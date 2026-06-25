Zemětřesení ve Venezuele si vyžádala nejméně 32 mrtvých, 700 zraněných a desítky zřícených budov
25. 6. 2026
Dvě silná zemětřesení otřásla Venezuelou a způsobila zřícení budov v Caracasu
Prozatímní prezidentka Venezuely uvedla, že dvojice zemětřesení si vyžádala nejméně 32 mrtvých a 700 zraněných.
Delcy Rodríguezová rovněž uvedla, že v příštích hodinách dorazí do Venezuely záchranáři z jiných zemí.
Poděkovala Donaldu Trumpovi za jeho nabídku pomoci zemi v důsledku zemětřesení.
Rodríguezová již dříve vyhlásila stav nouze poté, co dvě po sobě jdoucí zemětřesení způsobila zřícení budov v hlavním městě a vedla k uzavření hlavního venezuelského letiště.
Na zprávy o katastrofě reagovala také italská premiérka Giorgia Meloniová, která na X napsala, že situaci sleduje s „hlubokým znepokojením“.
„Jménem vlády bych chtěla vyjádřit naši nejhlubší soustrast a solidaritu s venezuelskými úřady a obyvateli Venezuely,“ uvedla Meloni.
Dodala, že pracuje na tom, aby „co nejrychleji aktivovala všechny kanály humanitární pomoci a podpory pro naše krajany“.
Prozatímní venezuelská vůdkyně hovořila telefonicky s Rubiem
Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová uvedla, že telefonicky hovořila s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem.
„Měla jsem telefonický rozhovor s ministrem zahraničí Spojených států amerických Marcem Rubiem, který vyjádřil solidaritu a podporu venezuelskému lidu v těchto pro naši zemi obtížných chvílích,“ napsala na X.
„Jsme vděční za tento projev solidarity s Venezuelou v tak těžké době, poznamenané dopady přírodní katastrofy, která postihla několik regionů po celé zemi.“
Rodríguezová již dříve uvedla, že Trumpova administrativa je „v neustálém kontaktu“ s venezuelskými úřady, a poděkovala americkému prezidentovi za jeho podporu.
Světoví lídři vyjadřují soustrast a podporu
Další světoví lídři vyjádřili soustrast venezuelskému lidu a nabídli pomoc při záchranných pracích.
Španělský premiér Pedro Sánchez řekl: „Všechna moje podpora i podpora Španělska patří venezuelskému lidu po ničivých zemětřeseních z dnešního večera. Naše myšlenky jsou s oběťmi a jejich rodinami.“
Pákistánský premiér Shehbaz Sharif uvedl: „Jsem hluboce zarmoucen zničením a ztrátami na životech způsobenými zemětřeseními ve Venezuele. Jménem pákistánského lidu vyjadřuji upřímnou soustrast vládě a obyvatelům Venezuely, zejména rodinám obětí. Modlíme se za zraněné a vyjadřujeme solidaritu se všemi postiženými v této těžké a náročné době.“
Nabídky pomoci přišly také od řady dalších vlád, včetně USA, Argentiny, Bolívie, Brazílie, Chile, Ekvádoru, Salvadoru, Mexika, Panamy a Uruguaye.
Zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla krátce po 18:00 místního času. Podle americké geologické služby (US Geological Survey) zasáhlo první zemětřesení západně od města Morón na karibském pobřeží země, přibližně 168 km západně od Caracasu, zatímco druhé zemětřesení udeřilo pouhou minutu později asi 16 km jihozápadně od Morónu.
Následkem dvojice zemětřesení, která ve středu kolem 18:00 místního času otřásla severní Venezuelou, zemřelo nejméně 32 lidí a dalších 700 bylo zraněno.
Donald Trump přislíbil Venezuele podporu, včetně humanitární pomoci a personálu, a dodal, že došlo k „devastujícímu počtu obětí“.
V následujících hodinách do Venezuely dorazili záchranáři z dalších zemí.
Fotografie a videa ukazují zničené budovy, domy, hotely a ulice v Caracasu a okolních regionech pokryté prachem a troskami.
Očití svědci popsali hrůzu z praskajících a chvějících se zdí kolem nich a z toho, jak viděli lidi, jak s křikem utíkají na ulice.
Záchranáři pracovali celou noc, aby se pokusili najít lidi, kteří by mohli být stále uvězněni, a mnoho obyvatel uvedlo, že se bojí vrátit se domů kvůli možnosti silných následných otřesů.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio v příspěvku na X uvedl, že USA „okamžitě vysílají do Venezuely pátrací a záchranné týmy, zdravotnické prostředky a humanitární pomoc“.
Naše srdce jsou s těmi, kteří přišli o své blízké, se zraněnými a s odvážnými záchranáři, kteří po katastrofě neúnavně pracují.
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