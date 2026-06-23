Ve Francii nalezli ve vedru dvě děti mrtvé v autě
23. 6. 2026
Řada zemí vydává varování, dlouhodobé a stoupající teploty mohou představovat nebezpečí pro zdraví
Dvě děti ve věku čtyř a dvou let byly nalezeny mrtvé v rodinném autě v jihovýchodní Francii, uvedla místní prokurátorka, zatímco velká část západní Evropy trpí prudkou vlnou veder, která podle předpovědí překoná absolutní teplotní rekordy.
„Příčiny smrti zatím nebyly stanoveny, ale hlavní vyšetřovací linií je horko,“ uvedla Hélène Mourges, státní zástupkyně ve městě Carpentras, kde se v pondělí odpoledne očekávalo, že teplota překročí 39 °C.
K těmto úmrtím došlo poté, co o víkendu zemřeli poblíž Bordeaux tři starší lidé ve věku od 80 do 95 let v důsledku zdravotních potíží způsobených extrémními teplotami, uvedl úředník. Dalších třináct lidí se utopilo při nehodách při koupání.
Francouzské úřady v pondělí vyhlásily pro polovinu země – 49 z 96 pevninských departementů – varování 1. stupně ohrožující život a vyzvaly 35 milionů lidí, aby zachovávali „absolutní ostražitost“, vyhýbali se namáhavé fyzické zátěži a nevystavovali se přímému slunci.
V úterý bude na červený seznam přidáno dalších šest departementů, přičemž 35 dalších zůstane v oranžovém výstražném stavu 2. stupně. „V celé zemi se na delší dobu usazují velmi vysoké teploty,“ uvedla národní meteorologická služba Météo-France.
Uvedla, že teploty v západní a střední Francii pravděpodobně od pondělního odpoledne překročí 40 °C, přičemž v Bordeaux dosáhnou 43 °C, v Limoges 41 °C, v Toulouse a Tours 40 °C a v Paříži 39 °C, a budou dále stoupat až do konce týdne.
Noční minima budou podle Météo-France pravděpodobně až do pátku výrazně vyšší než obvykle; minimální teploty kolem 25 °C zaznamenané v noci z neděle na pondělí v několika městech již překonaly historické rekordy.
Takzvaný národní index tepla ve Francii, který představuje průměr denních a nočních maxim naměřených na 30 meteorologických stanicích po celé zemi, dosáhl v pondělí nejvyšší hodnoty pro měsíc červen, uvedla předpovědní služba.
V pondělí bylo po celé zemi uzavřeno více než 1 300 škol, zatímco dalších 4 000 změnilo rozvrh výuky, aby žáci mohli odejít dříve. Každá desátá regionální vlaková linka v okolí Paříže byla zrušena z obav o stav vozového parku a kolejí.
„Mnoho lidí bude trpět, protože lidské tělo trpí v důsledku dlouhodobého působení vysokých teplot,“ uvedla v pondělí při návštěvě pařížské nemocnice francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Vyzvala občany, aby se zajímali o starší a zranitelné sousedy.
„Čeká nás přinejmenším několik dní velmi, velmi horkého počasí. Opravdu nevíme, kdy teploty začnou klesat,“ řekla Ristová později ve francouzské televizi.
Francie v neděli uspořádala svůj každoroční pouliční hudební festival Fête de la Musique, ačkoli některé místní úřady jej zcela zrušily a jiné pořádaly pouze večerní akce. V mnoha oblastech byla zavedena omezení týkající se alkoholu.
Technik v neděli opravuje klimatizační jednotku v restauraci v centru města Ronda na jihu Španělska. Fotografie: Jorge Guerrero/AFP/Getty Images
Španělsko vyhlásilo od neděle do středy první oficiální vlnu veder v tomto roce, přičemž v některých oblastech se podle předpovědí mají teploty vyšplhat až na 44 °C. Veřejné promítání zápasu národní fotbalové reprezentace proti Saúdské Arábii v rámci mistrovství světa v Madridu bylo zrušeno.
Státní meteorologická služba Aemet v neděli varovala před „extrémně vysokými“ denními i nočními teplotami a vydala červený poplach pro severní Baskicko, kde se v městě San Sebastián měly teploty vyšplhat na 40 °C, což je více než dvojnásobek sezónního průměru.
„Teploty se pohybují o 5 až 10 stupňů nad normálem pro toto roční období a v některých severních oblastech dokonce o více než 10 stupňů nad průměrem,“ uvedl Rubén del Campo, mluvčí meteorologické agentury.
V Německu organizátoři přerušili finále tenisového turnaje Berlin Open a evakuovali všechny osoby z místa konání kvůli silným bouřkám, přičemž teploty v německém hlavním městě o víkendu překročily 30 °C.
Teploty v Belgii – které již v neděli překročily 30 °C – budou „nejvyšší, jaké kdy byly zaznamenány“, uvedl David Dehenauw, vedoucí předpovědí v meteorologickém ústavu IRM. Některé vlaky v dopravní špičce byly zrušeny, aby se omezilo riziko poruch.
Ve Velké Británii vydala národní meteorologická služba Met Office varování před „extrémním horkem“ pro většinu jižní Anglie a části Walesu až do čtvrtka, přičemž předpovídá teploty až 39 °C. Současný rekord pro červnový den je 35,6 °C, zaznamenaný v roce 1976.
Itálie v pondělí vyhlásila červený poplach kvůli vlně veder pro 12 měst, včetně Milána, Turína, Benátek, Boloně, Florencie a Říma.
Vědci uvedli, že s pokračujícím oteplováním Země se extrémní vlny veder, které byly v minulosti omezeny na vrchol léta, budou vyskytovat častěji, budou intenzivnější a budou trvat déle, a navíc se budou objevovat dříve i později v průběhu roku.
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