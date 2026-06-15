Lékaři bez hranic hlásí případy zneužívání a vykořisťování dětí v Čadu
15. 6. 2026
Zpráva Lékařů bez hranic zjistila 59 obvinění ze zneužívání a uvedla, že 18 zaměstnanců bylo propuštěno a vyloučeno z budoucího zaměstnání. V některých případech, jak skupina řekla AP, nebylo možné obvinění ověřit ani pachatele identifikovat. Zpráva také uvádí, že některé opakované vykořisťování naznačují potenciálně organizované "sexuální obchodování".
Organizace uvedla, že zahájila několikaměsíční vyšetřování v reakci na zprávy AP, že ženy obvinily zaměstnance ze sexuálního zneužívání na místech vysídlení v Čadu, kam stovky tisíc lidí uprchly před ničivou občanskou válkou v Súdánu, která trvá již čtvrtý rok.
Zjištění Lékařů bez hranic — jednoho z největších zaměstnavatelů a největších humanitárních organizací v uprchlických táborech ve východním Čadu — naznačují, že zneužívání bylo rozsáhlejší, než se dříve uvádělo.
Sexuální vykořisťování se opakovaně objevovalo během humanitárních krizí, navzdory letům snah humanitárních organizací zabránit zneužívání.
V případech, které AP našla v Čadu v roce 2024, ženy uvedly, že lidé, kteří je měli chránit — humanitární pracovníci, místní bezpečnostní složky — nabídli peníze, snazší přístup k pomoci a práci výměnou za sex. Takové sexuální zneužívání v Čadu je zločin.
A ve své zprávě Lékaři bez hranic poznamenali, že případy nalezené v Čadu vynikají tím, že vyčlenili více prostředků na boj proti zneužívání a prevenci zneužívání. Memorandum také uvádí, že zjištění se pravděpodobně jen pohybují po povrchu, protože mnoho žen váhalo otevřeně mluvit.
V reakci na otázky ohledně memoranda Lékaři bez hranic — známí také pod francouzskou zkratkou MSF — jej označili za "upřímnou interní analýzu", která ukázala, kde systémy selhaly.
Těchto 59 obvinění z nevhodného chování sahalo od sexuálního obtěžování přes vykořisťování a zneužívání a "představují vážné porušení hodnot a odpovědností MSF a hluboce litujeme způsobené škody," uvedla MSF ve své písemné odpovědi.
MSF působí v kontextech, kde jsou lidé zranitelní a závislí na humanitární pomoci, což vytváří mocenské nerovnováhy a rizika zneužití, která je třeba řešit, uvádí prohlášení MSF. Uvedla, že vyšetřování mělo za cíl proaktivně čelit zneužívání.
V některých vyšetřovaných případech nebylo možné vystopovat zúčastněné osoby kvůli rozsahu nouzové situace a pohybu lidí, uvedla zpráva.
Od vydání zprávy MSF posílila náborové úsilí, kontroly referencí a systémy pro podávání stížností, uvedla pro agenturu AP.
Přesto skupina ve svém prohlášení uvedla, že si uvědomuje, že stále je před ní značná práce na zajištění trvalých změn.
MSF zahájila vyšetřování na podzim 2024 a zjistila obvinění z vykořisťování a zneužívání obyvatel Čadu, súdánských uprchlíků a zaměstnanců a dodavatelů MSF.
Zpráva uvádí, že skupina vyšetřovala několik případů sexuálního zneužívání uprchlic výměnou za jídlo, vodu a mléko. Také zjistila případy sexu výměnou za práci a prostituci ženských uprchlíků, včetně nezletilých dívek. Uvádí blok v uprchlickém táboře, kde byli zaměstnanci viděni při hledání dívek, a uvedli, že komunitní lídři zavedli zákaz vycházení, aby zabránili mladým dívkám "navštěvovat" zaměstnance MSF.
