Piráti začali se sběrem podpisů k ústavní stížnosti ve věci služebního zákona. Brání tak nezávislou státní správu před politickými trafikami
24. 6. 2026
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„Vláda
se snaží narychlo protlačit zákon, který může zpolitizovat státní
správu, oslabit ochranu úředníků před politickým tlakem a ohrozit
čerpání miliard z EU. Místo profesionální státní správy hrozí návrat k
systému ,vyměň úředníka, když se ti nelíbí a není to tvůj kamarád nebo
příbuzný'," říká místopředsedkyně pirátů Kateřina Stojanová. „Piráti
už v lednu podali podnět do Bruselu. Teď děláme další krok: sbíráme
podpisy opozičních poslanců a poslankyň, abychom společně mohli zákon
napadnout u Ústavního soudu, pokud ho vládní většina prosadí. Za Piráty
už máme hotovo a všech osmnáct podpisů máme připraveno," doplnila Stojanová.
„Vláda se snaží narychlo protlačit zákon, který může zpolitizovat státní správu, oslabit ochranu úředníků před politickým tlakem a ohrozit čerpání miliard z EU. Místo profesionální státní správy hrozí návrat k systému ,vyměň úředníka, když se ti nelíbí a není to tvůj kamarád nebo příbuzný'," říká místopředsedkyně pirátů Kateřina Stojanová.
„Piráti už v lednu podali podnět do Bruselu. Teď děláme další krok: sbíráme podpisy opozičních poslanců a poslankyň, abychom společně mohli zákon napadnout u Ústavního soudu, pokud ho vládní většina prosadí. Za Piráty už máme hotovo a všech osmnáct podpisů máme připraveno," doplnila Stojanová.
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