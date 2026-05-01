Činitel EU pro obchod označil Trumpovu hrozbu cly za „nepřijatelnou“ poté, co Trump prohlásil, že na nákladní a osobní automobily bude uvaleno 25% clo
1. 5. 2026
Úředník EU reaguje poté, co americký prezident obvinil EU z neplnění závazků
Poté, co Donald Trump pohrozil uvalením vyššího 25% cla na dovoz nákladních a osobních automobilů z Evropské unie, Bernd Lange, předseda výboru pro obchod Evropského parlamentu, okamžitě reagoval:
Chování prezidenta Trumpa je nepřijatelné.
Tento nejnovější krok dokazuje, jak nespolehlivá je americká strana.
Již jsme byli svědky těchto svévolných útoků ze strany USA v případě Grónska; takto se s blízkými partnery nezachází.
Trump loni uvalil 25% clo na celosvětový dovoz automobilů na základě zákona o obchodu v zájmu národní bezpečnosti, ale v srpnu dosáhl dohody s EU o snížení těchto cel na čistých 15 %, včetně předchozích cel.
Na oplátku EU souhlasila se zrušením cel na průmyslové zboží z USA, včetně automobilů, a s přijetím amerických bezpečnostních a emisních norem pro vozidla.
Zákonodárci EU v březnu předložili návrh zákona na zavedení snížení cel, ale proces se podle očekávání nedokončí dříve než v červnu, protože vlády EU a Evropský parlament vyjednávají o konečném znění.
Na žádost o vysvětlení Trumpova posledního kroku úředník Trumpovy administrativy řekl agentuře Reuters:
„EU po osmi měsících nedodržela dohodu o automobilech.“
Skupiny hájící volební práva podaly žalobu, aby zabránily Louisianě v pozastavení primárních voleb
Americká unie pro občanské svobody dnes podala žalobu jménem skupin hájících volební práva v Louisianě a požádala státní soud, aby zabránil guvernérovi státu, Jeffu Landrymu, a státní tajemnici, Nancy Landryové, v pozastavení kongresových voleb.
Landry včera pozastavil primární volby do Kongresu v tomto státě – a to i poté, co již začalo předčasné hlasování – s cílem zavést nové volební okrsky pro volby v roce 2026. K tomuto kroku došlo poté, co Nejvyšší soud ve středu v poměru 6:3 rozhodl ve věci Louisiana v. Callais, čímž zneplatnil části Zákona o volebních právech a prohlásil, že volební okrsek v Louisianě s většinově nebělošským voličským obyvatelstvem porušuje ustanovení o rovné ochraně obsažená v Ústavě Spojených států.
Ostatní volby na volebním lístku, stejně jako hlasování o změnách ústavy Louisiany, budou podle Landryho nařízení pokračovat. Landry nařídil, že ačkoli volby do Kongresu zůstanou na volebním lístku, hlasy z nich nebudou započítány.
Liga žen voliček v Louisianě, louisianská státní konference NAACP, Power Coalition for Equity and Justice a tři jednotliví voliči dnes podali žalobu u státního soudu v Baton Rouge a požádali o vydání dočasného soudního příkazu. Argumentovali tím, že příkaz odkládající volby byl dosud vydáván pouze „z důvodu přírodních katastrof nebo podobných mimořádných událostí, které představovaly ohrožení zdraví a bezpečnosti“, a že rozhodnutí Nejvyššího soudu podle louisianského práva nepředstavuje stav nouze.
„Kromě toho výkonný příkaz vnáší chaos do již tak zmatených voleb a ohrožuje hlasy obyvatel Louisiany, zejména těch, kteří již odevzdali korespondenční hlasy,“ uvedla NAACP v připraveném prohlášení.
Trump tvrdí, že k vojenským operacím v Íránu nepotřebuje souhlas Kongresu, a odvolává se na příměří
Donald Trump dnes v dopisech zaslaných Kongresu uvedl, že vzhledem k příměří nepotřebuje souhlas Kongresu k vojenským operacím v Íránu – a to navzdory tomu, že konflikt tento týden dosáhl 60denní hranice a že americké ozbrojené síly v regionu zůstávají – a že válku považuje za „ukončenou“.
„7. dubna 2026 jsem nařídil dvoutýdenní příměří. Od té doby bylo příměří prodlouženo. Od 7. dubna 2026 nedošlo k žádné přestřelce mezi silami Spojených států a Íránem. Nepřátelské akce, které začaly 28. února 2026, skončily,“ napsal Trump v dopisech, z nichž jeden byl zaslán Sněmovně reprezentantů a druhý Senátu.
Naznačil však také, že válka ve skutečnosti neskončila, a dodal:
Navzdory úspěchu operací Spojených států proti íránskému režimu a pokračujícím snahám o zajištění trvalého míru zůstává hrozba, kterou Írán představuje pro Spojené státy a naše ozbrojené síly, významná.
Řídil jsem a budu i nadále řídit ozbrojené síly Spojených států v souladu se svými povinnostmi.
Trump říká, že není spokojen s nejnovějším návrhem Íránu na jednání
Donald Trump dříve uvedl, že není spokojen s nejnovějším íránským návrhem na jednání o válce v Íránu, zatímco íránský ministr zahraničí prohlásil, že Teherán je připraven k diplomacii, pokud Spojené státy změní svůj přístup.
Stalo se tak poté, co íránská státní média a pákistánský úředník uvedli, že Írán předložil svůj nejnovější návrh na jednání, což vzbudilo určitou naději, že by mohlo dojít k prolomení patové situace v úsilí o ukončení války.
„Chtějí uzavřít dohodu, ale... nejsem s ní spokojen,“ řekl Trump novinářům při odchodu z Bílého domu na cestu na Floridu a dodal, že íránské vedení je „velmi nesourodé“ a rozdělené na dvě nebo tři skupiny.
