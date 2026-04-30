O čem česká média mlčí
30. 4. 2026
Prosba o pozornost: nový dokument o dětech Gazy a roli ČR
Jmenuji se Martin Yas a natočil jsem více než třicetiminutový dokumentárně vzdělávací film o genocidě v Gaze – a o tom, jak na ni Česká republika reaguje.
Zatímco OSN, Amnesty International a Mezinárodní soudní dvůr genocidu potvrdili nebo označili za věrohodnou, česká vláda jde tvrdošíjně opačným směrem. Den po Jom ha-šoa – světové pietě za oběti holocaustu – přiletěl český ministr zahraničí Macinka osobně pogratulovat Netanjahuovi (14. 4. 2026). Muži s platným zatykačem Mezinárodního trestního soudu za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.
Prosím Vás o jediné: podívejte se na to video. Pokud vás zasáhne – sdílejte ho prosím. Nic víc.
Můžete tak pomoci zachránit životy nevinných dětí a podpořit spravedlnost a pravdu ve světě. Ignorovat genocidu je naprosto nepřijatelné pro demokratické země. Prosím vás lidsky o podporu. Umírají nevinní. Bylo by skvělé, kdyby se právě díky vám toto video mohlo dostat k více lidem. S projektem Yasno začínám, a proto oslovuji Vás, kteří máte mnohem větší dosah pomoci, než-li mám já.
Diskuse