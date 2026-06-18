Jak se Anglie za Starmerových "labouristů" propadá do autoritářství
18. 6. 2026
Nepokoje v Belfastu, protesty hnutí Palestine Action. Co je dnes v Británii terorismus – a proč to pokrytectví? ptá se George Monbiot.
Pravice je posedlá údajným „dvoustupňovým policejním přístupem“. Jedná se skutečně o dvoustupňovou vládu – ale skutečnými oběťmi jsou progresivisté
„Pokud se zaměřujete na lidi na základě barvy jejich pleti,“ řekl minulý týden ministr pro Severní Irsko Hilary Benn, „jak jinak je můžete popsat? To je rasistické násilí.“ To je pravda. Existuje však i jiný způsob, jak popsat činy výtržníků, kteří v Belfastu vyhánějí lidi z jejich domovů, ačkoli se ministři nějak nemohou přimět to vyslovit. Terorismus.
Násilí v této oblasti jasně splňuje britskou vládní definici: „použití nebo hrozba“ činů, jejichž cílem je „zastrašit veřejnost“ za účelem „prosazení politické, náboženské, rasové nebo ideologické věci“. Mezi tyto činy patří „závažné násilí proti osobě“ a „závažné poškození majetku“. Osobně se domnívám, že ustanovení o majetku tuto otázku zamlžuje, píše autor. Ale ať už je to jakkoli, v jakém možném světě nedávné útoky v Belfastu nesplňovaly tuto definici?
Místo toho si londýnští ministři tento termín většinou vyhrazují pro ty, kdo zpochybňují izraelské akce v Gaze. Přiřadit oficiální definici terorismu k protestům hnutí Palestine Action je mnohem obtížnější než k nepokojům v Belfastu. Zatímco však bylo dosud v Británii zatčeno více než 3 000 lidí za to, že jen drželi transparenty na podporu této zakázané skupiny, a mnoha z nich hrozí obvinění z terorismu, v Belfastu ani v Southamptonu, kde došlo k brutálním násilným činům, páchaným ultrapravicí, nebyl nikdo obviněn z teroristických trestných činů. Stejně tak ani ti, kteří nepokoje podněcovali online. Ve skutečnosti nebyla vůči této druhé skupině dosud vznesena žádná obvinění. Pokud řeknete „Podporuji Palestine Action“, možná vás zavřou do vězení. Pokud podněcujete rasistické nepokoje, ukážou vás v televizi.
V pondělí odvolací soud potvrdil vládní zákaz skupiny Palestine Action, a to v rozsudku, který podle mého názoru poukazuje jak na nebezpečnou šíři vládní definice, tak na nerovnost jejího uplatňování. Jak poukazuje lidskoprávní organizace Liberty, rozsudek nevyjasňuje, která přímá akce zaměřená na majetek by nebyla terorismem. Bývalá labouristická (!) ministryně vnitra Yvette Cooperová se rozhodla skupinu zakázat poté, co někteří její členové barvou posprejovali dvě válečná letadla. Poškozování vojenského vybavení v naději, že se tím zabrání jeho nasazení, zejména v nelegálních válkách, je již dlouho považováno za akt občanské neposlušnosti motivovaný svědomím a některé poroty již na tomto základě obžalované osvobodily.
Rozsudek odvolacího soudu dokázal vykreslit protest jako terorismus a terorismus jako protest. Skupina Palestine Action „není, jak tvrdí, protestní skupinou praktikující přímou občanskou neposlušnost, jako byly sufražetky, která by působila transparentně a na veřejnosti“, řekla soudkyně. Cože??? Plánovaly snad sufražetky své bombové útoky, žhářství a pokusy o atentáty – což je mnohem extrémnější než cokoli, co kdy skupina Palestine Action zvažovala – na veřejných schůzích na Parliament Square? Celý rozsudek se mi jeví jako založený na pohádkách: o demokracii a jejím vývoji, o dobrotivé povaze státu, o účinnosti zdvořilého, neviditelného protestu a o klidném průběhu anglických dějin.
