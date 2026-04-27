Lidi jsou prostě blbí a demokraté chytří
27. 4. 2026 / Boris Cvek
Vycházím z toho, že pokud se sesype demokracie u nás, nota bene v Evropě, jde mi o život. Proto mě moc neuspokojuje teze, že lidi jsou prostě blbí, a tak volí Babiše. Chyby hledám na straně politiků, což je podle mě základ celé demokratické tradice.
Proto je politická soutěž, proto politici mají ukázat lidem, co umějí, a ti pak volí. Demokracie není, nikdy nebyla a být nemůže založena na tom, že chytří a schopní voliči se obejdou bez kompetentních politiků a elit.
Sám základ demokracie říká pravý opak. Politici a elity formují, nabízejí, vytvářejí podmínky, přesvědčují, vedou. Bez řádně fungujících institucí nemohou být ani volby, ani právní stát, ani vzdělání. To „lidi“ nemohou nahradit.
Jenže moje zkušenost s demokraty – stále se opakujícími, vzdělanými! – se dá shrnout takto:
Demokraté: Lidi jsou blbí.
BC: Co kdybyste zvedli jako klíčové téma odborníky nabízenou daňovou reformu (40 miliard ročně pro nízkopříjmové, 70 miliard ročně pro státní rozpočet navíc, ano jde to!), co kdybyste konečně vysvětlili, co se stalo s digitalizací stavebního řízení, co kdybyste se důvěryhodně postavili k problémům bydlení, nedostatku pediatrů, obrany, co kdybyste konečně přestali lhát…?
Demokraté: Lidi jsou blbí.
BC: Ale to nás nemůže zachránit před pádem demokracie a triumfem Putina!
Demokraté: Lidi jsou blbí!
PS: Zmíněná daňová reforma byla zveřejněna v září 2025 a je dílem tří prestižních institucí. Už pár dní po jejím zveřejnění po ní neštěkl ani pes. Ve veřejném prostoru zmizela, nikdo z politiků ani novinářů ji nebere jako téma. Zde je:
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/snizte-zdaneni-prace-a-chudsich-lidi-vyberte-vice-na-spotrebe-i-majetku-radi_2509111201_kvr
