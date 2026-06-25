Dva malíři

25. 6. 2026 / Jiří David

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Jeden malíř celý život maloval obrazy, které něco znamenaly.


Lidé před nimi stáli s podivuhodnou úlevou, protože vždy dokázali rozpoznat, co je na nich zobrazeno: samotu, dějiny, násilí, dětství, úzkost, politiku. Obrazy jim připomínaly sny, které už někdo předem vyložil.

 

Malíř byl často zván, aby o svých dílech mluvil. A čím déle mluvil, tím klidnější byli posluchači. Zdálo se, že obraz splnil svůj úkol, jakmile mohl být převeden do řeči.

V sousedním domě však žil jiný malíř. Ten pracoval pomalu a většinu času jen mlčky seděl před plátnem. Když maloval, nevěděl prý přesně, co vzniká. Barva se vrstvila na barvu, hmota odporovala ruce, světlo se objevovalo a zase mizelo. Obrazy nebylo možné snadno popsat.

Lidé z města k němu přicházeli méně často. Někteří odcházeli rozpačití, jiní neklidní. Jeden návštěvník řekl, že má pocit, jako by obraz sledoval jeho, ne on obraz.

To se doneslo prvnímu malíři, a tak se šel na souseda podívat. Dlouho stáli mlčky před jedním plátnem. Nakonec pravil:

„Ale co to představuje?“

Druhý malíř odpověděl téměř omluvně:

„Nevím. Ještě to nepřestalo vznikat.“

První malíř tomu nerozuměl. Přesto ho při odchodu přepadl zvláštní pocit, že všechny jeho vlastní obrazy už dávno skončily, zatímco tento jediný stále trvá.

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Obsah vydání | 25. 6. 2026