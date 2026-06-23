Ukrajina zesiluje útoky na Krym, aby zvýšila náklady ruské okupace
23. 6. 2026
Volodymyr Zelenskyj uvádí, že údery na ropná zařízení jsou součástí „dálkových sankcí“ zaměřených na izolaci tohoto území
Ukrajina zintenzivnila své útoky na Krym v rámci strategie, jejímž cílem je izolovat okupovaný poloostrov od ruské pevniny a zvýšit náklady na okupaci.
V neděli ruské loutkové úřady pozastavily prodej pohonných hmot civilnímu obyvatelstvu minimálně do středy, což podtrhlo rostoucí schopnost Ukrajiny narušovat zásobovací trasy spojující Krym s Ruskem.
„Pohonné hmoty budou prodávány pouze vládním orgánům, které zajišťují fungování a bezpečnost Krymské republiky,“ uvedl ruský guvernér Sergej Aksjonov. „Žádám všechny, aby zachovali klid a důvěřovali pouze oficiálním zdrojům informací.“
Místní úřady rovněž oznámily, že v některých částech poloostrova nebude fungovat veřejné osvětlení a že byly zrušeny všechny veřejné akce.
V posledních týdnech se vlna ukrajinských útoků středního doletu zaměřila na okupovaný Krym a dopravní trasy, které jej spojují s Ruskem. Kyjev doufá, že poloostrov promění „v ostrov“ tím, že naruší ruské zásobovací řetězce a izoluje Krym od ruské pevniny.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli uvedl, že mezi cíli patřilo krymské ropné skladiště a zařízení pro přepravu ropy v jižním ruském Krasnodarském kraji. Útoky popsal jako součást ukrajinské kampaně „sankcí na dlouhou vzdálenost“ proti Rusku.
Ukrajinské kanály na Telegramu rovněž informovaly, že Kyjev zasáhl nejméně tři ruské trajekty přepravující vozidla, které operují na Kerčském průjezdu mezi Krymem a ruskou pevninou.
Ukrajina zaměřila své údery na hlavní dopravní trasy zásobující Krym, zejména na dálnici Novorossija, klíčový logistický koridor spojující poloostrov s ruskou Rostovskou oblastí přes okupovaná města Melitopol a Mariupol.
Rusko již dříve výrazně omezilo provoz na Kerčském mostě, druhé hlavní trase spojující Krym s Ruskem. Moskva téměř přestala most využívat pro železniční přepravu paliva od doby, kdy ukrajinský útok v roce 2022 poškodil most a zapálil vlak s palivem.
V důsledku nedávných útoků musí obyvatelé hodiny čekat ve frontách u čerpacích stanic, což představuje značnou ránu pro krymskou ekonomiku v hlavní prázdninové sezóně, kdy poloostrov obvykle navštěvují desítky tisíc ruských turistů. Jelena Štringelová, ředitelka cestovní kanceláře TurEtno, sdělila zpravodajskému serveru RBC, že bylo zrušeno asi 80 % červnových rezervací, přičemž zhruba polovina rezervací na červenec a srpen byla rovněž zrušena.
„Chci se vrátit do Moskvy. Tohle je prostě hrozné,“ řekla jedna ruská turistka ve videu, které koluje na internetu, poté, co byl o víkendu kvůli dalšímu ukrajinskému útoku dronem pozastaven provoz vlaků na Krymu.
V pondělí Aksjonov oznámil, že všechny letní tábory pro děti budou zrušeny až do září, což je nejnovější známkou rostoucích narušení způsobených těmito útoky. Vzhledem k tomu, že i ostatní trasy jsou pod tlakem, ruské zdroje blízké Kremlu naznačily, že Ukrajina v nadcházejících týdnech pravděpodobně zintenzivní své úsilí zaměřené na Kerčský most.
„Tlak na krymský [kerčský] most se v nadcházejících týdnech zjevně zvýší v rámci ukrajinské strategie zaměřené na přerušení spojení mezi Krymem a pevninou … útoky se zintenzivní,“ napsal Rybar, proválečný kanál na Telegramu s 1,5 milionem sledujících, který provozuje bývalý úředník ruského ministerstva obrany.
„Na takový scénář se musíme připravit předem a pochopit, jaké zbraně by ukrajinské ozbrojené síly mohly použít,“ dodal kanál.
Kerčský most dlouhý 12 mil, známý také jako Krymský most, je klenotem v koruně Putinových infrastrukturních projektů – ruská média jej popisují jako „stavbu století“ a jeho účelem je zhmotnit Ruskem prohlašované vlastnictví Krymu.
Most byl v říjnu 2022 vážně poškozen, když v den Putinových 70. narozenin explodovala bomba v nákladním voze, což způsobilo zřícení částí vozovky a vznícení vlaku s palivem. Ačkoli Moskva od té doby posílila obranu v okolí mostu, zůstává tento most jedním z nejdůležitějších cílů Ukrajiny.
Zdroj v angličtině ZDE
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