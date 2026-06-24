Putinův vyjednavač poděkoval ufonům za Starmerovu rezignaci
24. 6. 2026
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22. června oslovil Kirill Dmitrijev, vyjednavač Vladimira Putina, mimozemšťany na sociální síti X a poděkoval jim za rezignaci britského premiéra Keira Starmera. Šéf britské vlády, známý podporou Ukrajiny, takové rozhodnutí oznámil již dříve během dne.
Dmitrijev připojil dřívější příspěvek datovaný 10. června, kde požádal mimozemšťany "připravující se na kontakt s lidstvem", aby prokázali svou všemohoucnost a "bez únosů a výzkumu" přesvědčili Starmera, aby rezignoval.
V novém příspěvku se rozhodl poděkovat mimozemšťanům za splnění tohoto přání během dvou týdnů a požádal o další "laskavost".
"Mohli byste prosím příště udělat totéž s [německým kancléřem] Merzem? Jeho ratingy jsou ještě horší. Ničí civilizaci podněcováním válek, imigrace, špatných energetických a ekonomických rozhodnutí," napsal Dmitrijev.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
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