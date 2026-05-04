Ruská armáda na Ukrajině opouští taktiku "masových útoků"
4. 5. 2026
Rusko se více než čtyři roky snaží okupovat Ukrajinu a vysílá "vlny" vojenského personálu na frontu. Ruská federace doufala, že početní převaha prolomí obranu, ale na pozadí ztráty 1,3 milionu raněných a padlých vojáků začali Rusové měnit taktiku.
Nyní UAV téměř okamžitě detekují velké armádní formace, elektronický boj narušuje komunikaci, navíc Ukrajina se naučila předvídat útočné schémata.
Přístup "masového mlýnku" se stává zastaralým – a Rusko to ví. Postupně jej nahradila "tišší" taktika: mnohem menší skupiny podnikají útoky, které je obtížnější odhalit. Pohybují se pěšky, často v noci, s minimální komunikací, hledají mezery v ukrajinské obranné linii a plíží se do pozic.
Skupina obvykle tvoří dva až čtyři lidé, zatímco zbytek armády odchází jeden po druhém. Úkolem těchto jednotek je držet pozice, dokud se tam neshromáždí dostatek jednotek k efektivnímu útoku na ukrajinské pozice.
Analytici se domnívají, že takové taktiky mohou být nebezpečnější.
Malé skupiny je mnohem obtížnější odhalit a zničit než velké formace a proto nutí Ukrajinu utratit více dronů a munice. Také se sabotážní skupiny mohou vplížit za frontovou linii a zasadit nečekaný úder.
Poté co malé jednotky prorazí ukrajinskou obranu zakopávají se a drží pozice, často v opuštěných budovách, čekají na další skupiny, které "prorazí".
Cílem je získat "dostatečně hluboké" postavení, aby se stalo hrozbou pro pozice z nečekaných směrů a donutilo obránce vést válku na několika frontách.
V dubnu bylo použití této taktiky zaznamenáno na rozsáhlém území východní a jižní Ukrajiny – od Lymanu a Chasiv Jaru na severu, přes oblast Pokrovska ve středu Doněcké oblasti až po Záporožskou frontu – stejně jako na území samotného Ruska, v kurské oblasti.
