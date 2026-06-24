Globální oteplování: Vlna veder v Evropě: Velká Británie vydala vzácné rudé varování před vedrem, rekordní teploty ve Francii způsobují výpadky elektřiny
24. 6. 2026
Očekává se, že teploty v některých částech Velké Británie dosáhnou 40 °C, zatímco extrémní vlna veder se pomalu šíří na východ a vyvolává varování v Itálii a Nizozemsku
Incident související s horkem způsobil výpadek elektřiny v 68 000 domácnostech v severní Francii
Ve Velké Británii platí mimořádné rudé varování před vedrem, teploty by se měly přiblížit k 40 °C
V 9:00 londýnského času (10:00 evropského času) bylo pro velké části Anglie a Walesu vyhlášeno vzácné rudé varování před vedrem, a to teprve podruhé v historii, v některých částech země se očekávají teploty blížící se 40 °C.
Meteorologové očekávají, že během vrcholu vlny veder by se teplota mohla přiblížit historickému maximu Velké Británie, které v červenci 2022 činilo 40,3 °C.
Incident způsobený horkem připravil 68 000 domácností v severní Francii o elektřinu
Mezitím ve Francii způsobila vlna veder první velký výpadek elektřiny v rámci této nejnovější vlny extrémního počasí.
Incident s transformátorem způsobený horkem připravil ve středu přibližně 68 000 domácností o elektřinu v severozápadním departementu Finistère, uvedly úřady.
Lidé používají deštníky a nákupní tašky, aby se chránili před sluncem.
Francouzské město Bordeaux patří mezi ta, která by dnes měla být extrémními teplotami zasažena nejvíce.
Je tam 33 °C a to je teprve 10:00, a Météo France očekává, že teploty dnes později vystoupí až na… 42 °C.
Dnešní předpověď počasí pro některé z hlavních evropských měst:
Paříž 41 °C
Bordeaux 39 °C
Madrid 38 °C
Frankfurt 37 °C
Brusel 36 °C
Řím 35 °C
Boloňa 35 °C
Londýn 34 °C
Amsterdam 34 °C
Curych 32 °C
Praha 32 °C
Berlín 31 °C
Barcelona 31 °C
Zjednodušeně
Zjednodušeně řečeno, pokud se nacházíte kdekoli mezi Lisabonem (24 °C) a Varšavou (27 °C), bude super horko.
Meteo France uvádí, že v celé Francii se dnes ráno očekává teplota značně nad 30 °C, přičemž dvě třetiny země jsou pokryty rud7m meteorologickým varováním.
Francouzská ministryně životního prostředí, Monique Barbut, uvedla, že vlna veder ve Francii by mohla trvat až do 14. července.
„Příští týden by mělo dojít k relativnímu ochlazení,“ řekla francouzské rozhlasové stanici France Inter.
„Météo-France nám však sděluje, že existuje vysoká pravděpodobnost, že od následujícího týdne se opět vrátí extrémní vedra, která by mohla trvat až do 14. července.“
Lidé se během vlny veder v Paříži ve Francii ochlazují koupáním v kanálu Saint-Martin. Fotografie: Anadolu/Getty Images
Grahame Madge, mluvčí Met Office, uvedl, že agentura předpovídá pro čtvrtek maximální teplotu 39 °C ve Velké Británii, s největší pravděpodobností někde v Londýně nebo na jihovýchodě.
„Je možné, že teploty překročí 39 °C, pokud se konečné hodnoty budou pohybovat na horní hranici našeho úzkého rozmezí,“ uvedl podle agentury Press Association.
„Je důležité si uvědomit, že teplota je pouze jedním z prvků této extrémní vlny veder.
Dalším významným faktorem je vysoká vlhkost, která pro mnohé ještě více znesnadní snášení intenzivního vedra.“
Nejvyšší teplota zaznamenaná v úterý byla 34,6 °C ve Wisley v hrabství Surrey.
Londýnský starosta Sadiq Khan vyhlásil na základě doporučení meteorologů z Imperial College pro hlavní město „vysoký“ stupeň výstrahy před znečištěním ovzduší, již třetí v tomto roce.
Horko donutilo armádu zrušit slavnostní akce v Londýně a Windsoru, aby ochránila „zdraví“ svých vojáků a koní.
Červnový teplotní rekord ve Velké Británii bude „absolutně překonán“, předpovídá meteorolog BBC
Meteorolog BBC Chris Fawkes uvedl, že očekává, že červnový teplotní rekord ve Velké Británii bude „absolutně překonán“, a v pořadu Today řekl: „Myslím, že dnes odpoledne se pravděpodobně dočkáme maximálních teplot kolem 37 °C, možná 38 °C, takže s velkým náskokem pravděpodobně stanovíme nový červnový teplotní rekord.“
Určitá úleva od vlny veder by mohla začít přicházet ze západu Evropy ještě dnes, kdy podle španělské národní meteorologické služby teploty ve většině země poklesnou.
Odpoledne budou červeně označeny již jen některé části Baskicka na severu a ve čtvrtek nebude žádná část Španělska označena ani červeně, ani oranžově.
Zpoždění a výluky vlaků ve Velké Británii
Vedoucí představitelé dopravních podniků ve Velké Británii vyzývají cestující, aby se ve středu a ve čtvrtek vyhnuli cestování, a varují ty, kteří přesto vyrazí, aby se „připravili na narušení cestování“.
