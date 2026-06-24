Verdikt způsobil koaliční krizi ve Španělsku
24. 6. 2026
Nejvyšší soud Španělska odsoudil Luise Ábalose, bývalého ministra dopravy a bývalého organizačního tajemníka socialistické PSOE premiéra Pedra Sáncheze, na 24 let a tři měsíce do vězení za organizovaný zločin, úplatkářství, zpronevěru a vliv v takzvaném "případu masky".
Jeho pravá ruka, Koldo García, musí být za mřížemi 19 let a osm měsíců. Victor Aldama, podnikatel, který podle svých vlastních prohlášení oba podplatil, dostal podmínku čtyři a půl roku.
Aldama, o kterém se říká, že se díky Ábalosovi a Garcíovi obohatil o 3,7 milionu eur, nemusí – překvapivě si odpykávat trest. Soud mu děkuje za jeho "přínos k odhalení zločinů". Většinu výroků, které zničily dva další obžalované, pronesl on. Jeho podmínka: neopakovat trestný čin, podávat hlášení o aktivitě každých šest měsíců a odpracovat jeden rok veřejně prospěšných prací.
Nejvyšší soud dochází k závěru, že "tři obžalovaní, možná za účasti dalších, kteří zde nejsou obžalováni, vytvořili organizaci, v níž každý z nich hrál odlišné, doplňující se role." Dvousetdvacetičtyřstránkový rozsudek uvádí bývalého ministra jako hlavu zločinecké organizace. García vždy jednal jeho jménem.
V Sanchezově vládní koalici se objevují nejasnosti
Aldama hledal firmy a jednotlivce, kteří chtěli obchodovat s administrativou, a sbíral na to peníze. Sdílel finance s Ábalosem a Garcíou. Pozornost byla zaměřena na několik obchodů s rouškami, včetně spolupráce se španělskými přístavními úřady a provozovatelem železniční sítě, které dosáhly přes 37 milionů eur.
Říká se, že Aldama toho dosáhl díky informacím a tlaku Ministerstva dopravy. Podle Aldamova svědectví, které nyní soudci shledali jako platné, měl Ábalos dostávat měsíční plat 10 000 eur, dostávat nájem za několik bytů v Madridu a na středomořském pobřeží, zatímco Aldama se obohatil o 3,7 milionu eur. Podle Aldamy měl Ábalos také získat dva miliony eur. Vyšetřovatelé však peníze nenašli.
Verdikt je pro premiéra Pedra Sáncheze vážnou ranou. Ačkoliv byl Ábalos okamžitě na začátku vyšetřování vyloučen z PSOE, případ škodí menšinové vládě, kterou podporují katalánské a baskické síly i menší levicové strany.
Koaliční partner Sumar se stále více distancuje a volá po nemilosrdné čistce v PSOE. Podemos dokonce mluví o "zradě" a konci vlády. A baskičtí a katalánští nacionalisté vyzývají Sáncheze, aby urychlil parlamentní volby, které ve skutečnosti nejsou plánovány dříve než v polovině roku 2027.
Spor mezi konzervativními lidovci a pravicově extremistickým VOXem
"To je konec útěku," prohlásil lídr největší opoziční strany, pravicové konzervativní Partido Popular (PP), Alberto Nuñez Feijóo. Vyzval Sáncheze, aby rezignoval. Pravicově extremistická VOX, třetí nejsilnější strana ve španělském parlamentu, chce hlasování o nedůvěře. "Na co čekáte?" oslovil mluvčí strany José Antonio Fuster PP.
Ale Feijóo opět odmítá. Protože spolu s hlasy VOXu mu poměr sil v parlamentu nestačí. A konzervativní Baskové a Katalánci by takové hlasování o nedůvěře nepodpořili, protože za žádných okolností nechtějí hlasovat s neofrankistickým VOXem. Sánchez sám odpoví na otázky před parlamentem ve středu.
Aldama, jemuž jsou nyní soudci nakloněni, se pokusil premiéra Sáncheze obvinit na hlavním slyšení. Tvrdil, že je nejvyšší osobou zločinecké organizace, bez jakýchkoli důkazů.
Podnikatel se rád vidí jako jakýsi zachránce vlasti. Aldama byla opakovaně vídán v talk show paralelně s vyšetřováními a soudními jednáními. Účastnil se také protestů PP a VOXu proti vládě a byl oslavován zúčastněnými.
"Pravice musí spojit síly," uvedl v příspěvku na sociálních sítích a vyzval PP a VOX ke spolupráci. Jinak by Španělsko skončilo na dně "zkorumpované vlády". "Sám to nezvládnu," vyzval PP a VOX, aby urovnaly své spory a svrhly vládu.
Zdroj v němčině: ZDE
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