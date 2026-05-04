"Hloupější" než předchozí generace – znepokojivý propad generace Z
4. 5. 2026
Fráze, které zvolil neurovědec a odborník na vzdělávání Jared Horvath při slyšení v Senátu USA, byly explozivní. "Od konce 19. století standardizujeme a měříme kognitivní vývoj, každá generace překonala své rodiče," řekl Horvath v lednu Výboru pro obchod, vědu a dopravu. "Generace Z je první generací v moderní historii, která dosáhla horšího skóre než my, prakticky ve všech kognitivních ukazatelích." To platí pro základní pozornost i paměť, čtenářské dovednosti i psaní a aritmetické schopnosti až po obecné IQ. "A to i přesto, že chodí do školy déle než my."
Horvath také tvrdí, že identifikoval důvod: celonárodní zavedení vzdělávacích technologií (EdTech) do škol. Dnes digitální zařízení zabírají významnou část času studentů na učení. Ale pouze úzce omezené aplikace, jako je cvičební software, skutečně ukázaly měřitelné přínosy.
"Dostupné důkazy z mezinárodních srovnávacích studií, rozsáhlých vědeckých studií a metaanalýz ukazují, že zvýšené používání obrazovek ve třídě je obecně spojeno s horšími vzdělávacími výsledky – nikoli lepšími," uvedl Horvath ve svém písemném prohlášení pro výbor. Jeho závěr: "Naším úkolem není maximalizovat čas strávený u obrazovky, ale podporovat kognitivní schopnosti a dlouhodobý rozkvět další generace."
Ve skutečnosti je používání digitálních nástrojů a vzdělávacího softwaru pevně zakořeněno v každodenním školním životě v USA – mnohem více než v Německu. Často k tomu ještě přistupuje nadměrné používání soukromých chytrých telefonů, o kterém Horvath ve svých poznámkách mluví jen okrajově. Ale je digitalizace opravdu příčinou toho, že generace Z je "hloupější" než ty předchozí?
Klaus Zierer je řádným profesorem školního vzdělávání na Univerzitě v Augsburgu a také se zabýval výzkumem "odlivu mozků" způsobeného chytrými telefony a dalšími elektronickými zařízeními. A souhlasí s Horvathem. "Celkově je to příkrá teze, ale také oprávněná," řekl Zierer pro WELT AM SONNTAG. "Současná studentská základna je horší než předchozí studentská populace téměř ve všech ukazatelích vzdělávacího sektoru – a to platí poprvé od konce 2. světové války." Jako příklad Zierer uvádí PISA studii provedenou OECD. Od vrcholu v roce 2012 klesá křivka dotazovaných stále dolů.
Zierer sdílí Horvathův závěr, že většina EdTech řešení je méně efektivních než běžná výuka bez technologií. "Ve fázi učení se základním dovednostem je technologie v jádru zcela k ničemu. Stojí to čas a peníze, přináší to jen malou přidanou hodnotu, pokud vůbec nějakou."
To je prezentace, která nestačí Mathiasu Klementovi, generálnímu řediteli vzdělávací platformy "studyflix". "Horvath upozornil na důležitou věc, ale závěr, že všechny digitální formáty jsou stejně škodlivé, nestačí," říká Klement. Didakticky řízená videa, audio formáty a digitální vzdělávací prostředí nejsou navrženy jako náhrada analogového učení, ale jako doplněk, který zohledňuje jeho silné stránky. "Na druhou stranu mohou umožnit učitelům dělat přesně to, co Horvath sám požaduje: více času pro skutečnou lidskou interakci ve třídě," říká Klement.
"Se všemi negativními důsledky, které ovlivňují i školu"
Školní pedagog Zierer se však nezabývá pouze digitalizací vzdělávání, ale také životním prostředím, které je důkladně digitalizováno "se všemi negativními důsledky, které pak postihují i školu: poruchy pozornosti, jazykové deficity, sociální a emocionální zanedbávání, pokles duševního výkonu a mnoho dalšího". Nejdůležitějším důvodem jsou chytré telefony.
Spolu s kolegy z Univerzity v Augsburgu Zierer v roce 2023 v metaanalýze prokázal, že chytrý telefon způsobuje efekt "odlivu mozků": jeho samotná přítomnost v místnosti prokázala snížení pozornosti a paměti. Adrian Ward z University of Chicago tento efekt poprvé demonstroval v roce 2017. Výzkumníci z Augsburgu to nyní dokázali potvrdit – a dali jasné doporučení: používání digitálních médií ze vzdělávacích důvodů musí být regulováno, kontrolováno a sledováno.
Současná debata o zákazu chytrých telefonů ve školách a věkových limitech pro sociální média je také podnícena těmito zjištěními. Odborná komise pro ochranu dětí a mladých lidí v digitálním světě jmenovaná spolkovou vládou v polovině dubna předložila své hodnocení právních a lékařských otázek. Dne 24. června mají být jejich doporučení k jednáním předána spolkové vládě, jak nedávno oznámila spolková ministryně školství Karin Prien (CDU).
Varování ohledně škodlivých účinků nadměrné konzumace obsahu obrazovek jsou nyní stále pronikavější. Například výzkumníci z Wilfrid Laurier University ve Waterloo v Kanadě zjistili, že nadměrné trávení času u obrazovky během vývoje mozku také zvyšuje riziko Alzheimerovy choroby a souvisejících demencí v dospělosti.
"Domníváme se, že nadměrná konzumace obsahu obrazovek během kritických vývojových fází generace Z povede k mírnému kognitivnímu postižení v rané až střední dospělosti a následně k výraznému nárůstu demence v pozdější dospělosti," uvádí výzkumná studie.
"Odhaduje se, že čtyř- až šestinásobné zvýšení výskytu Alzheimerovy choroby a dalších demencí po roce 2060 povede k dalekosáhlým sociálním a ekonomickým krizím a také k úplnému kolapsu již tak přetížených zdravotnických systémů v průmyslově vyspělých zemích," pokračují výzkumníci. Je třeba okamžitě přijmout preventivní opatření, včetně investic a intervencí v oblastech veřejného školství, sociální politiky, legislativy a zdravotní péče.
Ve Skandinávii, kde byly školní třídy od raného věku vybaveny notebooky, se nyní používání digitálních médií vzhledem ke klesajícímu výkonu omezuje. Místo toho vlády opět investují do učebnic. Kromě Švédů byli průkopníky této analogové kontrarevoluce Dánové, kteří digitalizovali školní výuku již v rané fázi – 72 % studentů používá digitální pomůcky téměř v každé hodině. V budoucnu se čas strávený před obrazovkou při učení výrazně zkrátí.
Ministr pro děti a školství Mattias Tesfaye již v prosinci 2023 kritizoval předchozí kurz v novinách "Politiken". "Naše děti by neměly být pokusnými králíky v digitálním experimentu, jehož rozsah a důsledky nemůžeme předvídat," řekl sociální demokrat. Místo spoléhání se na knihy dostaly děti "iPady, když nastoupily do školy". Této generaci dlužíme "velkou omluvu".