Problém je, že vedro roztahuje koleje, které se mohou zkroutit, a tak vlaky mohou jezdit jen opatrně a pomalu.
National Rail varovala před narušením provozu linky Gatwick Express, Great Northern, Southern a Thameslink až do pátku.
Avanti West Coast uvedla, že mezi úterkem a čtvrtkem plánuje provozovat méně spojů než obvykle a že existuje „riziko dalších narušení“.
A společnost Chiltern Railways oznámila, že do pátku zrušila více než polovinu svých spojů, „aby zajistila bezpečný provoz železnice“.
Společnost Eurostar zrušila čtyři vlaky, které měly ve středu a ve čtvrtek jezdit mezi Londýnem a Paříží, „kvůli očekávanému nepříznivému počasí“.
Výpadky elektřiny ve Francii
Rekordní vlna veder v Evropě ve středu připravila o elektřinu přibližně 68 000 domácností v západní Francii, uvedly úřady – jedná se o první velký výpadek elektřiny v zemi v rámci současné vlny extrémního počasí.
Výpadek, který se týkal transformátoru v elektrické síti, souvisel s extrémními teplotami, uvedla ve svém prohlášení prefektura v pobřežním departementu Finistère.
Úterý bylo nejteplejším dnem, jaký kdy byl ve Francii zaznamenán, s průměrnou teplotou 29,8 °C v celé zemi. Podobné podmínky se očekávají až do víkendu, s maximálními teplotami mezi 40 °C a 42 °C a dusivými minimálními teplotami.
I noci budou zřejmě velmi nepříjemné, v některých částech země klesnou teploty pouze na 23–28 °C.
Očekává se, že extrémní vedro dnes způsobí problémy rodičům, školy ve Velké Británii končí dříve nebo se zavírají, aby ochránily žáky.
Téměř 100 škol v Somersetu bude ve středu a ve čtvrtek zcela uzavřeno, uvádí místní rada. A podle údajů rady bude v příštích dvou dnech alespoň částečně uzavřeno asi 100 škol v Buckinghamshire, stejně jako 86 škol v Gloucestershire.
Teploty by dnes v některých částech Anglie a Walesu mohly dosáhnout 40 °C.
Meteorologický úřad (Met Office) vydal rudé varování před extrémním horkem pro oblast sahající od Londýna po Swansea a od Somersetu po Birmingham, a to od středy 9:00 do čtvrtka 21:00.
Během vrcholu vlny veder v těchto dvou dnech by se teplota mohla přiblížit historickému maximu ve Velké Británii, které činí 40,3 °C a bylo naměřeno v Lincolnshire v červenci 2022.
Očekává se také, že tato nejnovější vlna veder překoná červnový rekord 35,6 °C, který byl zaznamenán v Hampshire v roce 1976.
Evropa se připravuje na další den bezprecedentní vlny veder, která v mnoha zemích překonala rekordy.
Italské ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo na středu rudý stupeň výstrahy před vlnou veder v 16 městech, včetně Milána a Říma, a ve Velké Británii se v některých oblastech očekávají teploty až 40 °C.
Za extrémním počasím stojí atmosférické a cirkulační jevy, které po celé dny zadržují horký vzduch na místě, což způsobuje pomalý nárůst teploty; podle odborníků jsou tyto faktory ještě umocněny globálním oteplováním.
Velká Británie se připravuje na rekordní teploty, školy budou uzavřeny a lidé jsou vyzýváni, aby necestovali. Teploty by ve středu a ve čtvrtek mohly v některých částech Anglie a Walesu dosáhnout 40 °C a platí červené varování před extrémním horkem pro oblast sahající od Londýna po Swansea a od Somersetu po Birmingham.
V úterý Francie zaznamenala nejteplejší den v historii, přičemž bylo potvrzeno, že se v posledních několika dnech po celé zemi utopilo 40 lidí při koupání v nehlídaných oblastech.
Více než 90 % francouzské populace je vystaveno extrémnímu horku – jak ukazují vládní údaje – přičemž ve středu se od Bretaně po pařížský region a ve velké části jihozápadu očekávají teploty od 39 °C do 41 °C.
Od středy minimálně do pátku bude pro střední a jižní Nizozemsko platit oranžový stupeň výstrahy před extrémním horkem. Kdokoli, kdo žije v Amsterdamu a vlastní městskou kartu, může zdarma plavat v šesti městských venkovních bazénech, zatímco národní železniční společnost bude od středy kvůli očekávanému horku na řadě tratí vypravovat méně vlaků.
V nadcházejících dnech se očekává, že se vlna veder rozšíří i do východní Evropy.
Polská meteorologická služba vydala od čtvrtka do soboty varování před vysokými teplotami pro západní část země a předpovídá, že teploty by mohly překonat rekordy.
Také pro oblíbené chorvatské pobřeží Jaderského moře byla na pátek a sobotu vyhlášena červená výstraha.
Maďarsko, kde již platí výstraha před horkem druhého stupně, oznámilo, že ji od soboty do úterý zvyšuje na nejvyšší stupeň, protože teploty nadále stoupají.
Zdroj v angličtině ZDE
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