V moskevských parcích začali instalovat systémy S-300 a S-400
24. 6. 2026
4/4 With the construction of the S-300/400 AD site in Moskvoretsky park, Moscow will have four such sites that were built after the start of the full-scale war against Ukraine. You can find them all on my dynamic map here: https://t.co/52sztw3x69 pic.twitter.com/H9j30meUDZ— Mark Krutov (@kromark) June 20, 2026
Uvádí, že od začátku ruské invaze na Ukrajinu byly v hlavním městě Ruské federace vytvořeny nejméně tři podobné lokality o rozloze přibližně 4,5 hektaru, kromě výše zmíněné, která obsahují protiletadlové raketové systémy S-300/400. Jedná se o zvláště chráněnou přírodní oblast ustavenou v roce 1998.
Snímky ze služby Sentinel-2 ukazují vyklizenou oblast poblíž stadionu Medic na Pavlovově ulici. Analytik upozornil na to, že se nachází na jednom z nejvyšších míst na západě Moskvy v rámci Moskevského okruhu. Místo může být připraveno na nasazení rakety S-400, která je navržena k zachycení řízených a balistických střel. Krutov uvádí, že v lesním parku Kuncevo byla instalována betonové "pódia" pro systémy protivzdušné obrany. V květnu místní obyvatelé protestovali proti odlesňování v Moskvoreckém.
"Staví se vojenské zařízení, co ještě potřebujete vysvětlit? Vezměte všechny na policii, vysvětlete jim to tam. To je ono, odejděte!" řekl Alexej Alexandrov, prefekt Západního správního obvodu Moskvy, který dorazil na místo lidem nespokojeným s vyklízením místa.
Práce v chráněné oblasti začaly v polovině června a k 21. červnu, jak vyplývá ze satelitních snímků, byla v lese již pokácena obdélníková plocha o rozměrech 290 x 150 metrů. Na místě byla vytesána mýtina, vzdálenost od nejbližších obytných budov je asi 800 metrů.
Připravená zóna je téměř totožná s ostatními, které dříve vytvořily úřady na jiných okrajích Moskvy, poznamenává Krutov. Například v lednu 2023 byly S-400 instalovány na bývalých experimentálních polích Timirjazevské zemědělské akademie na severu hlavního města, soudě podle satelitních snímků a panoramat Yandexu, uvádí Radio Liberty. Další podobné body se objevily mezi parky Sokolniki a Losinyj Ostrov, stejně jako v lesním parku Izmajlovo.
Ministerstvo obrany Ruské federace a moskevská vláda se nevyjádřily, jaké konkrétní zařízení se staví na místě pokácené lokality v lese Kuncevo a zda tam budou nasazeny systémy protivzdušné obrany.
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