Ekvádor spouští frakování v amazonském deštném pralese
4. 5. 2026
Frakování zahrnuje těžbu zemního plynu a ropy z podzemního podloží a je kritizováno za používání průmyslového množství vody k rozbíjení hornin, stejně jako za chemickou kontaminaci a vyvolání mikrozemětřesení.
Ekvádor, který trpí chronickým nedostatkem energie, je jednou z několika zemí v Americe, včetně Argentiny a Mexika, které se uchylují ke sporné metodě těžby.
Začal s frakováním na ropném poli v severovýchodní provincii Sucumbios, uvedl Petroecuador ve svém prohlášení.
Projekt, který byl realizován společně s čínskou společností CCDC, představuje "nový horizont" pro těžbu ropy v zemi, uvedla společnost.
"Posilování ropných aktivit... potvrzuje závazek konsolidovat energetický mix, který je udržitelný, konkurenceschopný a zaměřený na národní ekonomický rozvoj," dodal.
Ekvádor, země s 17 miliony obyvatel, vyrábí 70 % své elektrické energie v hydroelektrárných, ale spotřebovává více energie, než vyprodukuje.
Během sucha v letech 2024 a 2025 trpěl dlouhodobými výpadky elektřiny.
Několik faktorů, včetně nedostatku investic, snížilo produkci ekvádorské ropy na 441 000 barelů denně v roce 2025 – z čehož 74 % bylo exportováno.
Fracking v Amazonii vyprodukuje podle Petroekvádoru více než 930 barelů denně.
Ekvádor se minulý týden nezúčastnil významné konference v Santa Martě v Kolumbii, kde se sešlo asi 60 zemí, aby diskutovaly o odklonu od fosilních paliv jako způsobu boje proti změně klimatu.
