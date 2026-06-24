Ruští školáci začali být masově tlačeni do odborných škol poté, co Putin požadoval naplnit továrny dělníky
24. 6. 2026
"Průměrné skóre certifikátu musí být 4,5, výsledky OGE musí být alespoň A. Jedinou výjimkou je ruský jazyk – zde je povolena čtyřka. Účast dítěte na olympiádách je také povinná," řekla matka studenta jedné z moskevských škol. Další respondent uvedl, že škola jim nabídla dvě možnosti: opakovat zkoušky na podzim, pokud by známky nebyly dostatečné, nebo jít na vysokou školu okamžitě. "Teď v certifikátu nejsou žádné trojky a pro OGE byly přijaty dvě čtyřky, ale úzkost stále přetrvává. Věřím, že každý by měl mít možnost studovat už v desáté třídě," zdůraznila žena.
Další matka uvedla, že neobhájila právo dětí pokračovat ve vzdělávání ve škole. Podle ní učitelé přesvědčili teenagery, že budou mít problémy se zkouškami a že bude pro ně lepší jít na odbornou školu. Zároveň děti nemohou spoléhat na státem financované místo na vysoké škole, protože mají nízké průměrné skóre z certifikátu. "Jsem svědomitý daňový poplatník, ale mé děti nemohou získat bezplatné vzdělání. Budu muset zaplatit dva na vysoké škole a staršího studenta institutu," řekla žena.
Podle zákona "O vzdělávání" nemohou být školáci zbaveni práva studovat na střední škole po získání osvědčení o neúplném středoškolském vzdělání. Pokud nebyli vybráni ke studiu ve specializovaném desátém ročníku, měli by mít možnost studovat v běžném ročníku. Nicméně ve školách není dostatek takových tříd, vysvětlují Izvěstije. Proto není neobvyklé, že škola má pět nebo šest devátých ročníků a zůstávají jen dva desáté, uvedla Oksana Padalko, předsedkyně Výboru pro vzdělávání a vědu Rodičovské komory.
Současně se zpřísněním výběru studentů na střední školy v Rusku začal počet uchazečů na vysoké školy a technické školy růst. Podle Ministerstva školství byl rok 2025 rekordní – 63 % deváťáků bylo nuceno absolvovat střední odborné vzdělání (SVET) místo toho, aby studovali na střední škole. Pro srovnání: před pěti lety přešlo asi 43 % žáků devátých tříd do systému odborného vzdělávání na středních školách. Zároveň podle Padalko počet státem financovaných míst na vysokých školách nevzrostl, což vedlo k větší konkurenci o ně. Současně jsou náklady na vzdělání v takových vzdělávacích institucích srovnatelné s cenou vzdělání na regionální univerzitě a mohou dosáhnout 150–200 tisíc rublů ročně.
V roce 2024 dal Putin vládě za úkol vyškolit do roku 2028 milion dělnických specialistů, aby vyřešil problém nedostatku personálu v průmyslu. Kromě toho zdůraznil potřebu modernizovat materiální a technickou základnu vysokých škol a technických škol a přizpůsobit systém odborného vzdělávání požadavkům trhu práce.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse