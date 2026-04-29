Rusko kvůli nejchladnějšímu jaru za 40 let čeká nižší sklizeň
29. 4. 2026
Začátek setí je ztěžován nedostatečnými teplotami a vysokou vlhkostí půdy, na které je v současnosti nemožné pracovat, říká Jevgenij Podšebjakin, předseda Sdružení rolnických (rolnických a zemědělských) družstev Ruska (AKKOR) v tulském regionu. Podle něj jsou rizika pro budoucí sklizeň spojena také s prudkým nástupem teplého počasí. V takovém případě bude půda přesušená a pozdní výsev bude nepříznivý.
"Poslední podobné jaro za tak nepříznivých podmínek, kdy v dubnu sněžilo, bylo v roce 1987, tedy před 39 lety. Nyní jsou potíže téměř ve všech regionech středního Ruska a dokonce i v oblasti Volhy," říká Nikita Tokmakov, farmář z Voroněže. Dodal, že farmáři už nemají čas sít brzy jarní plodiny – ječmen, hrášek a pšenici, takže s příchodem dobrého počasí si vybírají: zasít je, nebo se zaměřit na pozdně jarní plodiny – kukuřici, slunečnici a sóju. Člen bramborové unie Alexej Krasilnikov také konstatoval problémy se sázením brambor, u kterých by měla být teplota půdy alespoň 8 stupňů. Ministerstvo zemědělství si uvědomuje obtíže spojené se začátkem sezóny: jarní plodiny byly zasety na ploše asi 4 z 56 milionů hektarů, zatímco celkem mělo být různými plodinami oseto 83 milionů hektarů.
"Zpoždění je kvůli špatnému počasí stále vážné. Ale není na tom nic špatného, roční období jsou jiná," řekla vedoucí rezortu Oksana Lut. Zároveň odmítla předpovědět budoucí sklizeň. Současné tempo setí je dvakrát nižší než loni, uvedl bývalý náměstek ministra zemědělství Leonid Cholod. Lidová zemědělská asociace označila situaci za zvládnutelnou. Podle ředitele organizace Stanislava Sankejeva je předčasné hovořit o problémech se sklizní, protože konečný výsledek bude záviset na celé sezóně, včetně teplot, srážek, vývoje rostlin a kvality péče o plodiny.
Mezitím agentura IKAR již snížila svou prognózu sklizně pšenice v Rusku v roce 2026 z 91 na 90 milionů tun. Exportní potenciál v sezóně 2026/27 byl také snížen z 47,5 na 46,5 milionu tun.
