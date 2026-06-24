Piráti začali se sběrem podpisů k ústavní stížnosti ve věci služebního zákona. Brání tak nezávislou státní správu před politickými trafikami

24. 6. 2026

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Piráti zahajují sběr podpisů poslanců a poslankyň pro podání stížnosti k Ústavnímu soudu týkající se novely služebního zákona. Podle Pirátů vláda Andreje Babiše cíleně oslabuje ochranu státní služby, aby si usnadnila odvolávání nepohodlných odborníků a otevřela prostor pro dosazování politicky spřízněných lidí do klíčových funkcí. Spolu se zrušením nominačního zákona jde podle Pirátů o další krok k ovládnutí státní správy a rozdělování funkcí podle politické loajality místo odbornosti.


„Vláda se snaží narychlo protlačit zákon, který může zpolitizovat státní správu, oslabit ochranu úředníků před politickým tlakem a ohrozit čerpání miliard z EU. Místo profesionální státní správy hrozí návrat k systému ,vyměň úředníka, když se ti nelíbí a není to tvůj kamarád nebo příbuzný'," říká místopředsedkyně pirátů Kateřina Stojanová.

„Piráti už v lednu podali podnět do Bruselu. Teď děláme další krok: sbíráme podpisy opozičních poslanců a poslankyň, abychom společně mohli zákon napadnout u Ústavního soudu, pokud ho vládní většina prosadí. Za Piráty už máme hotovo a všech osmnáct podpisů máme připraveno," doplnila Stojanová.

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Obsah vydání | 24. 6. 2026