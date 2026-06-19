Macron vyzývá k ostražitosti, zatímco západní Evropa čelí druhé vlně veder v tomto roce
19. 6. 2026
Více než polovina obyvatel Francie je pod varováním před extrémním počasím, přičemž se očekává, že teploty překročí 40 °C
Více než polovina obyvatel Francie je pod varováním před extrémním počasím, zatímco velké části západní Evropy čelí druhé vlně extrémních veder v tomto roce, přičemž se očekává, že teploty překročí 40 °C.
Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k „extrémní ostražitosti ze strany všech“ a požádal občany, aby „pečovali o naše nejstarší a nejzranitelnější občany“ a řídili se doporučeními vlády. „Prožíváme těžké dny,“ řekl.
Ve čtvrtek zemřel 30letý muž na atletické dráze nedaleko Paříže na následky srdeční zástavy, když teplota dosáhla 37 °C. To vedlo železničního dopravce SNCF ke zrušení 71 meziměstských vlaků a školy k přesunutí termínů zkoušek.
Národní meteorologická služba Météo-France od pátku od poledne rozšířila svou oranžovou výstrahu před vlnou veder na 53 z 96 pevninských departementů země – kde žije 36 milionů lidí – a varovala před „rozsáhlou, dlouhodobou a intenzivní“ vlnou veder.
Astronomické léto začíná až v neděli, ale tato vlna veder je již druhým extrémním teplotním jevem ve Francii v tomto roce po neobvykle horkém období v květnu, které překonalo místní i národní měsíční teplotní rekordy.
Météo-France uvedla, že v pátek budou průměrné teploty pravděpodobně dosahovat 36 °C na severozápadě a 38 °C ve středu a na jihu země. Po mírném poklesu v sobotu se podle předpovědi na začátku příštího týdne v mnoha regionech, včetně Paříže, zvýší na 40 °C.
Vzhledem k tomu, že je postižena tak velká část země, agentura uvedla, že národní index horka, tedy průměr nočních a denních teplot zaznamenaných na 30 meteorologických stanicích po celé zemi, by se v neděli a v pondělí mohl přiblížit historickým maximům.
Energetická společnost EDF uvedla, že čtyři jaderné elektrárny pravděpodobně příští týden omezí výrobu kvůli vysokým teplotám chladicí vody v řekách Rhône a Garonne, a několik obcí zrušilo nedělní oslavy Fête de la Musique.
Mluvčí španělského státního meteorologického úřadu Aemet uvedl, že teploty dosáhnou 40 °C, země vstupuje do „období přetrvávajících vysokých teplot, které pravděpodobně splní technickou hranici pro vlnu veder“.
Rubén del Campo uvedl, že teploty pravděpodobně překročí 35 °C na celém Pyrenejském poloostrově a na Baleárských ostrovech, přičemž v některých jižních oblastech – jako jsou údolí řek Tajo, Guadiana a Guadalquivir – dosáhnou 40 °C, ale také ve východní Kantábrii a v údolí řeky Ebro na severu.
Vlna veder by mohla trvat až do příští středy nebo čtvrtka, kdy se očekává pokles teplot, ale ve velké části země by mohlo zůstat „velmi horko“, přičemž noční teploty v mnoha oblastech neklesnou pod 25 °C.
Teploty v jihozápadním Německu by podle předpovědi měly do víkendu vystoupit na 36 °C, což vedlo úřady k vydání varování před vedrem dokonce i v nadmořských výškách 600 metrů. Meteorologická služba DWD také předpovídá silné bouřky a přívalové deště.
Agentura doporučila lidem, aby se pokud možno vyhýbali fyzické aktivitě, a to bez ohledu na jejich fyzickou kondici, a neplavcům, aby byli opatrní po sérii nedávných utonutí během horkých období.
Na pátek byl vyhlášen hitzefrei, neboli den bez výuky kvůli horku, což znamená, že výuka byla zkrácena a žáci byli posláni domů dříve, protože se budovy zahřívaly na neúnosné teploty.
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