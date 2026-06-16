Izrael zavraždil otce sedmileté holčičky a jejího bratra, když plnili nádoby s vodou

16. 6. 2026

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Izraelské jednotky zabily otce a mladšího bratra sedmileté Zeiny Al-Habeelové, když právě plnili na střeše domu nádoby s vodou. V pondělí byli v Gaze při izraelských leteckých útocích a střelbě zabiti čtyři Palestinci.



Netanjahuovi stoupenci Netanjahua zuří proti „zrádným“ Spojeným státům kvůli dohodě s Íránem

Po oznámení mírové dohody mezi USA a Íránem se někteří obyvatelé vrací do města Nabatieh v jižním Libanonu. Izrael však tvrdí, že jeho jednotky v Libanonu zůstanou na dobu neurčitou. Město je zdevastované od té doby, co se na začátku tohoto roku obnovily boje mezi Hizballáhem a Izraelem.
Analytici v rozhovoru pro MEE uvádějí, že izraelská „žlutá linie“ je mediální narativ, který má ospravedlnit opětovnou okupaci částí Gazy v rámci politiky spálené zeměIzraelští osadníci dnes dopoledne zničili hlavní vodovodní potrubí zásobující vesnici Umm Safa, ležící severozápadně od Ramalláhu.

Části města Nabatieh v jižním Libanonu vypadají, jako by je postihlo zemětřesení – zkáza způsobená izraelskými leteckými údery je tak obrovská. Setkali jsme se s jednou ženou, která se vracela do svého poškozeného domu. Jakmile vešla dovnitř, padla na kolena v modlitbě... a pak spěchala zalévat své rostliny. Naše reportáž z dne relativního klidu, provázeného obavami, že klid  nemusí trvat dlouho:





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Obsah vydání | 16. 6. 2026