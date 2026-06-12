Putinův hlavní vyjednavač pro Ukrajinu žádá mimozemšťany o pomoc při sesazení britského premiéra
12. 6. 2026
Dear Aliens 👽,— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) June 10, 2026
As you prepare Contact 🛸 with Humanity, please show your omnipotence & goodness by convincing Keir Starmer to resign. No abductions or probing — just have him understand what people think of him and that he can give Hope to Western civilization by Resigning. 🙏 https://t.co/D7MxCPqYfR
Není třeba britského premiéra unášet nebo vyšetřovat – stačí mu předat názor lidí na něj a vysvětlit, že jeho rezignace by mohla "dát naději západní civilizaci," dodal Putinův zvláštní zástupce.
Prohlášení přišlo uprostřed protimigrantských protestů v Belfastu, které začaly 8. června po útoku Súdánce na místního obyvatele. Nicméně to není Dmitrijevův první útok na britského premiéra. V posledních měsících opakovaně zesměšňoval domácí politické problémy království a vyzýval Starmera, aby rezignoval.
V květnu Dmitrijev napsal, že britský premiér dokázal sjednotit "lid Země a nedávno objevené mimozemské civilizace" v této otázce. Také nazval Starmera "válečným štváčem" a tvrdil, že jeho odchod by prospěl Velké Británii. Dmitrijev je klíčovým vyjednavačem Putina s americkou prezidentskou administrativou ohledně ukončení války na Ukrajině.
V květnu, po porážce vládnoucí britské Labouristické strany v komunálních volbách, parlamentní tajemníci čtyř ministrů oznámili svou rezignaci a vyzvali Starmera, aby odstoupil. Premiér však odmítl. "Nehodlám se této odpovědnosti vyhýbat a uvrhnout zemi do chaosu," řekl Starmer a dodal, že neúspěšné výsledky hlasování neovlivní jeho politické plány.
Labouristé se dostali k moci v létě 2024, když získali 411 z 650 křesel v Dolní sněmovně. Nicméně za dva roky jejich popularita znatelně poklesla. Podle serveru Politico měla strana k 6. květnu podporu 17 % voličů. To je teprve třetí místo za Reform UK (25 %) a konzervativci (18 %).
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