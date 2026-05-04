Auto najelo do davu v Lipsku, hlášeny jsou oběti
4. 5. 2026
Poškozené SUV značky Volkswagen s osobou na střeše bylo viděno, jak projíždí pěší zónou vysokou rychlostí, uvádí místní vysílací stanice
Dvě osoby zahynuly a dvě byly těžce zraněny, když auto vjelo do davu v centru Lipska, informovala místní televizní stanice MDR s odvoláním na policii.
Lipská policie potvrdila agentuře Reuters, že došlo ke zraněním způsobeným jedoucím autem, ale nemohla poskytnout další podrobnosti.
Poškozené SUV značky Volkswagen s osobou na střeše bylo viděno, jak projíždí vysokou rychlostí pěší zónou, informovalo Radio Leipzig.
Vysílací stanice citovala svědky, kteří uvedli, že na místě bylo několik těl údajně zakrytých prostěradly.
Zdroj v angličtině ZDE
