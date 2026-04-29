Stíny Sudet

29. 4. 2026 / Fabiano Golgo

Debata, která se znovu rozhořela v Brně při příležitosti plánovaného sjezdu sudetských Němců, není ve skutečnosti o jednom setkání, ani o jedné politické straně, ani o několika stovkách demonstrantů na Moravském náměstí. Je to návrat otázky, kterou česká společnost nikdy plně nezpracovala: jak rozumět vlastní odpovědnosti v tragédii Sudet, aniž bychom relativizovali vinu nacistického Německa.

Politici jako Tomio Okamura formulují postoj, který je v českém veřejném prostoru hluboce zakořeněný: smíření je možné pouze tehdy, když „druhá strana odčiní, co napáchala". Tento argument působí na první pohled morálně pevně. Problém je, že implicitně předpokládá asymetrii viny, která historicky neobstojí v celé své komplexnosti.

Nelze pochybovat o tom, že rozbití Československa po Mnichovské dohoda, následná okupace a zločiny nacistického režimu představují fundamentální historickou křivdu. Teror, perzekuce a genocida, které následovaly, jsou neoddiskutovatelné. Jenže historie nekončí rokem 1945. A právě zde začíná český problém.

Poválečný odsun sudetských Němců, legitimizovaný mimo jiné tzv. Benešovými dekrety, nebyl pouze administrativním aktem. V mnoha případech šlo o proces doprovázený násilím, ponižováním a smrtí. Brněnský „pochod smrti" v květnu 1945 je jedním z nejznámějších symbolů těchto excesů. To nejsou okrajové epizody, ale integrální součást poválečné reality.

Česká kolektivní paměť má tendenci tyto události buď relativizovat („byla to spravedlivá odplata"), nebo vytěsňovat. V tom se podobá jiným národním narativům ve střední Evropě, kde se oběť a pachatel často nepohodlně prolínají.

Zde je nutné trvat na dvojí pravdě, která není pohodlná: ano, sudetští Němci jako celek sehráli významnou roli v destrukci první republiky; a zároveň ano, československý stát i část společnosti se po válce dopustily činů, které dnes nelze obhájit jako pouhou spravedlnost.

Právě tato ambivalence chybí ve většině současných politických projevů. Redukce historie na morální účetnictví („oni začali, oni musí odčinit") vede k tomu, že se minulost stává nástrojem identity, nikoli předmětem porozumění.

Evropské smíření – skutečné, nikoli deklarativní – nikdy nevzniká z jednostranného přiznání viny. Vzniká z ochoty přijmout, že dějiny nejsou morálně čisté. V případě Sudet to znamená odmítnout jak německé revizionistické tendence, tak český komfortní narativ výlučné oběti.

Možná největší ironií celé situace je, že akce jako Meeting Brno, které se snaží otevřít dialog, narážejí na odpor právě proto, že tento dialog ohrožuje zavedené jistoty. Smíření totiž není o tom, že jedna strana „uzná pravdu" té druhé. Je o tom, že obě strany přijmou nepříjemnou skutečnost: že pravda je sdílená – a vina také.

