JAR: Víkendové vraždy prohlubují obavy z předvolebního politického násilí

24. 6. 2026

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Zabití zastupitele v Nelson Mandela Bay Sicela Mleveho a kandidáta na radního DA v Kapském Městě vyostřilo obavy z politického násilí, přičemž v Nelson Mandela Bay byly vydány výzvy k bezpečnostním opatřením kanceláří v obvodech. Takový program zahájen asi před třemi lety, ale byl zastaven kvůli rozpočtovým omezením, informuje Andisa Bonani.

Političtí představitelé Nelson Mandela Bay vyzývají město, aby urychlilo instalaci bezpečnostních vylepšení v kancelářích zastupitelů po vraždě radního Sicela Mleveho, který byl zastřelen neznámými ozbrojenci během schůzky ve své kanceláři ve Zwide, Gqeberha, v neděli.

Mleveova vražda znamená třetího radního, který byl zavražděn v Nelson Mandela Bay během současného administrativního období, což ve městě vyvolává obavy, protože se blíží konec soutěže o volby do místní samosprávy 4. listopadu.

Prvním byl radní z obvodu 20 Mzwandile Booi, který byl zastřelen ve svém autě v Gqeberha dne 13. února 2022. Asi o tři měsíce později, 2. května, byl radní z obvodu 43 Andile Andries zastřelen před svým domem v KwaNobuhle.

Mleveho vražda přišla uprostřed násilného víkendu, který si také vyžádal život politické kandidátky v Kapském Městě.

Kandidátka na zastupitelku obvodu DA Sinovuyo Dyokwe byla zastřelena a zabita v ulicích Dunoonu v Milnertonu v sobotu večer.

Zdroj v angličtině: ZDE

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Obsah vydání | 24. 6. 2026