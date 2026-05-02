Pan profesor Jurajda prostě nechápe, že lidé jsou prostě blbí, ale demokraté prostě chytří

2. 5. 2026 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty
30750
Pan ekonom Štěpán Jurajda (profesor působící CERGE-EI) poskytl velmi aktuální rozhovor Seznamu. Je to něco naprosto neuvěřitelného v českých poměrech, protože připomíná nejen snížení daní, jaké proběhlo v režii koalice ANO + ODS + SPD při rušení superhrubé mzdy (což je v české politice absolutní tabu), ale dokonce i další opatření na úkor státního rozpočtu a ve prospěch vysokopříjmových.

Zdá se také, že naprosto nechápe v Česku dávno ustavený konsensus mezi tzv. demokratickými politiky, že lidi jsou prostě blbí, a demokratičtí politici prostě chytří, a že s tím nelze nic dělat (kromě držení vlastních koryt), ale naopak uvažuje nad „mechanikou“ chování společnosti a objektivními faktory ohrožující naši demokracii a bezpečnost. Co si to dovoluje? Posuďte sami. Už sám titulek je výmluvný: O dostupnou zdravotní péči nevyhnutelně přijdeme. Pan Kalousek by řekl, že bohatí ne, ti budou lítat do Švýcarska. A proto se podle Kalouska musí škrta a šetřit.

„Až lidé přijdou o dostupnou a kvalitní zdravotní péči, tak si vezmou vidle a nahází u voleb prodemokraticky vyhlížející strany do Vltavy, předpovídá ekonom Štěpán Jurajda.

(...)

Budoucí růst naší ekonomiky – ale také stabilita naší demokracie – jsou v Česku ohroženy hlavně tím, že jsme masivně snížili daně vysokopříjmovým lidem za pandemie covidu. Jednalo se hlavně o zrušení superhrubé mzdy, které snížilo příjmy státu o více než sto miliard ročně, dále o zavedení daňového paušálu pro vysokopříjmové kancelářské OSVČ a nízké daně z nemovitostí (zrušila se daň z převodu nemovitostí, pozn. red.), a třeba také zrušení daně z prodeje velkých firem.

(...)

Snížení daní vysokopříjmovým a majetným, o němž jsme mluvili, má kromě podvázání budoucího růstu ještě další následky, které destabilizují naši demokracii.

V rámci nevyhnutelného stárnutí povede tato uměle vytvořená daňová díra – dříve nebo později, spolu s dramaticky vyšší dluhovou službou – k rozsáhlým škrtům výdajů například na školství a zdravotní péči, kterou tu máme pořád ještě kvalitní a dostupnou.

Tento typ škrtů dle odborných studií zvyšuje podporu extremistických stran. A zvyšuje ji víc než rozumné a zdůvodněné navrácení daní na původní, vyšší úroveň.“

 

Odkaz na zdroj:

O dostupnou zdravotní péči nevyhnutelně přijdeme, říká ekonom Jurajda - Seznam Zprávy

 

1
Vytisknout
503

Diskuse

Obsah vydání | 30. 4. 2026