Soudci uvedli, že zákaz skupiny Palestine Action „nezabrání žádné ani všem demonstracím zaměřeným na společnost Elbit“, výrobce zbraní dodávajícího Izraelským obranným silám, jehož továrny v Británii byly pro tuto skupinu hlavním cílem. No, o dva dny dříve John Woodcock, bývalý vládní „car“ pro boj proti extremismu, vyzval k rozšíření zákazu na protestní skupinu People Against Genocide, která blokovala brány továren Elbitu. Posun už začal.
Mohl by zajít mnohem dál. Na korunním soudu ve Woolwichi na konci minulého týdne byli čtyři demonstranti z Palestine Action, kteří vnikli do továrny Elbitu, odsouzeni jako teroristé. Co je na tomto případu překvapivé? Nebyli obviněni, souzeni ani odsouzeni jako teroristé.
Ve skutečnosti se státní zástupci rozhodli nevznášet proti nim obvinění z terorismu, pravděpodobně proto, že usoudili, že porota by je neodsoudila. Ale to nevadí: zákon o ukládání trestů z roku 2020 umožňuje soudcům odsoudit lidi za trestné činy, za které nebyli souzeni, a to s mnohem delšími tresty a přísnějšími podmínkami.
Jak vysvětluje Amnesty International, až donedávna byla morální motivace protestujících (otázka jejich svědomí) při ukládání trestu považována za polehčující okolnost. Nyní je považována za přitěžující okolnost. Co je na tom ještě horší, je to, že tito obžalovaní v těchto případech už nesměli soudu vysvětlit své pohnutky. Jakmile je však porota propuštěna, soudce má právo sám rozhodnout, proč to udělali, a podle toho je odsoudit. To není spravedlnost.
Akce, za kterou byli odsouzeni, se odehrála předtím, než byla Palestine Action zakázána jako teroristická skupina. To znamená, že jakýkoli demonstrant zapojený do přímé akce by nyní mohl být odsouzen jako terorista, bez ohledu na to, zda byla jeho skupina zakázána či nikoli.
Překvapivě se soudce Johnson, pravděpodobně poprvé v historii, také pokusil zahájit soudní řízení proti advokátovi zastupujícímu demonstranty z Palestine Action za pohrdání soudem kvůli jeho shrnutí obhajoby. Johnson tvrdil, že Rajiv Menon KC neuposlechl jeho pokyn, aby porotě neříkal, že má právo obžalované zprostit viny bez ohledu na jeho pokyny: jedná se o starodávný a základní princip anglického práva.
Vláda se silně opírala o útok jednoho z demonstrantů, Samuela Cornera, na policejního důstojníka pomocí kladiva. Ačkoli byl tento útok bezohledný a závažný, Corner byl odsouzen za těžké ublížení na zdraví bez úmyslu: zpanikařil poté, co mu do obličeje stříkli paralyzující sprej Pava, a protože neviděl jasně, vrhl se vpřed, aby pomohl jinému demonstrantovi. Jinými slovy, násilí proti lidem nebylo záměrem tohoto jediného pachatele, natožpak organizace Palestine Action.
Naproti tomu někteří z účastníků nepokojů v Belfastu a Southamptonu měli zjevně v úmyslu ublížit policistům a dalším osobám. Někteří byli velmi dobře organizovaní. Investigativní novináři identifikovali několik skupin, které pomáhaly podněcovat nebo organizovat násilí. Hodně štěstí při jejich hledání na vládním seznamu zakázaných organizací.
Při zvažování Bennovy otázky – jak jinak můžeme popsat to, co vidíme? – tedy existuje jiná relevantní odpověď: jedno pravidlo pro pravici, jiné pro levici. Jinými slovy, dvoustupňová spravedlnost. To, že si krajní pravice přivlastnila tento termín, který černí aktivisté používají již nejméně 45 let, by nás nemělo odradit od toho, abychom si jej vzali zpět. Dvourychlostní spravedlnost je skutečná a všudypřítomná. Ale ti poslední, kdo se kdy ocitnou na její špatné straně, jsou pravicoví bílí muži.
Vláda a soudní systém zacházejí s terorismem krajní pravice shovívavěji než s levicovým disidentstvím. Možná by nás to tedy mělo dovést k další odpovědi na otázku, jak nejlépe popsat to, co vidíme. Může to být sice nominálně labouristická vláda. Ale jedná se o pravicové autoritářství.
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