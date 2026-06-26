Macron oznámil zadržení čtvrtého tankeru spojeného s Ruskem
26. 6. 2026
La Marine Nationale a arraisonné mardi le pétrolier Deliver alors qu’il transitait au large de la Sicile en infraction avec le droit de la mer.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 25, 2026
Cette nouvelle action contre la flotte fantôme, conduite quelques jours après une opération similaire par le Royaume-Uni… pic.twitter.com/5Gjn43MhLr
"Národní flotila v úterý vstoupila na tanker Deliver, když proplul u pobřeží Sicílie, čímž porušil námořní právo," uvedl Macron na sociální síti X. Francouzský prezident zveřejnil video z operace, kde armáda nastupuje na loď a provádí inspekce. Macron zdůraznil, že nová operace ukazuje tvrdou pozici Evropy. "Nedovolíme, aby tato flotila obešla sankce a financovala ruské válečné úsilí," řekl francouzský lídr.
Podle Hlavního zpravodajského ředitelství Ukrajiny pluje Deliver pod vlajkou Kamerunu a od roku 2024 se podílí na exportu ruské ropy. Plavidlo převážně operovalo v přístavech Baltského a Černého moře. Deliver je pod sankcemi EU za přepravu ruské ropy.
Jde o další zadržení lodi spojené s Ruskem francouzskými ozbrojenými silami. Tanker Tagor byl zadržen francouzským námořnictvem 31. května v Atlantském oceánu, 740 km západně od Bretaně. Plavidlo bylo pod sankcemi EU a plulo z Ruska. Podle Macrona byl použit k financování války proti Ukrajině. Podle francouzských úřadů tanker použil falešnou vlajku Kamerunu a neuposlechl rozkaz zastavit. Od začátku roku Francie zadržela také další dva tankery: v lednu 2026 byl zadržen tanker Grinch a v březnu 2026 tanker Deyna. Oba tankery byly později propuštěny.
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