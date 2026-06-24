Ruští školáci začali být masově tlačeni do odborných škol poté, co Putin požadoval naplnit továrny dělníky

24. 6. 2026

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Ruské školy velmi ztížily přechod deváťáků na střední školu a začaly posílat studenty hromadně na technické školy po požadavku Vladimira Putina na řešení problému nedostatku personálu v továrnách. Rodiče školáků informovali Izvěstije o existenci problému. Podle nich nyní mohou na střední škole studovat pouze studenti s nejlepšími známkami a tři až pět dětí často žádá o jedno místo v desáté třídě.

"Průměrné skóre certifikátu musí být 4,5, výsledky OGE musí být alespoň A. Jedinou výjimkou je ruský jazyk – zde je povolena čtyřka. Účast dítěte na olympiádách je také povinná," řekla matka studenta jedné z moskevských škol. Další respondent uvedl, že škola jim nabídla dvě možnosti: opakovat zkoušky na podzim, pokud by známky nebyly dostatečné, nebo jít na vysokou školu okamžitě. "Teď v certifikátu nejsou žádné trojky a pro OGE byly přijaty dvě čtyřky, ale úzkost stále přetrvává. Věřím, že každý by měl mít možnost studovat už v desáté třídě," zdůraznila žena.

Další matka uvedla, že neobhájila právo dětí pokračovat ve vzdělávání ve škole. Podle ní učitelé přesvědčili teenagery, že budou mít problémy se zkouškami a že bude pro ně lepší jít na odbornou školu. Zároveň děti nemohou spoléhat na státem financované místo na vysoké škole, protože mají nízké průměrné skóre z certifikátu. "Jsem svědomitý daňový poplatník, ale mé děti nemohou získat bezplatné vzdělání. Budu muset zaplatit dva na vysoké škole a staršího studenta institutu," řekla žena.

Podle zákona "O vzdělávání" nemohou být školáci zbaveni práva studovat na střední škole po získání osvědčení o neúplném středoškolském vzdělání. Pokud nebyli vybráni ke studiu ve specializovaném desátém ročníku, měli by mít možnost studovat v běžném ročníku. Nicméně ve školách není dostatek takových tříd, vysvětlují Izvěstije. Proto není neobvyklé, že škola má pět nebo šest devátých ročníků a zůstávají jen dva desáté, uvedla Oksana Padalko, předsedkyně Výboru pro vzdělávání a vědu Rodičovské komory.

Současně se zpřísněním výběru studentů na střední školy v Rusku začal počet uchazečů na vysoké školy a technické školy růst. Podle Ministerstva školství byl rok 2025 rekordní – 63 % deváťáků bylo nuceno absolvovat střední odborné vzdělání (SVET) místo toho, aby studovali na střední škole. Pro srovnání: před pěti lety přešlo asi 43 % žáků devátých tříd do systému odborného vzdělávání na středních školách. Zároveň podle Padalko počet státem financovaných míst na vysokých školách nevzrostl, což vedlo k větší konkurenci o ně. Současně jsou náklady na vzdělání v takových vzdělávacích institucích srovnatelné s cenou vzdělání na regionální univerzitě a mohou dosáhnout 150–200 tisíc rublů ročně.

V roce 2024 dal Putin vládě za úkol vyškolit do roku 2028 milion dělnických specialistů, aby vyřešil problém nedostatku personálu v průmyslu. Kromě toho zdůraznil potřebu modernizovat materiální a technickou základnu vysokých škol a technických škol a přizpůsobit systém odborného vzdělávání požadavkům trhu práce.

Zdroj v ruštině: ZDE

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Obsah vydání | 24. 6. 2026