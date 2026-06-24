Zpráva EU: "Byli jsme příliš optimističtí, teploty stoupají více, než se očekávalo"

24. 6. 2026

čas čtení < 1 minuta
Atribuční studie financovaná Evropskou unií potvrzuje souvislost s globálním oteplováním, která zesiluje probíhající vlnu veder. V Miláně globální oteplování "přidává +3,8 stupně". Alarm WHO: "Jsme ve zdravotní nouzi", píše Giacomo Talignani.

Evropská unie zveřejnila zprávu, která zdůrazňuje, že teploty vzrostly více, než se očekávalo, přičemž atribuční studie potvrzuje souvislost s globálním oteplováním.

V některých městech, například v Miláně, dochází ke zvýšení teploty přibližně o 3,8 stupně oproti historickým hodnotám. Zpráva upozorňuje, že optimistické předpovědi se ukázaly jako chybné, protože růst teplot je rychlejší, než se odhadovalo.

Podrobnosti v italštině: ZDE

0
Vytisknout
255

Diskuse

Obsah vydání | 24. 6. 2026