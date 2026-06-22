Jak evropští výrobci elektromobilů zmenšili své modely, aby mohli konkurovat naddimenzovaným SUV
22. 6. 2026
Menší a levnější vozy určené pro úzké městské ulice jsou čím dál stylovější – vyžadují však pečlivá konstrukční rozhodnutí
Klikaté uličky Londýna, Paříže a Říma tvoří velkou část jejich kouzla. Pro výrobce elektromobilů však představují také problém. Dlouhou dobu bylo příliš obtížné vměstnat velké baterie do menších a levnějších vozů, aby se vešly do evropských ulic, a tak se výrobci místo toho soustředili na rozměrná SUV.
To se však konečně mění. Technologie baterií se zlepšila a evropští výrobci automobilů snížili výrobní náklady natolik, že nyní mohou prodávat vozy, které by se mohly vejít do jedné či dvou středověkých uliček.
Typickým příkladem je nový Renault Twingo E-Tech. Jízda tímto městským vozem po Londýně přitahuje zvědavé pohledy. Jeho vypouklé světlomety vedou k přezdívce „žába“, kterou měla i starší benzínová verze, a tento konkrétní model má lak v barvě „mangově žlutý“.
Malé evropské elektromobily jako tento však budou pozoruhodné nejen svým vzhledem, pokud dokážou zpomalit trend směřující k stále větším kusům kovu – a pomohou odrazit výzvu čínských konkurentů.
„Svět nezachrání velká elektrická SUV,“ říká šéfdesignér Renaultu Laurens van den Acker, který vedl vývoj modelu Twingo. „Svět zachrání malá elektrická auta. Potřebujeme jich víc, ne méně. Potřebujeme, aby se stala stejně populární jako ostatní auta.“
Automobilky pravděpodobně nejsou zřejmými kandidáty na záchranu světa, ale hrají svou roli při výrobě vozidel, která každoročně nevypouštějí do atmosféry několik tun oxidu uhličitého přispívajícího k oteplování planety. Silniční doprava v současné době představuje asi pětinu emisí v EU.
Přechod z malého benzínového auta na elektrické SUV představuje z hlediska životního prostředí dva kroky vpřed a jeden krok zpět. Větší auto sice přímo nevytváří emise, ale větší rozměry a větší baterie znamenají vyšší emise spojené s výrobou a větší spotřebu energie potřebné k pohybu ve srovnání s menším vozidlem – nemluvě o ucpávání ulic.
Renault Twingo (jehož cena ve Francii začíná na 19 490 eurech a při uvedení na britský trh příští rok se bude pravděpodobně prodávat za zhruba 18 000 liber) bude čelit rostoucímu počtu konkurentů v segmentech městských a malých vozů na automobilovém trhu. Citroën má model ë-C3 a plánuje oživit legendární název 2CV pro připravovaný malý elektrický model. Peugeot, sesterská společnost Citroënu ve skupině Stellantis, má model E-208.
Renault a van den Acker již zaznamenali úspěch s o něco větším modelem Renault 5 E-Tech, který v roce 2025 zvítězil v prestižní evropské soutěži Auto roku. Mini Cooper Electric a Fiat 500e jsou také již několik let v prodeji a další modely jsou na cestě, zejména Volkswagen ID. Polo. Existuje také velmi zábavná niche ještě menších „čtyřkolových vozidel“, jako jsou Citroën Ami a Micro Microlino.
Obrácení trendu
Rozkvět menších automobilů přichází po desetiletích, kdy se vozidla zvětšovala. Podle statistik nizozemské vlády byly automobily vyrobené v roce 2024 s průměrnou délkou 4,41 metru o 5 % delší než v roce 2016. Byly také o téměř 4 % širší, a to 1,82 metru – což představuje zvláštní problém pro každého, kdo se snaží proplétat uličkami podél amsterdamských kanálů.
Menší auta začala mizet z trhu, protože pro výrobce bylo stále těžší na nich vydělat. Bezpečnostní předpisy vyžadovaly dodatečné vybavení, které bylo obtížné umístit do menších prostorů. A když přišel přechod na elektrický pohon, byly baterie zpočátku příliš drahé pro vozy, které tradičně patřily k nejdostupnějším.
Pokud se nějaké značky mohou považovat za synonymum malých aut, jsou to Mini a Smart – ta druhá zejména díky svému dvoumístnému modelu Fortwo. Značka Smart se v roce 2019 stala společným podnikem německé společnosti Mercedes-Benz a čínské společnosti Geely, kdy se zaměřila na větší elektrické modely, a nyní plánuje elektrickou verzi modelu Fortwo s názvem #2 (vyslovuje se poněkud nešikovně jako „hashtag two“).
