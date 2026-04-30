O čem česká média mlčí

30. 4. 2026

Prosba o pozornost: nový dokument o dětech Gazy a roli ČR

Jmenuji se Martin Yas a natočil jsem více než třicetiminutový dokumentárně vzdělávací film o genocidě v Gaze – a o tom, jak na ni Česká republika reaguje.

Zatímco OSN, Amnesty International a Mezinárodní soudní dvůr genocidu potvrdili nebo označili za věrohodnou, česká vláda jde tvrdošíjně opačným směrem. Den po Jom ha-šoa – světové pietě za oběti holocaustu – přiletěl český ministr zahraničí Macinka osobně pogratulovat Netanjahuovi (14. 4. 2026). Muži s platným zatykačem Mezinárodního trestního soudu za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.

A česká veřejnost o tom skoro neví. Nebo nechce vědět. V mainstream médiích je ohledně tohoto tématu nepochopitelné ticho.

Toto video je věnováno dětem Gazy, které již nežijí. Ale i těm, které ještě žijí. Věřím, že každý člověk, který se probudí a začne hlasitěji požadovat změnu, může přispět k tomu, aby jich zemřelo méně.

Prosím Vás o jediné: podívejte se na to video. Pokud vás zasáhne – sdílejte ho prosím. Nic víc. 

Můžete tak pomoci zachránit životy nevinných dětí a podpořit spravedlnost a pravdu ve světě. Ignorovat genocidu je naprosto nepřijatelné pro demokratické země. Prosím vás lidsky o podporu. Umírají nevinní. Bylo by skvělé, kdyby se právě díky vám toto video mohlo dostat k více lidem. S projektem Yasno začínám, a proto oslovuji Vás, kteří máte mnohem větší dosah pomoci, než-li mám já.


