Bývalí izraelští představitelé a šéfové bezpečnostních složek hrozí právními kroky kvůli „židovskému terorismu“
25. 6. 2026
Uniklý dopis adresovaný premiérovi a armádě požaduje zásah k zastavení násilí proti Palestincům na okupovaném Západním břehu
Desítky Izraelců z bezpečnostní, politické a kulturní elity země pohrozily právními kroky proti své vládě kvůli podpoře židovského terorismu a „ideologii etnických čistek“ na okupovaném Západním břehu, jak vyplývá z uniklého dopisu.
Mezi signatáři „posledního varování“ ohledně násilí proti Palestincům jsou dva bývalí premiéři, bývalí šéfové všech izraelských bezpečnostních služeb, bývalí soudci, nositel Nobelovy ceny a nejváženější žijící romanopisec v zemi.
Požadují okamžitá opatření k „vymýcení židovského terorismu“ a vypočítali roky útoků – včetně vražd, sexuálního násilí, krádeží, žhářství a znesvěcování mrtvých – spáchaných civilními i vojenskými pachateli, kteří jednali s „téměř naprostou beztrestností“.
Kampaň extrémního násilí proti Palestincům porušila izraelské i mezinárodní právo, ohrozila bezpečnost Izraele, izolovala zemi na mezinárodní scéně a podnítila antisemitismus po celém světě, uvedli.
„Tento dopis je výzvou k probuzení a posledním varováním: Požadujeme, abyste přijali všechna nezbytná opatření k okamžitému vymýcení židovského terorismu, který v posledních letech převládá v Judeji a Samaří,“ uvádí se v dopise, který používá izraelský termín pro okupovaný Západní břeh.
Pokud premiér Benjamin Netanjahu, jeho ministři obrany a bezpečnosti a velitelé bezpečnostních složek násilí neodsoudí a nezastaví, signatáři konstatují, že podají petici k izraelskému Nejvyššímu soudu, aby je k tomu donutil.
Dopis, který nebyl zveřejněn, byl zaslán do kanceláře premiéra, na ministerstva obrany a národní bezpečnosti, armádě, policii a zpravodajským službám.
Mezi signatáři, kteří nyní bijí na poplach ohledně násilí proti Palestincům, jsou velitelé, kteří vedli izraelské síly v okupované Palestině, a politici, kteří po léta řídili rozšiřování osad.
Jejich silný pocit krize se však neodráží v širší veřejné debatě v Izraeli, kde se rozbíhá neoficiální předvolební kampaň před volbami, které se mají konat koncem října.
Dopis obvinil Netanjahua a jeho krajně pravicové koaliční partnery, od nichž se očekává, že budou společně usilovat o další funkční období, z toho, že umožňují útoky na Palestince s cílem prosazovat extremistickou agendu etnických čistek a anexí.
„Nejde pouze o selhání armády a policie, ale o provádění otevřené politiky izraelské vlády a jejího premiéra obecně, a konkrétně příslušných ministrů,“ uvádí se v dopise.
„[Oni] nařizují armádě, policii a Šin Bet [vnitřní bezpečnostní službě], aby umožňovaly terorismus židovských zločinců, protože tento hrůzný jev dobře slouží ideologii současné vlády, jejímž cílem je provádět ‚etnické čistky‘ na územích Judeje a Samaří s cílem usnadnit jejich budoucí anexi.“
Dopis také poukázal na paralely s historickými útoky na židovské komunity v Evropě. „Zločiny židovského terorismu na těchto územích připomínají podobné zločiny a pogromy spáchané proti našemu národu jinými národy ve východní Evropě v 19. a 20. století.“
Izraelská armáda se na této teroristické kampani podílela tím, že nezasáhla a aktivně se účastnila násilí, uvádí se v dopise.
Mezi útočníky byli členové regionálních obranných jednotek, muži v částečných uniformách a muži, kteří sice nebyli v aktivní službě, ale nosili zbraně, které získali od izraelské armády nebo ministerstva národní bezpečnosti.
„IDF [Izraelské obranné síly] mají jasnou politiku ignorování zločinů židovského terorismu a v mnoha případech jsou do těchto zločinů zapojeni i samotní vojáci z regionálních obranných jednotek a bezpečnostních oddílů [osad],“ uvádí se v dopise.
Od roku 2020 zabili izraelští vojáci a osadníci na okupovaném Západním břehu nejméně 1 100 palestinských civilistů, z nichž nejméně čtvrtinu tvořily děti, jak ukazují údaje OSN. V souvislosti s žádnou z těchto smrtí nebyl nikdo obviněn.
Skupina varovala, že tyto útoky ohrožují izraelskou bezpečnost, protože mohou vyvolat palestinské odvetné útoky nebo dokonce povstání, tzv. intifádu, proti izraelské okupaci.
Mnozí signatáři již dříve ve veřejných prohlášeních odsoudili násilí na Západním břehu. Tento dopis, který vypracoval a zaslal právník Shmuel Berkowitz, však sjednotil širší skupinu, spojil násilí jak s vojáky, tak s osadníky a poprvé pohrozil právními kroky.
Mezi signatáři jsou dva bývalí premiéři, Ehud Olmert a Ehud Barak, čtyři bývalí ministři, kteří měli na starosti mimo jiné obranu a spravedlnost, a více než 30 bývalých velitelů bezpečnostních složek, včetně dvou náčelníků generálního štábu izraelské armády a šéfů Mossadu, Šin Betu a policie.
Mezi významnými osobnostmi mimo politiku a bezpečnostní sektor jsou romanopisec David Grossman, nositel Nobelovy ceny za chemii David Kornberg, držitel Oscara a 10 laureátů Izraelské ceny.
Mezi signatáři z právního systému jsou bývalý generální prokurátor, soudci a vrchní právní poradci vlády. Z akademické sféry patří mezi signatáře bývalý rektor Telavivské univerzity a odborník na mezinárodní terorismus. Nechybí ani rabíni a bývalí velvyslanci.
V dopise se uvádí, že nedávná odsouzení násilí ze strany politických a vojenských vůdců nejsou bez konkrétních činů věrohodná.
„Jak to, že se vám nepodařilo vymýtit židovský teror, když vám jsou dobře známy totožnosti jejich vůdců i místa jejich pobytu a jejich počet se odhaduje na několik set [lidí]?“ zní jedna část dopisu adresovaná přímo generálovi Avi Bluthovi, veliteli v okupovaném Západním břehu.
Dopis varuje před finanční, politickou a právní podporou násilí ze strany vlády a před kulturou beztrestnosti, přičemž izraelská policie i armáda si navzájem přisuzují pravomoc stíhat útočníky.
Dopis se přímo zaměřil na Netanjahua a poukázal na to, že jeho loňské tvrzení, že násilí ze strany osadníků je dílem několika desítek teenagerů, „nemá žádný základ v realitě“.
Otázky směřovaly i k dalším představitelům, včetně krajně pravicového ministra pro národní bezpečnost Itamara Ben-Gvira, ministra obrany Israela Katze, náčelníka generálního štábu Eyala Zamira, šéfa Shin Bet Davida Ziniho a policejního komisaře Daniela Levyho.
Kancelář předsedy vlády, ministerstva obrany a národní bezpečnosti, policie a izraelská armáda byly požádány o komentář k tomuto dopisu, ale neodpověděly.
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