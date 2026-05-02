Pan profesor Jurajda prostě nechápe, že lidé jsou prostě blbí, ale demokraté prostě chytří
2. 5. 2026 / Boris Cvek
Budoucí růst naší ekonomiky – ale také stabilita naší demokracie – jsou v Česku ohroženy hlavně tím, že jsme masivně snížili daně vysokopříjmovým lidem za pandemie covidu. Jednalo se hlavně o zrušení superhrubé mzdy, které snížilo příjmy státu o více než sto miliard ročně, dále o zavedení daňového paušálu pro vysokopříjmové kancelářské OSVČ a nízké daně z nemovitostí (zrušila se daň z převodu nemovitostí, pozn. red.), a třeba také zrušení daně z prodeje velkých firem.
Snížení daní vysokopříjmovým a majetným, o němž jsme mluvili, má kromě podvázání budoucího růstu ještě další následky, které destabilizují naši demokracii.
V rámci nevyhnutelného stárnutí povede tato uměle vytvořená daňová díra – dříve nebo později, spolu s dramaticky vyšší dluhovou službou – k rozsáhlým škrtům výdajů například na školství a zdravotní péči, kterou tu máme pořád ještě kvalitní a dostupnou.
Tento typ škrtů dle odborných studií zvyšuje podporu extremistických stran. A zvyšuje ji víc než rozumné a zdůvodněné navrácení daní na původní, vyšší úroveň.“
O dostupnou zdravotní péči nevyhnutelně přijdeme
O dostupnou zdravotní péči nevyhnutelně přijdeme, říká ekonom Jurajda - Seznam Zprávy
