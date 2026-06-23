Čeští politikové by měli opakovaně vystupovat proti rasismu

Všichni
praví věřící oněch třech abrahámovských náboženství, tj. židé, křesťané a muslimové, dodržují náboženská pravidla své víry, tj. odpovídající
povinnosti, přikázání a zákazy.
Proto bychom se neměli bát jednotlivých židů, křesťanů a muslimů, ale lidí, kteří nedodržují pravidla víry a humanismu.
A pomluva, krádež a vražda nejsou povinnostmi a přikázáními pro každodenní život věřících, ale zákazy.
Bát
se, že židé, křesťané nebo muslimové úmyslně poruší nejdůležitější
přikázání, která ovlivňují životy ostatních, je rasistická narážka ve
všech třech případech.
To
by měli oznámit nejen hlavní zástupci České republiky ve společném
prohlášení, aby se bojovalo proti neopodstatněné rasistické nenávisti
nejen mezi věřícími abrahámisty prostřednictvím vzdělávání, pokud je to
nutné, i několikrát v průběhu času.
Diskuse