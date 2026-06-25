Staňte se důvodem, proč Britské listy pokračují
25. 6. 2026
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Třicet let jsme psali pro vás. Teď potřebujeme vás.
Dne 29. července uplyne třicet let od chvíle, kdy vyšly první Britské listy. Třicet let je v životě internetového deníku mimořádně dlouhá doba. Vznikly v době, kdy česká společnost teprve objevovala internet a kdy se ještě věřilo, že po pádu cenzury už bude veřejná debata přirozeně svobodná.
Nebyla.
Nebyla.
Ukázalo se, že informace mohou existovat v přebytku, a přesto může chybět porozumění. Ukázalo se, že média mohou být formálně svobodná, a přesto se mohou uzavírat do konformity, vlastnických zájmů, politického tlaku a pohodlných národních samozřejmostí. Společnost nemusí být umlčena zákazem. Někdy stačí, aby byla zahlcena hlukem.
Britské listy vznikly právě proti tomuto hluku.
Nevznikly jako stranický list. Nevznikly jako podnikatelský projekt. Nevznikly proto, aby čtenářům potvrzovaly, že už vědí všechno podstatné. Vznikly z potřeby dívat se za český obzor a ptát se, proč se v české debatě o některých věcech mluví tak málo, tak pozdě, nebo tak provinčně.
Noviny nejsou jen nosič zpráv. Jsou způsob, jak společnost mluví sama se sebou. Jsou paměť. Jsou kontrola moci. Jsou místo, kde se veřejný jazyk buď kultivuje, nebo kazí. Když takové místo zmizí, nezmizí jen jedna webová stránka. Zmizí jedna možnost odporu proti zjednodušení.
Dnes je to naléhavější než dřív.
Dnešní média žijí pod tlakem vlastníků, politiků a algoritmů. Velké mediální domy jsou často součástí širších podnikatelských zájmů. Útoky na novináře se staly běžnou součástí politického provozu. Kritický dotaz je označen za aktivismus. Nepohodlné médium za propagandu. Veřejnoprávní média nejsou kritizována proto, aby byla lepší, ale oslabována proto, aby byla poslušnější.
Zároveň zhrubla řeč veřejného prostoru. Uprchlíci, menšiny, chudí, muslimové, Ukrajinci, Palestinci, neziskové organizace, „Praha" nebo „Brusel" se znovu a znovu mění v pohodlné terče. Nemusíme říkat, že Česká republika žije ve fašismu. To by bylo nepřesné. Ale musíme vidět fašizující rysy debaty: síla se vydává za pravdu, krutost za odvahu, lež za názor a empatie za slabost.
Právě proto jsou Britské listy potřebné.
Britské listy vždy vadily různým lidem z různých důvodů. To není redakční chyba. To je redakční funkce.
Demokracie nepotřebuje jen média, s nimiž čtenář souhlasí. Potřebuje média, která jsou ochotna čtenáře vyrušit. Čtenář, který podporuje jen texty potvrzující jeho vlastní názor, nepodporuje svobodnou debatu. Podporuje pohodlnou ozvěnu.
Internet vytvořil nebezpečnou iluzi, že text je zdarma. Text ale nikdy zdarma není. Někdo platí práci autora, redakční zázemí, technický provoz, archiv, překlady, odpovědnost a riziko. Když to neplatí čtenář, platí to někdo jiný. Majitel. Inzerent. Politická síť. Stát. Platforma.
Britské listy nežádají o almužnu. Žádají o rozhodnutí.
Nejde o charitu. Jde o spoluúčast na existenci prostoru, který nelze vyrobit zpětně, až bude potřeba. Nezávislé médium nevznikne v den krize. Musí existovat před ní. Musí mít archiv, autory, čtenáře, jazyk, pověst a paměť.
Třicet let Britských listů tedy není jen výročí. Je to test. Pro redakci, zda dokáže pokračovat bez ztráty smyslu. Pro autory, zda budou psát i texty, které se neřídí pohodlím. A především pro čtenáře, zda uznají, že veřejný prostor se neudržuje lajkem, sdílením ani občasnou pochvalou.
Udržuje se pravidelnou podporou.
Nemusí být velká. Musí být pravidelná. Sto korun měsíčně pomáhá udržet prostor, který by jinde snadno zmizel. Tři sta korun měsíčně pomáhá redakční práci a provozu. Tisíc korun měsíčně pomáhá nezávislosti, která se nemusí ptát na povolení.
Britské listy nejsou zdarma. Jsou svobodné.
A svoboda nikdy nebyla zdarma.
Za několik týdnů budou Britské listy staré třicet let. Může to být hezká vzpomínka. Nebo začátek dalšího období.
O tom nerozhodne algoritmus. Nerozhodne vláda. Nerozhodne žádný vlastník.
Rozhodnou čtenáři.
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