V Londýně šílenec pobodal muslima a dva židy. Některá (a česká) média mluví jen o pobodání židů
3. 5. 2026
Absolutely fucking insane that they are just pretending the third Muslim victim doesn’t exist. They are clearly terrified of their complete failure to control the narrative and the shit they are willing to do to regain control just mindblowing. https://t.co/myTcjn4bFC— cez (@cezthesocialist) May 1, 2026
Muž stanul před soudem obviněn z pokusu o vraždu tří lidí během dvou útoků v nožem Londýně.
Essa Suleiman (45) je obviněn z bodnutí dvou židovských mužů v Golders Green ve středu, poté co již dříve napadl jiného muže kvůli osobnímu sporu v jižním Londýně.
Prokurátorka Emma Harrawayová soudu sdělila, že Suleiman napadl Ishmaila Husseina v jeho domě v Southwarku. Poté odjel do Golders Green v severozápadním Londýně, kam dorazil krátce po 11. hodině, a napadl dva židovské muže.
Prokurátoři uvedli, že nejprve napadl 34letého Shloime Randa a poté 76letého Normana Shinea. Uvedli, že oba muže bylo podle jejich oblečení jasně možné identifikovat jako ortodoxní židy.
Uvedli, že další člen veřejnosti, jehož jméno nebylo u soudu uvedeno, byl svědkem útoku na Shinea a pokusil se Suleimana odzbrojit. Zvažují se další obvinění v souvislosti s údajným jednáním Suleimana vůči tomuto muži.
Prokurátoři uvedli, že Suleiman byl zatčen poté, co policisté použili paralyzér, a dodali, že Suleiman měl na zemi „zdravotní potíže“, které vyžadovaly hospitalizaci.
Suleiman se v pátek poprvé objevil na lavici obžalovaných u magistrátního soudu ve Westminsteru, aby se zodpovídal z obvinění. Měl na sobě šedou teplákovou soupravu a promluvil pouze proto, aby potvrdil své jméno a adresu.
Hlavní soudce Paul Goldspring ho ponechal ve vazbě a případ postoupil k Old Bailey. Další jednání je naplánováno na 15. května.
