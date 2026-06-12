Izraelské válečné zločiny nepolevují
12. 6. 2026
Rozsáhlé škody v uprchlickém táboře Al-Maghazi ve střední části pásma Gazy po posledních izraelských útocích.
Heartbreaking:— Secunder Kermani (@SecKermani) June 12, 2026
"Sometimes life is unfair" - Abdullah tells us standing in front of his sister's coffin
It's a colossal understatement. His sister Mariam & elderly parents were killed in an Israeli strike on their home in southern Lebanon
"Are you angry?" I ask...
"Will… pic.twitter.com/QOAWFAqsrw
Massive destruction in Al-Maghazi refugee camp in the central Gaza Strip following the latest Israeli attacks. pic.twitter.com/hEEKyKDl76— Quds News Network (@QudsNen) June 11, 2026 Gaza během večera zahájení mistrovství světa!
Gaza on the night of the World Cup opening! pic.twitter.com/AkGbBL22YK— dr. mohammed hamad - Gaza (@Medo198518) June 11, 2026
„Okupanti chtějí zemi bez jejích obyvatel.“ Palestinská vesnice Taybeh patří k nejstarším křesťanským komunitám na světě. Izraelští osadníci ji zapálili.
Šestiletý palestinský chlapec trpící leukémií zemřel, zatímco čekal na to, až Netanjahuova vláda schválí jeho žádost o evakuaci z lékařských důvodů. Jmenoval se Ghazal. V Gaze není žádná plně funkční nemocnice a k opuštění území je nutný souhlas Izraele. Diagnóza rakoviny je tam rozsudkem smrti. Proto jsem spolu s 61 kolegy vyzval Trumpovu administrativu, aby znovu zřídila koridor pro lékařskou evakuaci, aby pacienti měli šanci na přežití – šanci, kterou Ghazal nikdy nedostal. Přečtěte si více o tom, jak @ChrisVanHollen , @SenMarkey , @RepDean , @RepDexterOR a já požadujeme okamžitá opatření k zmírnění této strašné humanitární krize:
“The occupiers want the land without its people.”— AJ+ (@ajplus) June 11, 2026
The Palestinian village of Taybeh is one of the oldest Christian communities in the world. Israeli settlers set it on fire. pic.twitter.com/226DkdPllJ
62 členů amerického Kongresu požaduje, aby Izrael přestal bránit Palestincům s rakovinou v přístupu k léčbě. Izrael jim totiž nedovoluje opustit pásmo Gazy za účelem léčby na Západním břehu.
A six-year-old Palestinian boy with leukemia died while waiting for the Netanyahu government to approve his medical evacuation request. His name was Ghazal.— Rep. Jim McGovern (@RepMcGovern) June 11, 2026
In Gaza, no hospital is fully functional and Israeli approval is required to leave. A cancer diagnosis is a death…
„Zničili budoucnost“: Palestinci jsou rozhořčeni nárůstem počtu izraelských demolic ve Východním Jeruzalémě
62 members of Congress demand that Israel stop blocking access to treatment for Palestinians with cancer. Israel won't let them leave Gaza for treatment in the West Bank. https://t.co/Cv03juUUx8— Kenneth Roth (@KenRoth) June 12, 2026
Poprvé od podpisu dohod z Osla zabírá Izrael pozemky pro vojenskou základnu ve městě na Západním břehu. Rozkaz k zabavení pozemků v blízkosti uprchlického tábora v Jeninu je nejnovějším krokem směřujícím k posílení vojenské a osadnické přítomnosti na severu okupovaného území.
'They destroyed the future': Palestinian anger at rise in Israeli demolitions in East Jerusalem https://t.co/HcecHSNG16— BBC News (World) (@BBCWorld) June 12, 2026
In first since Oslo, Israel seizing land for army base inside West Bank city— +972 Magazine (@972mag) June 12, 2026
The seizure order, near Jenin refugee camp, is the latest move aimed at expanding military and settler presence in the north of the occupied territory.https://t.co/hbt3z1Kv7A
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