Šéf Smart Europe Wolfgang Üfer minulý měsíc na odborné konferenci prohlásil, že model #2 je tím, o který všichni, včetně jeho vlastní matky, žádali. Jeho vývoj však trval déle kvůli konstrukčním výzvám spojeným s umístěním všeho do prostoru o délce méně než tři metry.
„Vyrobit velké auto je snadné,“ říká Xuan-Zheng Goh, ředitel společnosti Smart Europe pro produkty, marketing a komunikaci. „Vyrobit malé auto je opravdu velká výzva. Je třeba činit pečlivá rozhodnutí.“
Poptávka po menších autech v Evropě podle něj existovala vždy, ale klíčem k jejich ekonomické životaschopnosti byl pokles cen baterií.
Aby Renault náklady ještě více snížil, prosadil, aby byl Twingo navržen za dva roky místo čtyř, a část inženýrských prací provedl v Číně. Rovněž snížil počet dílů z 1 500 až 2 000, které se vyskytují v jiných autech, na pouhých 750.
V rámci těchto omezení se společnost podle van den Ackera snažila vyrobit „elektromobily, do kterých se člověk může skutečně zamilovat“. U modelu Twingo se to projevuje originálními detaily, jako jsou světlomety a zářivé barvy, profil, v němž čelní sklo a kapota tvoří jednu linii, a posuvná zadní sedadla, která umožňují více prostoru pro nohy nebo v zavazadlovém prostoru.
Je to také „francouzský styl a dobrý vkus“, dodává van den Acker. „To, co vy v Anglii milujete.“ Kompromisem je však dojezd: Twingo má baterii o kapacitě 27,5 kWh, která mu poskytuje dojezd 260 km – to snadno stačí na cestu do školy, ale znamenalo to, že tento reportér musel o víkendu při zpáteční cestě z Londýna do Oxfordu zastavit a 20 minut dobíjet.
Cupra, která patří pod koncern Volkswagen, je dalším výrobcem, jenž rozšiřuje svou nabídku uvedením elektromobilu Raval na trh. Cena tohoto vozu začíná na 23 785 liber a podle Markuse Haupta, generálního ředitele společnosti Cupra a její španělské sesterské značky Seat, představuje pro firmu „průlom“.
„Řekli jsme si: ‚Dobře, teď je ten správný okamžik uvést tyto vozy na trh,‘“ říká Haupt a poukazuje na rostoucí poptávku po elektromobilech ve Velké Británii a v Evropě. „S tímto vozem máme dokonalý balíček, který [zákazníky] přesvědčí, že elektromobilita není budoucnost, ale současnost.“
Snížení výrobních nákladů bylo klíčovým prvním krokem, dodává Haupt. To si vyžádalo investice v řádu miliard eur v rámci celé skupiny Volkswagen do vývoje nové platformy – sdíleného výrobního základu, který slouží jako podklad pro několik modelů různých značek. Výrobní náklady by se měly „do konce tohoto nebo na začátku příštího desetiletí“ vyrovnat s náklady na benzínová auta, říká Haupt.
Automobilky mají další velký důvod, proč se snaží přejít na elektrický pohon u milionů malých aut v Evropě: musí splnit emisní cíle, aby se vyhnuly pokutám. To nebude možné, pokud se elektromobily nestanou jejich nejprodávanějšími modely.
Vlády, které pravidla stanovují však čelí značnému tlaku ze strany automobilového průmyslu, aby tempo změn zpomalily. Automobilky možná budou moci prodávat více hybridů, aby splnily své zákonné povinnosti – což je možnost u některých malých vozů, jako jsou Toyota Aygo a Fiat 500 –, i když za cenu mnohem vyšších emisí uhlíku.
Čínští konkurenti
Ale jako vždy v evropském automobilovém průmyslu je tu „slon v místnosti“: čínští konkurenti. Relativně nová čínská města a široké silnice nutně nevyžadují menší vozy, ale tamní automobilky vědí, že pro ně existuje trh v Evropě.
BYD, největší světový výrobce elektromobilů, má v nabídce městský vůz Dolphin Surf, zatímco Stellantis pomáhá s distribucí modelu T03 čínského výrobce Leapmotor. Vozy značky Smart jsou mezitím navrhovány v Evropě, ale konstruovány a vyráběny v Číně.
Haupt uvedl, že evropští výrobci konkurenci vítají, ale že by na čínské výrobce měl být vyvíjen tlak, aby nakupovali komponenty a vyráběli automobily v Evropě, a to vzhledem k obrovským vládním dotacím v celém čínském průmyslu, které loni vedly EU k uvalení cel na čínská auta.
Očekává se, že nová pravidla EU „Made in Europe“ půjdou ještě dál a poskytnou výrobcům silnou motivaci k výrobě v rámci bloku. To sice může znamenat, že evropští kupující budou za malá auta vždy platit více, ale výhodou by mohlo být, že si tam více čínských automobilek zřídí továrny.
Zdroj v angličtině ZDE
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