Při jednom incidentu zmíněném ve zprávě bylo sedm uprchlických dívek, údajně najatých jako denní pracovnice, naloženo do vozidla MSF a bylo jim řečeno, že jedou ke zdroji vody a na staveniště. Dívky však byly podle zprávy převezeny na jiné místo a "vystaveny" sexuálnímu zneužívání a žádostem o sex.
Navíc některé čadské zaměstnankyně byly podle vyšetřování ohroženy ztrátou zaměstnání, pokud odmítnou mít sex s nadřízenými nebo kolegy.
Ve fokusních skupinách vedených vyšetřovateli ženy často uvedly, že se rozhodly mlčet, protože se obávaly, že by to ohrozilo přístup k péči. Některé uvedly, že nevěděly, že mají právo se ozvat nebo sdílet zpětnou vazbu.
Zaměstnanci MSF a vedoucí komunity vyšetřovatelům řekli, že se bojí nahlásit zneužívání ze strachu ze ztráty zaměstnání nebo pomoci. Zpráva uvádí, že půl tuctu komunitních lídrů uvedlo, že i když jejich dcery nebo sestry byly oběťmi zneužívání, rozhodly se nehlásit to MSF.
Zpráva také uvádí, že někteří z těch, kteří promluvili, nedostali pomoc, přičemž několik upozornění nebylo následně nahlášeno.
Memorandum uvádělo, že některé zpětné vazby, například boxy, kam lidé mohli podávat stížnosti, byly většinou neúčinné.
MSF zaměstnává desítky tisíc lidí v desítkách zemí, od lékařů, sester, porodních asistentek a epidemiologů až po specialisty na lidské zdroje, logistiku, stavebnictví a sanitaci. Zpráva nespecifikovala, jaké pozice ti, kteří byli obviněni ze zneužívání, zastávali. Ve svém e-mailu pro AP MSF uvedla, že neposkytne podrobnosti jako kategorie zaměstnání kvůli obavám o soukromí a bezpečnost.
E-mail MSF zdůraznil, že zavedla vylepšené metody hlášení a integrovala preventivní a detekční reakce ve svém provozu — například včetně důvěrných kanálů hlášení v rámci současné reakce na epidemii eboly v Kongu.
Před zveřejněním zprávy AP nebyla MSF podle zprávy o většině případů zneužívání informována.
V roce 2023, uvádí zpráva, MSF provedla týdny školení se zaměstnanci a komunitními lídry o prevenci. Snahy však neměly trvalý dopad a byly podkopány vysokou fluktuací zaměstnanců, uvedl úřad.
Memorandum uvádělo, že naléhavá potřeba personálu a absence prověrky referencí vedly k najímání lidí s historií pochybení nebo zneužívání.
V důsledku vyšetřování podle zprávy bylo nebo mělo být klasifikováno jako 'nenajímatelní' 18 zaměstnanců — včetně mezinárodních, místních a dodavatelů. Zpráva však uvádí, že neexistuje žádný systém pro sdílení jmen osob označených jako takové, konkrétně pro místní zaměstnance, což znamená, že by mohli získat práci v jiné pobočce MSF.
Zpráva obsahovala několik doporučení: jasně komunikovat očekávané chování zaměstnancům, používat "seriózní kontroly referencí" a vytvořit jednu efektivní databázi pro zaměstnance označené jako "Nezaměstnávat".
MSF však ve zprávě přiznala, že dříve zažila podobná obvinění — během epidemie eboly v Kongu v roce 2021 a také zprávy o rozsáhlém vykořisťování a zneužívání humanitárními pracovníky a mírovými jednotkami v několika západoafrických zemích v roce 2002 — ale celkově se toho moc nezměnilo.
"Připomínáme, že podobná diagnóza a doporučení byla učiněna i v roce 2021," uvádí memorandum. 'Přesto to nevedlo k žádné významné změně.'
Zdroj v angličtině: ZDE
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