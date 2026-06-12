Izraelské válečné zločiny nepolevují

12. 6. 2026

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Informují o nich systematicky média celého světa. Česká tolik ne.

Channel 4 News: Srdcervoucí: „Život je někdy nespravedlivý,“ říká nám Abdullah, stojící před rakví své sestry. To je obrovské podhodnocení. Jeho sestra Mariam a starší rodiče zahynuli při izraelském útoku na jejich dům v jižním Libanonu. „Jsi rozzlobený?“ ptám se... „Vrátí ji hněv zpět?!“ I když se zdá, že se USA a Írán přibližují k dohodě, konflikt zde prozatím pokračuje. Byli jsme v historickém městě Tyre, Izrael nařídil evakuaci celého obyvatelstva, zatímco na oblast provádí těžké letecké údery. U mnoha z těch, s nimiž jsme mluvili a kteří zde stále zůstávají, je cítit vyčerpání navzdory jejich odolnosti. Naše kompletní reportáž zde:
Rozsáhlé škody v uprchlickém táboře Al-Maghazi ve střední části pásma Gazy po posledních izraelských útocích.

„Okupanti chtějí zemi bez jejích obyvatel.“ Palestinská vesnice Taybeh patří k nejstarším křesťanským komunitám na světě. Izraelští osadníci ji zapálili.

Šestiletý palestinský chlapec trpící leukémií zemřel, zatímco čekal na to, až Netanjahuova vláda schválí jeho žádost o evakuaci z lékařských důvodů. Jmenoval se Ghazal. V Gaze není žádná plně funkční nemocnice a k opuštění území je nutný souhlas Izraele. Diagnóza rakoviny je tam rozsudkem smrti. Proto jsem spolu s 61 kolegy vyzval Trumpovu administrativu, aby znovu zřídila koridor pro lékařskou evakuaci, aby pacienti měli šanci na přežití – šanci, kterou Ghazal nikdy nedostal. Přečtěte si více o tom, jak @ChrisVanHollen , @SenMarkey , @RepDean , @RepDexterOR a já požadujeme okamžitá opatření k zmírnění této strašné humanitární krize: 62 členů amerického Kongresu požaduje, aby Izrael přestal bránit Palestincům s rakovinou v přístupu k léčbě. Izrael jim totiž nedovoluje opustit pásmo Gazy za účelem léčby na Západním břehu. „Zničili budoucnost“: Palestinci jsou rozhořčeni nárůstem počtu izraelských demolic ve Východním Jeruzalémě Poprvé od podpisu dohod z Osla zabírá Izrael pozemky pro vojenskou základnu ve městě na Západním břehu. Rozkaz k zabavení pozemků v blízkosti uprchlického tábora v Jeninu je nejnovějším krokem směřujícím k posílení vojenské a osadnické přítomnosti na severu okupovaného území.

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Obsah vydání | 12. 6. 2026