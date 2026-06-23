Vedro, tichý zabiják: Co potřebujete vědět o vlnách veder
23. 6. 2026
Jak nás období horkého počasí ohrožují a jaká opatření můžeme přijmout, abychom se ochránili
Vlny veder jsou s oteplováním planety stále žhavější a silnější, což činí to, co lékaři nazývají „tichým zabijákem“, ještě nebezpečnějším. Jak moc bychom se měli obávat veder – a jak se můžeme chránit v době klimatických změn?
Kolik lidí umírá v důsledku horka?
Horké počasí každoročně zabije odhadem půl milionu lidí. Průměrný roční počet obětí je vyšší než počet obětí válek nebo terorismu, ale nižší než počet obětí dopravních nehod nebo znečištění ovzduší.
Navzdory tomu je horko jako příčina úmrtí uváděno jen zřídka. Důvodem je, že extrémní teploty jsou převážně nepřímými zabijáky. Většina obětí horka umírá předčasně na nemoci – jako jsou srdeční, plicní a ledvinové choroby –, které se v horkém počasí zhoršují.
Jak extrémní vedro škodí vašemu zdraví?
Vysoké teploty zatěžují lidské tělo a přetěžují srdce a ledviny, které se snaží tělo ochladit. Tato zvýšená zátěž – zejména u lidí s chronickými onemocněními – může být smrtelná ještě předtím, než dojde k úpalu.
Vysoké teploty mají také sekundární dopady na zdraví. Vlny veder vedou k většímu počtu nehod, znečištěnějšímu ovzduší, rozsáhlejším lesním požárům a častějším výpadkům elektřiny, což vše může zvýšit zátěž na zdravotnické systémy.
Proč jsou teplé noci důležité?
Když jsou dny příliš horké na to, aby člověk mohl normálně fungovat, a noci nejsou dostatečně chladné k zotavení, tělo si nedokáže odpočinout. To ještě zhoršuje škody způsobené během spalujících dnů.
V mnoha evropských zemích popisují meteorologové noci s minimálními teplotami nad 20 °C jako „tropické“, zatímco ve Španělsku, které je na extrémní vedro zvyklé, nazývají noci s teplotami nad 25 °C „rovníkovými“ nebo „pálivými“. V posledních letech neformálně zavedli novou kategorii pro noční teploty nad 30 °C: „pekelné“.
Kdo je extrémním horkem ohrožen nejvíce?
Lidé, kteří jsou nuceni pobývat venku v spalujícím počasí – stavební dělníci, zemědělci, lidé bez domova atd. – jsou nejvíce náchylní k úpalu.
Většinu úmrtí souvisejících s horkem však tvoří starší lidé, a to zejména ti s již existujícími zdravotními problémy. Ženy umírají na příčiny související s horkem častěji než muži. Většímu riziku jsou vystaveni také chudší lidé – kteří mají menší šanci na klimatizaci, dobře izolované domovy nebo přístup k zeleným plochám.
Proč se díky vlhkosti zdá, že je větší horko?
Pot je nejlepší obranou těla proti horku, protože při odpařování snižuje vnitřní teplotu. Když je však vlhkost vysoká a vzduch horký a dusný, tělo se jen těžko ochlazuje, protože pot ulpívá na kůži. Tento jev může zvýšit vnímanou teplotu až o několik stupňů, což stačí k tomu, aby to rozhodlo o rozdílu mezi životem a smrtí.
Proč jsou vlny veder stále žhavější?
Více než století znečišťování fosilními palivy ucpalo atmosféru, čímž se zachycuje sluneční záření a ohřívá se celá planeta. Průměrné globální teploty od předprůmyslového období vzrostly přibližně o 1,3 °C – a teploty na pevnině dokonce ještě více –, což posunulo základní úroveň výše a způsobilo, že extrémní vedra jsou mnohem častější.
Existují také důkazy, že klimatická krize zhoršuje vlny veder tím, že oslabuje proudění ve stratosféře. Vědci se domnívají, že to zvyšuje výskyt tepelných kopulí, což jsou oblasti vysokého tlaku a tepla, které uvíznou nad určitým regionem na několik dní či dokonce týdnů.
Neznamená změna klimatu, že méně lidí zemře na podchlazení?
Chladné počasí dnes zabíjí mnohem více lidí než horké počasí, a to i v teplých oblastech, jako je subsaharská Afrika a jižní Asie. S rostoucími teplotami se však předpokládá, že počet úmrtí v důsledku horka poroste mnohem rychleji než počet životů zachráněných před mírnějším chladem. Když vědci vytvořili model pro 854 evropských měst, zjistili čistý nárůst úmrtí souvisejících s teplotami ve všech scénářích emisí, a to i při zohlednění toho, jak se lidé přizpůsobují.
Jak se můžeme přizpůsobit vlnám veder?
Snížení znečištění způsobeného fosilními palivy je největším krokem, který lze podniknout, aby se vlny veder dále nezhoršovaly, spolu s ochranou lesů a mokřadů, které pohlcují oxid uhličitý z atmosféry.
Urbanisté vyzývají k přepracování měst tak, aby obsahovaly méně betonu a méně aut a více parků a vodních ploch. (Pozn. red. V Praze se ale budují betonové plochy bez stromů. Do Starého Města se prý podle památkářů stromy nesmějí vysazovat, "protože tam nikdy nebyly.") To může potlačit efekt městského tepelného ostrova, kvůli kterému jsou města teplejší než jejich venkovské okolí.
Budovy s klimatizací nebo pasivním chlazením mohou snížit počet úmrtí, stejně jako silné systémy zdravotní péče a rychlá varování v případě nouze.
Zhoršuje klimatizace celkově horko?
Klimatizační jednotky zvyšují emise přispívající k oteplování planety, pokud je energie, kterou spotřebovávají, vyráběna spalováním fosilních paliv, jak je tomu dnes většinou, ale jejich znečištění klesá, jak země čistí své elektrické sítě. Někteří odborníci uvádějí rozsah úmrtí souvisejících s horkem jako pádný důvod k většímu využívání klimatizace – zejména pro nejzranitelnější skupiny – i když to vede k vyšším teplotám.
Letos britský Výbor pro změnu klimatu (CCC) doporučil, aby byla klimatizace nainstalována ve všech pečovatelských domech a nemocnicích do 10 let a ve všech školách do 25 let.
Jak se mohu chránit během vlny veder?
Nejjednodušší rada zní: vyhýbejte se horku – nevycházejte ven v nejteplejších částech dne a pokud už musíte, zůstaňte ve stínu. Aby vám doma zůstalo chladno, zavírejte během dne okna a otevírejte je až po setmění, kdy venkovní teploty klesnou pod vnitřní. Okna zakryjte roletami nebo záclonami, abyste zablokovali přímé sluneční světlo.
Lékaři také doporučují často pít vodu, nosit volné oblečení a starat se o zranitelné osoby ve vašem okolí.
Zdroj v angličtině ZDE
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