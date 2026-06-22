Británie: Očekává se, že premiér Starmer v pondělí oznámí, že odchází z funkce
22. 6. 2026
Ministři uvádějí, že Starmer své záměry představí v pondělí ráno, přičemž nejpravděpodobnější variantou je jeho odchod na podzim
Očekává se, že Keir Starmer v pondělí ráno oznámí časový plán svého odchodu, čímž do podzimu uvolní cestu Andymu Burnhamovi k tomu, aby se stal premiérem bez formálního souboje o peremiérskou funkci.
Ministři vlády sdělují, že Starmer své záměry oznámí před sídlem vlády na Downing Street č. 10, čímž zahájí proces, v jehož rámci Spojené království dosadí už svého sedmého premiéra za posledních deset let.
Úředníci z úřadu premiéra stále trvali na tom, že Starmer dodrží svůj páteční slib bojovat proti očekávané výzvě o vedení ze strany Andyho Burnhama, který se vrátil do Dolní sněmovny díky drtivému vítězství ve čtvrtečních doplňovacích volbách v Makerfieldu.
Vzhledem k tomu, že Starmerovi více než půl tuctu ministrů vlády v soukromí sdělilo, že má odejít z funkce – a vzhledem k dalšímu tlaku v podobě zřejmě nepřátelského zasedání vlády v úterý – strávil premiér víkend na venkovském sídle Chequers, kde dokončoval pravděpodobný plán svého odchodu.
Starmer a jeho nejbližší spolupracovníci začali v sobotu pracovat na návrzích rezignačního projevu, přičemž nejpravděpodobnější časový plán počítá s tím, že zůstane ve funkci až do podzimu, což novému lídrovi umožní sjednotit řady Labouristické strany na výroční konferenci strany koncem září.
Zdá se, že tak Starmer učiní, aniž by od výsledků voleb v Makerfieldu o svém plánu s Burnhamem hovořil.
„Logicky by pro Andyho i Keira bylo nejlepší, kdyby k tomu došlo v září,“ uvedl jeden z ministrů vlády. „Andy nemá připravený tým, který by mohl nastoupit do Downing Street, a potřebuje čas na přípravu. Keirovi by to také umožnilo naplánovat si cestu k odchodu.“
Zřejmou nejistotou zůstává, zda bude Burnham jediným kandidátem, což by umožnilo prakticky bezproblémovou volbu, nebo zda se objeví další vyzyvatelé a získají potřebnou podporu.
Wes Streeting, který minulý měsíc rezignoval na post ministra zdravotnictví v rámci snah donutit Starmera k odstoupení, minulý týden prohlásil, že se zúčastní jakékoli soutěže a máprý k tomu potřebnou podporu 81 poslanců; jeho spojenci o víkendu uvedli, že tento plán stále platí.
Někteří poslanci uvádějí, že by uvítali souboj, který by umožnil prověřit Burnhamův program. Stále více se však předpokládá, že Streeting do souboje nevstoupí, a to buď proto, že nemá potřebný počet poslanců, nebo proto, že by téměř jistě prohrál hlasování mezi labouristickými poslanci a nechtěl by narušit přípravy na příští vládu.
Kdyby Streeting Burnhama skutečně vyzval, je možné, že by se k němu mohli přidat i další, zejména jedna nebo více žen z kabinetu, aby zabránily souboji výhradně mezi muži.
Ačkoli Starmer prohlásil, že si s Burnhamem promluví po víkendu, zdá se, že se nakonec rozhodne tak neučinit, a že dosud nemluvil ani se Streetingem. Někteří členové Starmerova nejbližšího okolí se domnívají, že jednostranné oznámení podmínek svého odchodu by mu umožnilo tvrdit, že tak činí podle vlastního rozhodnutí.
Vládní zdroj nicméně uvedl, že nejpravděpodobnější se jeví podzimní termín: „Velmi očekávám, že Keir udělá to, co je pro zemi nejlepší, a Andy v současné době nevypadá, že by byl připraven.“
Pozdější termín je nepravděpodobný, vzhledem k tomu, že je třeba čas na přípravu politicky klíčového rozpočtu, který bude předložen později na podzim.
Starmer se dosud vyhnul jakýmkoli rezignacím ministrů od výsledku voleb v Makerfieldu, ba dokonce i jakýmkoli novým veřejným výzvám k jeho odchodu, ale je známo, že mu sedm ministrů kabinetu od květnových komunálních voleb sdělilo, že by měl v zájmu strany a země zvážit svou budoucnost.
Jeden z nich řekl: „Panoval názor, že pokud by Keirův veřejný postoj – že se postaví jakékoli výzvě – zůstal i jeho soukromým názorem, byly by rezignace ministrů nevyhnutelné.“ V průběhu neděle však „zřejmě došlo ke změně v jeho uvažování“, což tuto možnost zmenšilo, uvedli.
Ještě koncem minulého týdne někteří Starmerovi přátelé stále trvali na tom, že by měl bojovat dál, a že je ze strany Burnhama a jeho týmu nesmírně troufalé očekávat, že premiér, který před necelými dvěma lety získal drtivou volební většinu, ustoupí regionálnímu starostovi, který od roku 2017 není členem parlamentu.
Jak se však stále více projevoval zjevný nedostatek podpory pro Starmera, i jeho spojenci začali připouštět, že nastala nová realita.
Ministr pro podnikání Peter Kyle, který je loajální ke Starmerovi a v neděli vystoupil jménem vlády, byl nucen mlčky připustit, že dny premiéra se zdají být sečteny.
„Nechci sem přijít a předstírat, že neprobíhá žádný proces, že neexistují síly, které zpochybňují premiéra jako lídra. To je zjevně pravda,“ řekl BBC.
Kyle uvedl, že v pátek se Starmerem dlouho hovořil a poskytl mu radu, odmítl však sdělit, co mu navrhl. Starmer si podle něj „velmi uvědomuje zájmy země“, dodal.
O Labouristické straně řekl: „Jsme semknutá skupina lidí a nyní čelíme období politické nejistoty. Musíme najít způsob, jak tím projít tak, aby na prvním místě byla země. O to se snažíme.“ “
Na otázku, zda by upřednostnil plnohodnotnou soutěž o to, kdo by mohl nahradit Starmera, namísto „korunovace“ Burnhama, Kyle odpověděl, že ačkoli jsou soutěže „lepší, kdykoli je to možné, je třeba to vyvážit potřebou zachovat autoritu strany“.
Vyzval labouristy, aby „si vzali ponaučení z příkladu konzervativců (kteří se během své vlády neustále hádali a vyměňovali premiéry) a zajistili, že jakákoli změna, ať už k ní dojde či nikoli, bude provedena funkčním způsobem a tak, aby se vláda i nadále soustředila na potřeby lidí“.
Zdroj v angličtině ZDE
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