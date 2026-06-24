Zpráva EU: "Byli jsme příliš optimističtí, teploty stoupají více, než se očekávalo"
24. 6. 2026
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Evropská unie zveřejnila zprávu, která zdůrazňuje, že teploty vzrostly více, než se očekávalo, přičemž atribuční studie potvrzuje souvislost s globálním oteplováním.
V některých městech, například v Miláně, dochází ke zvýšení teploty přibližně o 3,8 stupně oproti historickým hodnotám. Zpráva upozorňuje, že optimistické předpovědi se ukázaly jako chybné, protože růst teplot je rychlejší, než se odhadovalo.
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