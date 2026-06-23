Čeští politikové by měli opakovaně vystupovat proti rasismu

23. 6. 2026 / Uwe Ladwig

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K článku Borise Cveka "Když Okamura chce pravdu jako nástroj pro pověry a lži" poznamenává Uwe Ladwig:   
 

Citát:

„Musíme se ptát, jak takové osvěty dosáhnout i pro muslimy, ba jak dosáhnout obecně realistického chápání světa u většinové společnosti i ve věci politiky, daní, úředníků, fungování institucí.“

 

Krátká odpověď: 

 

Všichni praví věřící oněch třech abrahámovských náboženství, tj. židé, křesťané a muslimové, dodržují náboženská pravidla své víry, tj. odpovídající povinnosti, přikázání a zákazy.

Proto bychom se neměli bát jednotlivých židů, křesťanů a muslimů, ale lidí, kteří nedodržují pravidla víry a humanismu.

A pomluva, krádež a vražda nejsou  povinnostmi a přikázáními pro každodenní život věřících, ale zákazy. 

Bát se, že židé, křesťané nebo muslimové úmyslně poruší nejdůležitější přikázání, která ovlivňují životy ostatních, je rasistická narážka ve všech třech případech.

To by měli oznámit nejen hlavní zástupci České republiky ve společném prohlášení, aby se bojovalo proti neopodstatněné rasistické nenávisti nejen mezi věřícími abrahámisty prostřednictvím vzdělávání, pokud je to nutné, i několikrát v průběhu času.

 

 

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Obsah vydání | 23. 6. 2026