obdržely zejména Velká Británie, Polsko, Litva a Estonsko.

Podle mediálních zdrojů Pentagon těmto zemím sdělil, že lze očekávat vážná zpoždění v dodávkách raket pro několik systémů. Dva z nich uvedli, že probíhají také jednání o odložení dodávek do Asie.

Zpoždění jsou částečně způsobena vážnými obavami ohledně úrovně zásob USA, vzhledem k velkému množství zbraní, které byly použity za poslední dva měsíce v Íránu. Americká armáda již byla nucena převést zbraně z jiných regionů, zejména z oblasti Indo-Pacifiku, aby vyrovnala nedostatek.

Válka v Íránu však také zvýšila obavy o to, zda USA budou mít dostatek zásob zbraní k odstrašení Pekingu nebo k porážce Číny v jakémkoli budoucím konfliktu o Tchaj-wan.

Kromě toho, že tato zpoždění vyvolala obavy po celé Evropě, jsou podle médií "špatnou zprávou" pro Ukrajinu.

Zpoždění se zejména dotknou raket pro systémy NASAMS a HIMARS, které byly použity na Ukrajině.

Nedostatek zásob již ovlivňuje Ukrajinu, uvedl jeden z vysokých ukrajinských představitelů. Podle něj jsou dodávky amerických zbraní Kyjevu od začátku války v Íránu zpožděny.

