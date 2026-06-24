Británie předá Ukrajině nové střely, jejichž použití nebude záviset na povolení USA
24. 6. 2026
Podle informovaných zdrojů FT bylo rozhodnutí opustit americké komponenty učiněno záměrně – aby Washington neměl právo vetovat vývoz a používání střel. "Nechceme, aby povolení k použití zbraní záviselo na průběhu jednání," vysvětlil britský úředník. Vývoj začal v listopadu 2024 poté, co Spojené státy pozastavily dodávky dálkových střel (ATACMS a Storm Shadow) na Ukrajinu a zakázaly jejich odpálení hluboko do Ruska kvůli obavám z eskalace. ATACMS je americká raketa a Storm Shadow využívá americké komponenty (navigační systémy a mapová data), což dalo Washingtonu právo veta.
Nové střely budou levnější a masivnější než Storm Shadow. Cena jedné je asi 400 tisíc liber (asi 530 tisíc dolarů) bez hlavice, výroba je minimálně 20 raket měsíčně. Dolet dosáhne až 500 km (Storm Shadow 250 km), hlavice o hmotnosti 225 kg (Storm Shadow 450 kg).
Tři vyvíjející společnosti představují poměrně heterogenní soubor přístupů. Velká obranná společnost MBDA (součást BAE Systems, Airbus a Leonardo) vyvíjí střelu Crossbow s modulární architekturou a vlastním vizuálním navigačním systémem. MGI Engineering, pro kterou je toto první obranná zakázka, spoléhá na technologie převzaté z Formule 1 a moderní kompozitní materiály použité v projektu střely Tiger Shark. Rotron Aerospace, který již spolupracoval s ministerstvem obrany, naopak vytváří verzi s vrtulovým motorem: je horší v rychlosti, ale poskytuje mnohem větší dolet.
Zdroj v angličtině: ZDE
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