Trump také pochválil zprostředkovatelské úsilí Pákistánu a uvedl, že telefonická jednání pokračují.
„Udělali pokroky, ale nejsem si jistý, jestli se k tomu vůbec dostanou,“ řekl Trump. „Žádají věci, s nimiž nemohu souhlasit.“
Mezitím íránský ministr zahraničí Abbas Araghči uvedl, že jeho země je připravena pokračovat v diplomatických jednáních, pokud Spojené státy změní to, co nazval „přehnaným přístupem, výhružnou rétorikou a provokativními činy“.
Araghči však v příspěvku na svém kanálu Telegram dodal, že „íránské ozbrojené síly zůstávají připraveny bránit zemi proti jakékoli hrozbě“.
„Nejsem spokojen s dodávkou zbraní,“ říká Trump o amerických zbraních určených pro íránské demonstranty
Donald Trump uvedl, že „není spokojen“ s ohledem na zprávy o tom, že americké zbraně určené pro íránské demonstranty byly zaslány kurdským íránským opozičním skupinám v Iráku.
„Nejsem spokojen s dodávkou zbraní. Nejsem z toho nadšený, ale bylo odesláno malé množství zbraní a uvidíme, kdo je má. Ale nejsem spokojený s tím, co se stalo s Kurdy. Kurdové zbraně nedoručili,“ řekl.
Rovněž uvedl, že není „spokojený“ ani s Itálií, ani se Španělskem, zeměmi, o nichž řekl, že „považují v pořádku, aby Írán měl jadernou zbraň.“
„Kdokoli, kdo si myslí, že je v pořádku, aby Írán měl jadernou zbraň, není příliš chytrý,“ řekl Trump novinářům v pátek.
V souvislosti s otázkou, zda zvažuje nové údery na Írán, Donald Trump v pátek novinářům řekl: „Proč bych vám to měl říkat?“
Dále vysvětlil, proč jeho administrativa neusiluje o souhlas Kongresu s prodloužením probíhající války USA s Íránem uprostřed trvajícího příměří, a to slovy:
„Protože o to nikdy předtím nikdo nepožádal... Nikdo to nikdy předtím nedostal, považují to za zcela protiústavní, ale jsme s Kongresem neustále v kontaktu. Nikdo o to nikdy předtím nepožádal, nikdo o to nikdy předtím nepožádal... proč bychom měli být jiní?“
V pátek uplyne 60denní lhůta stanovená Rezolucí o válečných pravomocích z roku 1973, která vyžaduje, aby Kongres vyhlásil válku nebo schválil vojenskou akci – pokud prezident nepožádá o prodloužení, které umožňuje až 90 dní.
V pátek při rozhovoru s novináři Donald Trump reagoval na obavy ohledně vojenských zásob v důsledku války USA s Íránem a řekl:
„Máme toho vlastně víc, než jsme kdy měli, protože po celém světě máme zásoby a můžeme je využít, pokud to bude potřeba. Ale po celém světě máme obrovské zásoby. Například to nejlepší, co máme, je právě teď naskladněné, zabezpečené a připravené k použití; máme více než dvojnásobek toho, co jsme měli, když to začalo.“
Zmínil také rostoucí ceny pohonných hmot v důsledku války, které uvrhly mnoho amerických rodin do finančních potíží, a řekl:
„Až válka skončí, ceny benzínu klesnou na nejnižší úroveň... Naše země je čím dál silnější... Množství ropy a plynu, které nyní prodáváme, je na úrovni, jakou nikdo předtím neviděl.“
Trump uvalil na Kubu další sankce
Donald Trump uvalil na kubánskou vládu novou vlnu sankcí, uvedli dva představitelé Bílého domu, kteří hovořili s agenturou Reuters.
Kromě agentů, úředníků a příznivců vlády se sankce zaměřují na osoby, subjekty a přidružené subjekty, které podporují bezpečnostní aparát kubánské vlády nebo se podílejí na korupci či závažném porušování lidských práv, uvedli představitelé.
Nebyly poskytnuty žádné konkrétní podrobnosti o nejnovějších osobách a subjektech, na které Trumpova administrativa uvalila sankce.
Zatímco se začínají objevovat reakce, zejména od evropských lídrů a členů Kongresu, na nejnovější oznámení Donalda Trumpa o clech, bývalý prezident Joe Biden vydal své první vyjádření podpory pro volby v polovině volebního období v roce 2026.
V pátečním videu Biden oznámil svou podporu Keishě Lance Bottomsové, bývalé starostce Atlanty, která kandiduje v guvernérských volbách v Georgii.
„Jako starostka Atlanty čelila Keisha všem výzvám, kterým může vůdce čelit, a ještě něčemu navíc – globální pandemii, velkému kyberútoku na městský systém, ekonomické nejistotě, která prověřila každou komunitu v celé Georgii,“ řekl Biden a dodal: „Zvládla to s pevným vedením.“
Dále řekl: „A pak přišla do Bílého domu, kde působila jako hlavní poradkyně. A řeknu vám, ty samé vlastnosti, které z ní udělaly skvělou starostku, z ní udělaly neocenitelnou členku naší administrativy. Je chytrá, soustředěná a dokáže věci dotáhnout do konce. Georgie, je připravená. Je připravená už dlouho.“
Podle průzkumu Insight z 20. března vede Bottomsová nad svými demokratickými soupeři s 32 %, s výrazným náskokem před bývalým senátorem Jasonem Evesem (14 %), bývalým viceguvernérem Geoffem Duncanem (12 %) a bývalým generálním ředitelem okresu DeKalb Michaelem Thurmondem (11 %).
