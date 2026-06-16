Izrael zavraždil otce sedmileté holčičky a jejího bratra, když plnili nádoby s vodou
16. 6. 2026
Izraelské jednotky zabily otce a mladšího bratra sedmileté Zeiny Al-Habeelové, když právě plnili na střeše domu nádoby s vodou.
V pondělí byli v Gaze při izraelských leteckých útocích a střelbě zabiti čtyři Palestinci.
Israeli forces killed seven-year-old Zeina Al-Habeel’s father and younger brother while they were filling up water containers on their rooftop.— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 15, 2026
Four Palestinians were killed by Israeli air attacks and gunfire in Gaza on Monday. pic.twitter.com/8onYWMvWgS
Netanjahuovi stoupenci Netanjahua zuří proti „zrádným“ Spojeným státům kvůli dohodě s Íránem
Po oznámení mírové dohody mezi USA a Íránem se někteří obyvatelé vrací do města Nabatieh v jižním Libanonu. Izrael však tvrdí, že jeho jednotky v Libanonu zůstanou na dobu neurčitou. Město je zdevastované od té doby, co se na začátku tohoto roku obnovily boje mezi Hizballáhem a Izraelem.
Netanyahu loyalists rage at 'treacherous' United States over Iran deal https://t.co/NA9fMKXftE— Haaretz.com (@haaretzcom) June 15, 2026
Some residents are returning to Nabatieh, in southern Lebanon, following the news of the US-Iran peace deal. However, Israel says its forces will be staying in Lebanon indefinitely. The city has been devastated since the fighting between Hezbollah and Israel restarted earlier… pic.twitter.com/hAXUd984Hl— Channel 4 News (@Channel4News) June 15, 2026
Analytici v rozhovoru pro MEE uvádějí, že izraelská „žlutá linie“ je mediální narativ, který má ospravedlnit opětovnou okupaci částí Gazy v rámci politiky spálené země
Izraelští osadníci dnes dopoledne zničili hlavní vodovodní potrubí zásobující vesnici Umm Safa, ležící severozápadně od Ramalláhu.
Israel’s yellow line is a media narrative to justify the reoccupation of parts of Gaza as it implements a scorched-earth policy, analysts tell MEEhttps://t.co/t9Ad24n9Nr— Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 15, 2026
Israeli settlers destroyed the main water pipeline supplying the village of Umm Safa, northwest of Ramallah, earlier today. pic.twitter.com/W9dyUFn35m— Quds News Network (@QudsNen) June 15, 2026
Části města Nabatieh v jižním Libanonu vypadají, jako by je postihlo zemětřesení – zkáza způsobená izraelskými leteckými údery je tak obrovská. Setkali jsme se s jednou ženou, která se vracela do svého poškozeného domu. Jakmile vešla dovnitř, padla na kolena v modlitbě... a pak spěchala zalévat své rostliny. Naše reportáž z dne relativního klidu, provázeného obavami, že klid nemusí trvat dlouho:
Parts of Nabatieh, in southern Lebanon, look like they've been hit by an earthquake - the devastation from Israeli airstrikes is so immense— Secunder Kermani (@SecKermani) June 15, 2026
We met one woman returning to her damaged home
As soon as she entered, she prostrated herself in prayer... then rushed to water her plants… pic.twitter.com/zwgNVLH90Z
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