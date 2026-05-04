Počet Baškirů a Tatarů padlých na Ukrajině převyšuje všechny sovětské ztráty v afghánské válce

4. 5. 2026

Dva ruské regiony – Baškortostán a Tatarstán – vedou v počtu potvrzených obětí ve válce proti Ukrajině. Podle BBC Russian Service zemřelo na Ukrajině nejméně 18 000 vojáků z těchto regionů.

Během posledních dvou týdnů Baškortostán překonal hranici 9 500 zabitých vojáků na Ukrajině a Tatarstán hranici 8 000. Potvrzené ztráty pouze těchto dvou regionů (celkem 18 116 lidí) jsou již o 20 % vyšší než všechny sovětské ztráty během desetileté války v Afghánistánu (podle oficiálních údajů tam zemřelo něco přes 15 000 lidí).

S ohledem na hustotu mužské populace jsou v čele Tuva, Burjatsko a Altaj. Podle výpočtů BBC je pravděpodobnost umístění na seznamu obětí u mužů z těchto regionů 20–30krát vyšší než u Moskvanů.

Celkem se novinářům podařilo zjistit jména 216 205 ruských vojáků, kteří padli během války proti Ukrajině. Za poslední dva týdny byl seznam doplněn o 4 600 jmen. To je vyšší než průměrná míra přírůstků úmrtí vloni.

Zdroj v ruštině: ZDE

