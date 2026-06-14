Ex-premiér Fiala politologem a pravda o daních jako Charta 77
14. 6. 2026 / Boris Cvek
Začnu tím, že příští víkend, a možná i ten další, si dám jako každý rok v tuto dobu pauzu v komentování nedělní politické debaty. Ale dnes jsem to ještě zvládl.
Nejvíce mě zaujal spor mezi ministrem zahraničí Macinkou (motoristé) a ex-premiérem Fialou (ODS) o to, zda minulá vláda splnila výdaje na obranu ve výši dvou procent HDP v roce 2025. Fiala říkal, že oficiálně ano, Macinka říkal, že podle nových čísel nikoli. Podle Macinky je to jen 1,85 procent. Babišova vláda, Macinkovými slovy, bude muset hájit na summitu NATO minulou vládu (a proto tam nechce pustit prezidenta, který je podle ní hlava opozice) kvůli jejímu selhání v plnění slibu dát ta dvě procenta HDP na obranu.
Pozn. JČ: České výdaje na obranu jsou při nynějším ruském nebezpečí opravdu sebevražedně nízké. Podívejte se na - rozumné - Polsko:
Polský rozpočet na obranu činí přibližně 55 miliard dolarů, což představuje 4,8 % jeho HDP.
A za to, že letos nová vláda tento slib otevřeně nesplní, může prý hlavně ministr financí minulé vlády Stanjura (prý se mu říká „černá díra Stanjura Veliký“). Prostě nejsou peníze. Brzy to ostatně bude bilion, pokud jde o peníze vypuštěné z rozpočtu snížením daní při rušení superhrubé mzdy v režii ANO-ODS-SPD.
Další zajímavá čísla v pořadu byla čísla preferencí voličů pro jednotlivé formace. Lidovci mají už čtyři procenta, tak snad je naděje. ODS a STAN shodně 15,5 procent. Fiala ovšem deklaroval, že ODS bude vůdcem opozice. Rakušan (STAN) kontroval, že k tomu je třeba práce, kterou STAN dělají (a ODS implicitně ne). Fiala pak zapnul profesuru politologie a konstatoval, že osm let se preference obou hlavních bloků nemění a že úkolem je přetáhnout voliče vládního bloku a vyhrát jasně příští volby. Škoda, že to nezvládl už v minulém volebním období.
Abych dokončil ta čísla, musím zmínit i další formace: piráti 9,5 – SPD 6,5 – motoristé 5 – lidovci 4 – Kuba a TOP09 2,5. Tématem debaty byla samozřejmě i cesta prezidenta na summit NATO. Vláda o tom má prý podle Macinky i ministryně Schillerové (ANO) rozhodnout až 22. června, leccos se prý může ještě stát. Podle Rakušana je už rozhodnuto: prezident puštěn na summit nebude.
Prý jde o Macinkovo „egíčko“ a zachránit by nás mohlo jen to, kdyby Babiš byl silný premiér. To je ta stále se vracející představa, že Babiš strašně moc chce krotit motoristy, ale je slabý. Mně to spíše přijde jako apel na někoho, kdo si chce vzít housku, aby si ji nevzal, protože je silný. Možná jde vlastně o apel na morální sílu premiéra, aby nedělal to, co chce dělat.
Macinka se k závazku krocení Babiše (ano, Babiš má podle demokratů krotit motoristy a motoristé zase krotit Babiše, zbožná přání nemají logiku) přihlásil, ale prý je ještě čas. Volby jsou totiž daleko, tedy ty sněmovní. Naopak Fiala připomněl, že volby budou brzy, tedy senátní a komunální, a ty prý ukážou (jistě ho hřeje jistota o příšerně nízké volební účasti u senátních voleb).
Schillerová si chválila dobré vztahy ve vládní koalici, jako by se nebála, že ji bude Macinka krotit. Macinka se zase pochlubil, že pojede stejně jako prezident na OSN do New Yorku, ale on, Macinka, bude i na akci ministra zahraničí USA. Nějaký program by měl podle ministra zahraničí mít snad i prezident.
Dnešní debata byla občas docela nepřehledná, jak politici mluvili jeden přes druhého. Ale s naprostou jistotou se vracelo téma nedostatku peněz ve státním rozpočtu a byl opět dokonale držen bobřík mlčení o daních. Je pravda, že v krátké ukázce z rozhovoru s Miroslavem Kalouskem jsme mohli slyšet jeho slova, že zvýšení daní je jednou ze dvou možností, jak zachránit státní rozpočet. Aktivní politici ale něco takového tají, asi stejně jako se za Husáka tajil obsah Charty 77. Jenže dnes máme svobodu, a dokonce sociální sítě. I tak se to daří téměř dokonale utajit, jak je to s daněmi. A brzy to bude bilion fuč.
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