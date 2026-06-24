JAR: Víkendové vraždy prohlubují obavy z předvolebního politického násilí
24. 6. 2026
Političtí představitelé Nelson Mandela Bay vyzývají město, aby urychlilo instalaci bezpečnostních vylepšení v kancelářích zastupitelů po vraždě radního Sicela Mleveho, který byl zastřelen neznámými ozbrojenci během schůzky ve své kanceláři ve Zwide, Gqeberha, v neděli.
Mleveova vražda znamená třetího radního, který byl zavražděn v Nelson Mandela Bay během současného administrativního období, což ve městě vyvolává obavy, protože se blíží konec soutěže o volby do místní samosprávy 4. listopadu.
Prvním byl radní z obvodu 20 Mzwandile Booi, který byl zastřelen ve svém autě v Gqeberha dne 13. února 2022. Asi o tři měsíce později, 2. května, byl radní z obvodu 43 Andile Andries zastřelen před svým domem v KwaNobuhle.
Mleveho vražda přišla uprostřed násilného víkendu, který si také vyžádal život politické kandidátky v Kapském Městě.
Kandidátka na zastupitelku obvodu DA Sinovuyo Dyokwe byla zastřelena a zabita v ulicích Dunoonu v Milnertonu v sobotu večer.
Zdroj v angličtině: ZDE
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