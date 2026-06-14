Channel 4 News: Trump opět Netanjahuovi: Co to do prdele děláte?
14. 6. 2026
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Reportérka: V předvečer potenciální dohody mezi USA a Íránem, která by mohla ukončit válku, zasáhly dnes odpoledne izraelské rakety jižní Bejrút, což vyvolalo obavy, že takové útoky by mohly narušit a podkopat jednání. Při útocích zahynuli dva lidé a další čtyři byli zraněni, ale přeživší se odmítli vzdát.
Libanonka: "Zůstali jsme tady a během celé války jsme neutekli. Nebojíme se. Neopustíme svůj domov, ať se stane cokoli. Dnes jsme ale nečekali, že k tomuto útoku dojde."
Reportérka: Premiér Benjamin Netanjahu však uvedl, že se jedná o reakci na pokračující útoky Hizballáhu na severní Izrael. Írán opakovaně trvá na tom, že Libanon musí být součástí jakékoli širší dohody, přičemž hlavní íránský vyjednavač dnes na X uvedl, že Spojeným státům buď chybí vůle splnit svůj závazek, nebo schopnost tak učinit.
Myslím, že premiér Netanjahu se snaží prosadit svou autoritu a oddělit vyjednávání mezi USA a Íránem od vyjednávání mezi Libanonem a Izraelem. A tento nárůst vojenské aktivity by mohl být velmi dobře zamýšlen k zmaření podpisu tohoto memoranda o porozumění a možná i ke zmaření vyhlídek na dohodu.
A americký prezident Donald Trump souhlasí. Byl však méně zdvořilý, když pro Fox News uvedl, že zavolal premiérovi Netanjahuovi a zeptal se ho: „Co to do prdele zas děláte?“
Také zveřejnil příspěvek na Truth Social a uvedl, že útoky na Bejrút se neměly stát, zejména v tento výjimečný den, kdy jsme tak blízko mírové dohody s Íránem.
Dohoda prodlouží příměří o 60 dní, ale co je zásadní, okamžitě znovu otevře Hormuzský průliv. Na oplátku USA zruší námořní blokádu a uvolní zmrazená íránská aktiva. O íránském jaderném programu se však bude i nadále jednat v rámci těchto 60 dnů. Teherán mezitím souhlasí, že nebude vyrábět ani získávat jaderné zbraně.
Toto je začátek toho, co by mohlo být závěrečnou fází. Ale jak jsme viděli v mírovém plánu pro Gazu, jde o nominální příměří. Násilí pokračuje. A nedošlo tam k žádnému posunu z první fáze do druhé.
Dnes oslaví prezident Trump své 80. narozeniny na pódiu v Bílém domě. Ale zatímco čeká na íránskou odpověď, možná si uvědomuje, stejně jako mnoho prezidentů před ním, že ukončit válku je mnohem těžší než ji začít.
Moderátorka: Náš zahraniční korespondent Secunder Kermani je v Bejrútu. Secundere?
Reportér: No, Aisho, už podruhé za týden používá prezident Trump, řekněme, barvitý jazyk, aby vyjádřil svůj hněv vůči premiérovi Benjaminu Netanjahuovi kvůli útoku v Bejrútu. Je celkem jasné, že Izrael není nadšený z vyhlídky na dohodu mezi USA a Íránem. A tak mnozí, jak jste slyšeli v reportáži, vidí tento útok jako pokus o zmaření jednání na poslední chvíli.
Musíme počkat a uvidíme, zda se Íránci nyní rozhodnou zahájit vlastní útok na Izrael. To by samozřejmě pravděpodobně vedlo k dalším útokům Izraele na Írán.
Situaci dnes večer dále komplikuje tvrzení izraelské armády, že Hizballáh vystřelil další drony a rakety přes hranici do severního Izraele. Myslím, že žádná ze stran nechce nechat žádný úder bez odpovědi. Izrael dříve prohlásil, že nezaútočí na Bejrút, pokud Hizballáh nevystřelí přes hranici.
Prezident Trump však dnes poukázal na to, že drony vystřelené Hizballáhem nezpůsobily žádné skutečné škody, a proto podle něj nebyl nutný úder, jaký jsme viděli v Bejrútu. Myslím, že všechny strany se snaží otestovat odhodlání těch ostatních.
Modrátorka: Je nám teď jasnější, co by příměří mohlo znamenat pro Libanon, kde se právě nacházíte?
Reportér: Ne tak úplně. Je to jedna z velkých nezodpovězených otázek. Jsem si jistý, že Íránci budou tlačit na úplný odchod izraelských vojsk spolu s nějakým druhem příměří. Jsem si jistý, že Izraelci budou odmítat stažení všech svých vojsk z jižního Libanonu, kde okupují rozsáhlé území. Možná Izraelci podmiňují jakýkoli ústup odzbrojením Hizballáhu, což je něco, co si upřímně myslím, že pravděpodobně neuvidíme. A pokud tedy nedojde k úplnému stažení, je docela možné, že i v případě dosažení dohody mezi USA a Íránem bude konflikt zde v Libanonu pokračovat.
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